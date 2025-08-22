Вера в свои силы, сплоченность и решительность: на «ТАИФ-НК» выявили лучшую команду НАСФ

За победу в соревнованиях боролись 15 команд, которым предстояло пройти четыре этапа

Фото: Альбина Галиева

Они незамедлительно реагируют на чрезвычайные происшествия, грамотно применяют снаряжение, экстренно оказывают первую медицинскую помощь, и от их правильных, своевременных действий зависят жизни людей. На «ТАИФ-НК» прошли традиционные соревнования среди нештатных аварийно-спасательных формирований.

Приоритет— жизнь и здоровье работников

Нештатное аварийно-спасательное формирование — это структура, созданная из числа работников, которая в различных чрезвычайных ситуациях проводит оперативные работы по спасению человека, локализации и ликвидации последствий аварий. В АО «ТАИФ-НК» работа НАСФ четко отлажена. Учебно-тренировочные занятия на предприятии проводятся на регулярной основе. Полученные знания и приобретенные в ходе тренировок навыки бойцы НАСФ ежегодно демонстрируют на соревнованиях, где выясняют какое из формирований быстрее, сильнее и ловче.

Ильдус Исмагилов вступил в ряды НАСФ в прошлом году. Альбина Галиева

Машинист технологических насосов цеха №11 КГПТО Ильдус Исмагилов отучился на газоспасателя и вступил в ряды НАСФ в прошлом году. Это его первые соревнования. В своей команде он не единственный новичок, поэтому они внимательно смотрят, как проходят испытания опытные коллеги из других команд.

— В НАСФ я вступил потому, что хотел попробовать и испытать себя, понять, на что я способен. Очень волнуюсь за то, как мы сегодня пройдем все этапы. Ведь для меня эти соревнования еще не знакомы. В своей команде мы распределили роли, поскольку моя сильная сторона — это физическая сила, я буду поднимать пострадавшего из емкости и переносить на носилки, — говорит Ильдус Исмагилов.

Один из этапов: на время выполнить перепаковку фланцевого соединения. Альбина Галиева

В этом году в соревнованиях принимают участие 15 команд. Бойцам НАСФ предстояло пройти четыре этапа. На первом необходимо установить и снять заглушку на газопроводе, сделать это нужно правильно, качественно и, конечно же, быстро. На втором этапе участникам нужно было найти и эвакуировать пострадавшего из загазованной зоны. Ну а на третьем (по словам большинства участников, самом сложном этапе) — извлечь пострадавшего из аппарата, спустить с высоты и доставить до следующей точки для оказания первой медицинской помощи.

Алексей Лазарев: «Я всегда хотел помогать людям, быть полезным для своих коллег в нештатных ситуациях». Альбина Галиева

Алексей Лазарев, окончив с красным дипломом колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева полтора года назад, сразу же пополнил ряды АО «ТАИФ-НК» и НАСФ.

— Мне вообще интересно все новое. Я всегда хотел помогать людям, быть полезным для своих коллег в нештатных ситуациях, быть готовым к различным чрезвычайным происшествиям. Слава богу таких ситуаций на производстве не возникало, тем не менее мы постоянно тренируемся в цехе, проходим подготовку и находимся в тонусе. Тем самым поддерживаем свою физическую форму, ну и конечно же, сплоченность в коллективе, — говорит оператор технологических установок 4 разряда ц.05 КГПТО Алексей Лазарев.

В действиях спасателя ошибок быть не должно. Цена — человеческая жизнь. Альбина Галиева

За слаженными действиями бойцов НАСФ наблюдали аттестованные газоспасатели. Денис Асафьев проверял правильность выполнения этапа по извлечению пострадавшего из емкости. По словам специалиста, здесь главное быстро спуститься к пострадавшему, изолировать ему органы дыхания от неблагоприятной загазованной среды и аккуратно эвакуировать.

— Самое сложное, что правила спасательной операции постоянно меняются, обновляются требования, подход к манипуляциям. Но неизменным остается одно — ошибок быть не должно, ведь цена — человеческая жизнь. Сегодня, наблюдая за работниками, могу отметить, что представители АО «ТАИФ-НК» очень хорошо подготовлены. Да, погрешности в действиях бывают, как и у всех, мы на них указываем, исправляем. Но здесь, понимаете, все-таки действует принцип оправданного риска, мы можем закрыть глаза на какое-то незначительное нарушение, если это действие принесет нам пользу и спасет жизнь человека, — отмечает Денис Асафьев, газоспасатель отряда №5 ООО «Сервис-Безопасность».

Заместитель начальника цеха №02 завода бензинов Ильнар Нагуманов пришел на соревнования поддержать своих коллег. Говорит, их команда опытная, ее состав постоянный, да и физическая форма у ребят отличная.

Ильнар Нагуманов пришел на соревнования поддержать своих коллег. Альбина Галиева

— Наша команда — ежегодный участник данных соревнований, они постоянно тренируются, совершенствуются, внимательно смотрят выполнение заданий другими командами, анализируют. У них есть все шансы стать победителями, а если говорить в целом, то такие состязания очень нужны, учитывая, что все мы работаем на крупном промышленном предприятии и все наши объекты — это объекты повышенной опасности, — добавил Ильнар Нагуманов.

Эвакуация «пострадавшего» из «опасной зоны». Альбина Галиева

По итогам трех этапов состязания, в четвертый прошло всего пять команд из пятнадцати. На нем участникам пришлось показывать свои навыки по оказанию первой доврачебной помощи.

На одном из этапов участники выполняли реанимационные мероприятия. Альбина Галиева

По результатам состязаний уверенное третье место за командой цеха №07 Нефтеперерабатывающего завода. На второй ступени пьедестала почета представители цеха №01 завода бензинов.

Команда ц.01 ЗБ: «Будет стимул подготовиться к следующим соревнованиям». Альбина Галиева

— У нас была цель занять 1-е место. Но немного не повезло, ничего, будет стимул подготовиться к следующим соревнованиям, будем больше тренироваться и станем сильнее. Мы ничуть не хуже победителей, наверное, нам просто не хватило скорости, — немного с грустью в голосе сказал Вадим Ферафонтов оператор т/у ц.№01 завода бензинов.

Реклама: АО «ТАИФ-НК». Альбина Галиева

Триумфаторами соревнований среди нештатных аварийно-спасательных формирований АО «ТАИФ-НК» вновь стали бойцы цеха №02 КГПТО. Пальму первенства они удерживают уже на протяжении нескольких лет. К слову, они же одержали уверенную победу в четвертом этапе соревнований по оказанию первой медицинской помощи, который оценивался отдельно. Кроме этого, ребята с КГПТО являются неоднократными победителями пожарной эстафеты на кубок АО «ТАИФ-НК». На вопрос, в чем секрет их успеха, уверяют: вера в свои силы, решительность и сплоченность команды.