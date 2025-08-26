Арт-группа Angrod собирается открыть 3 200 микромузеев
Первый работает в Аракчино
Арт-группа Angrod, куда входят Ангелина Мигранова и Родион Сабиров, презентовала в Центре современной культуры «Смена» проект «м²». Это микромузей, который расположен в лесу и будет работать до семи вечера 26 августа, то есть ровно сутки. В планах арт-группы — создать серию из 3 200 подобных музеев по всему миру. Подробнее — в материале «Реального времени».
Как передать опыт
Ангелина Мигранова и Родион Сабиров последние годы называют себя уже не театром «Театр. Акт», а арт-группой Angrod, известной по экспериментальным постановкам и перформансам типа восьмичасового Homo Digitalis в MOÑ или пути в 70 км от Казани до Свияжска. Недавно в московском культурном центре «ГЭС-2» и в Ясной Поляне они показывали документальный спектакль «Муму. Действие четвертое. Дүртенче акт» при участии глухих и слабослышащих людей.
— Вот уже пять лет мы занимаемся классическим перформансом, — рассказала историю проекта Мигранова. — Одно из главных его составляющих — это процессорность. Каждый перформанс для нас — своего рода путь трансформации, который каждый раз нас меняет и позволяет заново увидеть этот мир, эту жизни несколько иначе, может быть, более объемно, широко, не знаю, правда, как это объяснить. Наверное, это невозможно объяснить просто словами.
Это ощущение быстро проходит, указала Ангелина Мигранова, но его хочешь испытать снова и снова. Перформеры задумались, как передать этот опыт, ощущение, создать такое пространство, которое могло бы каждому позволить испытать что-то подобное, возможность отключиться, побывать наедине с собой, с произведением искусства.
— Мы долго думали, правда, долго думали, и родилась такая идея — создать физическое пространство, создать микромузей для одного посетителя, «м²», который позволит каждому вступить туда и побыть там, сколько он предпочтет, — рассказала она.
Так возникла идея музея размером с квадратный метр, это мобильная конструкция, которая может и перемещаться в разные точки.
— Может быть, для кого-то, кто ни разу не был в музее, его первое знакомство произойдет именно с таким нетрадиционным музеем. Но потом, когда придет в музей, скажет, что он настоящий. И первое знакомство его состоится, — сказала Мигранова.
Музей на сутки
Работа началась два года назад в резиденции в московском «ГЭС-2». Арт-группа делилась этой идеей с коллегами, друзьями. В итоге идея мобильного музея переросла в глобальную идею серии из 3 200 музеев. Было решено, что первое знакомство должно состояться в лесу, «подобно мицелию». Презентация проходила в семь вечера — и Мигранова объявила, что первый объект можно найти в лесу, называется он «82,5%». Объект выполнен из сливочного масла.
— Мы с Ангелиной можем себе позволить два квадратных метра, а если мы будем объединяться с художниками, возможно, будут рождаться микромузеи, — отметил Сабиров.
— Нас поражает идея такого масштаба, — добавил Кирилл Маевский, предостерегая авторов от ухода в ложный гигантизм. — Какие-то проекты останутся в дереве, стекле, бетоне, другие — в воображении, на бумаге. Важно исследовать разные тональные формы. «Смена» уже почти 12 лет находится в формировании себя, вечных переделках. В этом смысле проект «м²» нам созвучен.
Скоро серия микромузея обретет сайт. За объектом в лесу следит сталкер. Проект готовился совместно со «Сменой», его застройкой и оформлением пространства занимались архитектор Тимофей Зверко и студия предметного дизайна 6/5 Buro. На столе, где диджеил Вагиз Хусаинов, лежали конверты с координатами «м²» — это место недалеко от Храма всех религий. В семь вечера сегодня, получается, музей «закроется».
