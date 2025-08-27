Лишний человек и тургеневская девушка

В татарском театре впервые поставили что-то из Ивана Сергеевича

Ирек Хафизов, Алия Файзиева, Ильсаф Назипов. Фото: предоставлено пресс-службой театра Камала

В театре Камала в Казани показали первую премьеру сезона — инсценировку повести Тургенева «Ася», которая получила называние «Сеңелкәш» (12+), то есть «Сестренка». Это вторая работа режиссера Лилии Ахметзяновой в здании на Хади Такташа. Играет в спектакле молодежь, в частности пришедшие в этом году в труппу выпускники курса Фарида Бикчантаева Казанского театрального училища.

Сначала — чемпионат, потом — спектакль

«Ася» — произведение явно для «Пушкинской карты». Но родилась эта постановка для Камаловского необычно. В виде этюда ее делали в рамках проекта Союза театральных деятелей России — чемпионата «АртМастерс Регионы», сборными силами из театров Приволжского федерального округа. К примеру, художник-постановщик из Кирова Ульяна Еремина работала с «Новой оперой» и Рязанским театром драмы. Оттуда же композитор Андрей Шошкин. Художник по гриму Екатерина Варлашкина из Нижнего Новгорода — чемпионка РФ по боди-арту (начинаешь задумываться, почему это не воплотилось на сцене). Создатель костюмов Виктория Королева — из Самары. Художник по свету Михаил Веденеев из Перми. Инсценировку писала уфимка Рената Насибуллина, для театра ее переводил главный редактор журнала «Казан утлары» Рустем Галиуллин.

В марте 2025 года эскиз по повести был показан в Москве на учебной сцене Российского института театрального искусства — ГИТИС, он получил второе место. После чего его доработали до спектакля. Режиссер — Лилия Ахметзянова (Нурель). После променада «Театр. Пространство» это ее вторая работа в Камаловском. Пластику также ставила камаловский хореограф Салима Аминова.

Лодочник — Адель Равилов. предоставлено пресс-службой театра Камала

В театре указывают, что Тургенева в татарском театре никогда не ставили. При этом напоминают, что у Ивана Сергеевича корни — татарские. Точнее так: Тургеневы — это потомки татарского мурзы Арслана Тургена, который в крещении стал Иваном Тургеневым. Он выехал из Золотой Орды к великому князю Василию ІІ Темному в XV веке.

При этом Тургенев почитался в среде татарской интеллигенции начала прошлого века. Известно, что герои пьесы Фатиха Амирхана «Молодежь» цитируют его роман «Отцы и дети». О нем писала газета Амирхана и Тукая «Эл-Ислах». А сам поэт рассуждал: «Проза ли написанные без ритма «Отцы и дети» Тургенева? Там нет никаких ритмических рамок. А между тем — поэзия!»

Второй слева — Ильсаф Назипов. В центре — Эльза Муратхузина. предоставлено пресс-службой театра Камала

Выверенная геометрия

«Асю» Тургенев начал придумывать в 1857 году в Германии, в 1858-м она вышла в журнале «Современник». Считается, что прототипом героини могли быть внебрачные дочери в семье, что соответствует сюжету повести. У самого Тургенева была дочь Полина. У его дяди — Ася (Анна). А также Варвара, внебрачная дочь матери Тургенева.

Инсценировка проходит по всем важным моментам повести. Некоторые сведения герой, господин Н. (Ирек Хафизов), озвучивает в микрофон. Он весь в белом, костюм с окантовкой. В спектакле несколько цветов. Нельзя обратить внимание, что у Аси на ногах чулки разного цвета, ее брат украшает себя серым бантом, а она — красным.

Господин Н. живет в городке на Рейне, где встречает художника Гагина и его сестру Асю. Вскоре выясняется, что Ася и Гагин — сводные, поскольку Ася — внебрачный ребенок. Ася влюбляется в Н., он влюбляется в Асю, но не признается в своих чувствах, и брат с сестрой покидают город в тот день, когда героя, наконец, одолевает решимость. Самое известное произведение, посвященное повести, — статья Чернышевского «Русский человек на rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася», в котором он критиковал праздность и бесцельность соотечественников.

В Тинчуринском, кстати, тоже есть Ирек Хафизов. Теперь у него есть полный тезка в Камаловском. предоставлено пресс-службой театра Камала

Ася стала одной из «тургеневских девушек» автора. Господин Н. — примером «лишнего человека».

В «Сеңелкәш», несмотря на немногочисленность персонажей — всего пять, есть два состава. Героиню играют попеременно Алия Файзиева, дебютировавшая в этом сезоне, и Илюса Камалиева, уже игравшая главные роли в Кариевском и эпизодические в Камаловском. Ее брата Гагина — Ильсаф Назипов и Искандер Низамиев. Интересно, что оба работали в Кариевском, оба играли Йусуфа в инсценировке по поэме Кул Гали. И оба, несмотря на нежелание Камаловского забирать кого-то из других трупп, перешли в Академический.

Ильсаф Назипов грустит. предоставлено пресс-службой театра Камала

Не будь квадратиш!

Что делают герои на сцене? Они существуют в похожих на них декорациях — птицы, качели словно из учебника по геометрии, клетки, превращающиеся в лодки. У мужчин зализаны волосы, на Асе — платье с кринолином. Гагин рисует картины, но единственный его образец — бездушная абстракция.

Ася — пример очень недовольной тургеневской девушки, как будто застрявшей в подростковом возрасте. Словом, это очень красивые, но квадратные герои. Они любят друг друга без слов и обмениваются книгами. И кажется, вот этой красотой должен любоваться зритель.

Но как будто в противовес им существуют немецкая часть спектакля. Это хозяйка дома фрау Луизе (Эльза Муратхузина) и лодочник (Адель Равилов). Они много говорят на немецком, норовят поцеловаться при удобном случае и демонстрируют низменные чувства. На первый взгляд их клоунада кажется чем-то вроде пилюли, подсластителя к безрадостной атмосфере существования главных героев, даже влюбленность Аси и Н. выглядит невероятно печально. Единственный момент, когда всех охватывает ликование, — это когда Гагин начинает играть на гармошке вальсы.

Фрау и лодочник не придумывают сложных схем, почему они должны быть вместе или нет, не обижаются, что кто-то что-то где-то сказал. Их дурашливые отношения — пример того, что могло бы быть на самом деле, но чего никогда не случится, потому что и Асе, и господину Н. не свойственны резкие перепады чувств — они на всю жизнь останутся черно-бело-красными, подавляющими чувства и мысли.