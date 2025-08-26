Арт-группа Angrod собирается открыть 3 200 микромузеев

Первый работает в Аракчино

Ангелина Мигранова и Родион Сабиров, а также микромузей. Фото: Артем Дергунов

Арт-группа Angrod, куда входят Ангелина Мигранова и Родион Сабиров, презентовала в Центре современной культуры «Смена» проект «м²». Это микромузей, который расположен в лесу и будет работать до семи вечера 26 августа, то есть ровно сутки. В планах арт-группы — создать серию из 3 200 подобных музеев по всему миру. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как передать опыт

Ангелина Мигранова и Родион Сабиров последние годы называют себя уже не театром «Театр. Акт», а арт-группой Angrod, известной по экспериментальным постановкам и перформансам типа восьмичасового Homo Digitalis в MOÑ или пути в 70 км от Казани до Свияжска. Недавно в московском культурном центре «ГЭС-2» и в Ясной Поляне они показывали документальный спектакль «Муму. Действие четвертое. Дүртенче акт» при участии глухих и слабослышащих людей.

— Вот уже пять лет мы занимаемся классическим перформансом, — рассказала историю проекта Мигранова. — Одно из главных его составляющих — это процессорность. Каждый перформанс для нас — своего рода путь трансформации, который каждый раз нас меняет и позволяет заново увидеть этот мир, эту жизни несколько иначе, может быть, более объемно, широко, не знаю, правда, как это объяснить. Наверное, это невозможно объяснить просто словами.

Арт-объект из сливочного масла. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Это ощущение быстро проходит, указала Ангелина Мигранова, но его хочешь испытать снова и снова. Перформеры задумались, как передать этот опыт, ощущение, создать такое пространство, которое могло бы каждому позволить испытать что-то подобное, возможность отключиться, побывать наедине с собой, с произведением искусства.

— Мы долго думали, правда, долго думали, и родилась такая идея — создать физическое пространство, создать микромузей для одного посетителя, «м²», который позволит каждому вступить туда и побыть там, сколько он предпочтет, — рассказала она.

Так возникла идея музея размером с квадратный метр, это мобильная конструкция, которая может и перемещаться в разные точки.

— Может быть, для кого-то, кто ни разу не был в музее, его первое знакомство произойдет именно с таким нетрадиционным музеем. Но потом, когда придет в музей, скажет, что он настоящий. И первое знакомство его состоится, — сказала Мигранова.

Кирилл Маевский. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Музей на сутки

Работа началась два года назад в резиденции в московском «ГЭС-2». Арт-группа делилась этой идеей с коллегами, друзьями. В итоге идея мобильного музея переросла в глобальную идею серии из 3 200 музеев. Было решено, что первое знакомство должно состояться в лесу, «подобно мицелию». Презентация проходила в семь вечера — и Мигранова объявила, что первый объект можно найти в лесу, называется он «82,5%». Объект выполнен из сливочного масла.

— Мы с Ангелиной можем себе позволить два квадратных метра, а если мы будем объединяться с художниками, возможно, будут рождаться микромузеи, — отметил Сабиров.

— Нас поражает идея такого масштаба, — добавил Кирилл Маевский, предостерегая авторов от ухода в ложный гигантизм. — Какие-то проекты останутся в дереве, стекле, бетоне, другие — в воображении, на бумаге. Важно исследовать разные тональные формы. «Смена» уже почти 12 лет находится в формировании себя, вечных переделках. В этом смысле проект «м²» нам созвучен.

Скоро серия микромузея обретет сайт. За объектом в лесу следит сталкер. Проект готовился совместно со «Сменой», его застройкой и оформлением пространства занимались архитектор Тимофей Зверко и студия предметного дизайна 6/5 Buro. На столе, где диджеил Вагиз Хусаинов, лежали конверты с координатами «м²» — это место недалеко от Храма всех религий. В семь вечера сегодня, получается, музей «закроется».

