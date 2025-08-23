Гид по улице Каюма Насыри: богатейшие купцы татарской слободы и их исчезнувшие усадьбы

Прогулка по улице Захарьевской, часть 1-я

Улица Каюма Насыри в начале XX века. Фото: взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)

Обойдя практически весь исторический центр Казани, мы редко заглядывали на улицу Каюма Насыри. Вероятно, потому что она и так является объектом повышенного интереса. Все же пройдемся по главной туристической улице Старо-Татарской слободы и изучим, насколько сильно она изменилась за последние 100 с лишним лет.

Разные названия улицы Каюма Насыри

Возникшая во второй половине XVIII века эта казанская улица называлась Захарьевской, в честь домовой церкви Захария и Елисаветы в Инородческой семинарии, которая была разобрана в 1824 году. Современное название в честь просветителя Каюма Насыри она получила в 1930 году.

Долгое время улица была проезжей. Здесь ходили трамваи — 3, 5, 12, до Борисково и даже до Компрессорного. На улицах Каюма Насыри, Фатыха Карима, Татарстан и Тукаевская находилось разворотное кольцо. В 2013 году, в связи с проведением Универсиады, здесь обновили сохранившиеся дома, превратив их в туристический кластер. К сожалению, в старинных зданиях в начале Насыри теперь нет жителей.

Хаситэ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Хаситэ (Татарстана, 7)

В 2023 году Казань выиграла в конкурсе федерального агентства по туризму «Туристический код центра города». Часть денег пошла на арт-объект на стене дома по адресу ул. Татарстан, 7. Среди домов советской эпохи в нашем городе — его жители самые именитые. Как минимум памятных досок здесь шесть: певице Вафире Гиззатуллиной, актеру Шаукату Биктемирову, поэту Зульфату, певцу Хайдару Бигичеву, композитору Рустему Яхину, режиссеру Празату Исанбету.

Арт-объект в виде хаситэ, изображающей двухголовую птицу, продолжается условным видом слободы. Туристы отмечают, что издалека это похоже на инопланетянина. Работу придумал Ильнур Сиразиев, а проектировала и изготовила группа компаний «3 АРТ».

Дом Казаковых. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Казаковых (К. Насыри, 3)

Проект дома 1853 года разработал архитектор Петр Тихомиров. К примеру, он также проектировал Крестовоздвиженский собор. А это здание принадлежало Мухаметзяну Назировичу Казакову.

Казаков-старший родился в Малых (Верхних) Ширданах. Также здесь 20 годами позже родился Каюм Насыри. Казаков в юности приехал в Казань, работал приказчиком, а потом сам стал торговать чаем, рыбой и бакалеей. Долгое время был купцом астраханским, но потом вернулся в Казань. На его средства была построена в 1877 году мечеть в районе ул. Татарстан, 13 — так называемая Казаковская. В 1975-м ее при возведении новой улицы от речпорта снесли. Мухаметшакир занимался доходными домами и владел зданием номеров «Булгар» (где сейчас стоит ЖК «Татарстан»). В 1903 году Мухаметшакир перестроил дом по проекту Константина Олешкевича, с того времени сохранился и флигель.

Его сын Абдулхамит был известным джадидистом, в 1908 году его вместе с Галимджаном Баруди и другими выслали на два года в Вологодскую губернию — за попытку создания учительской семинарии.

Кстати, один из родственников Мухаметзяна — революционер Мулланур Вахитов.

Дом Кушаевых. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Кушаевых (К. Насыри, 5 )

Это здание в 1862 году тоже строил Тихомиров — для Ибатуллы и Абдуллы Кушаевых. Но сначала в 1856-м их отцом Муртазой Мухаметовичем был возведен соседний флигель. Кушаевы заработали капитал на торговле бакалейными товарами. До революции усадьбой владел Габдулла Ибатуллович Кушаев. А его двоюродный брат Абдрахман был известен еще и как благотворитель, гласный городской Думы и, к примеру, попечитель мечети Марджани и один из создателей военного госпиталя.

Район седьмого дома в 2012 году. скриншот с сайта Гугл.карты

Дом Багаутдиновой (К.Насыри, 7)

Там, где сейчас стоят юрты проекта «Тамырлар», до преобразований современной эпохи находился дворовый участок купца первой гильдии Абдрахмана Ахметовича Ишмуратова. Потом им владела его сестра Бибимагисарвар. Она была замужем за сыном Шигабутдина Марджани — Бурганутдином, который, как и отец, был имамом 1-й соборной мечети. Сам Марджани был четырежды женат, и дома, связанные с его наследием, мы еще встретим.

Доходный дом. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Доходный дом Багаутдиновой (К.Насыри, 10, лит.8)

Напротив своего дома Багаутдинова, тогда же, когда появился ее дом, в начале XX века возвела доходный дом, который значится в книгах под номером 8. Редкий случай, когда функция у него сохранилась и сейчас, отметим, что это не объект культурного наследия. Здесь работают офисы, одно время находился музей татарских денег, а теперь — дом-музей татарской невесты.

Дом Муллина. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Дом Муллина (К. Насыри, 11—13)

Вероятно, самый известный купеческий дом на улице, благодаря открытой зоне со скульптурами животных, птичнику, турецкому кафе и сувенирным магазинчикам, как раз над домовладениями Ишмуратова — Багаутдиновой.

Бурганутдин Фахрутдинович Муллин торговал сахаром, был членом городской Управы, помогал мечети медресе Марджани и Мусульманскому благотворительному обществу. При этом детей у него не было, поэтому в 66 лет он усыновил родившегося в селе Каратмень (ныне — Зеленодольский район) Залялетдина Галяутдинова, который и стал его наследником.

Согласно телефонному справочнику 1948 года, здесь находился занимавшийся кинохроникой республиканский пункт Куйбышевской студии.

Интересно, что еще один дом Муллина находится на Пушкина, 18 — это двухэтажная часть комплекса, где находилось Казанское общество пчеловодов. В соседнем трехэтажном доме работал клуб общества приказчиков, где 5 мая 1906 года первый раз в Казани был сыгран публичный татарский спектакль.