Нейросеть против человека: как защитить право на искусство

За кем закрепить авторство?

Искусственный интеллект в современных реалиях стал привычным помощником. Однако он выполняет не только рутинные задачи, но и создает произведения искусства: картины, музыку и даже фильмы. И именно здесь остро встает вопрос о том, кому же принадлежат эти произведения: человеку, задавшему задачу, или искусственному интеллекту, выполнившему ее. Юриспруденция еще не успела адаптироваться под современные условия и обновить законодательную базу, а судебная практика из раза в раз демонстрирует разные результаты. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Законом не предусмотрено

Появление и распространение искусственного интеллекта создало дыру в законодательстве большинства стран. Юриспруденция попросту не успевает меняться вслед за развитием новых технологий. Это влечет за собой множество споров, заявила в ходе круглого стола в рамках форума «РОСТКИ» руководитель практики цифрового права и интеллектуальной собственности, адвокат Дарья Носова.

— При появлении такой новой сущности, как искусственный интеллект, мы увидели абсолютно новые вызовы. Я говорю про новые вызовы в разрезе интеллектуальной собственности. Что является объектом, кто является субъектом, чье это произведение, которое создает искусственный интеллект, — все это очень непростые вопросы и абсолютно новый пласт в сфере интеллектуальной собственности, — подчеркнула она.

Нейросеть получает от человека задачу и вводные данные, продолжила Носова. Затем запускается сложный цикл вычислений, невидимый для человека. Он лишь получает почти мгновенный результат:

— Этот результат человек предсказать не может — только подкорректировать путем промтинга, то есть формулирования задачи искусственному интеллекту. Здесь возникает вопрос: кому принадлежит этот результат и что делать с тем, что при его создании использовались чужие произведения? Могу сказать, что в большинстве стран закон этого не предусматривает.

По словам спикера, в основном страны практикуют «технологически нейтральный подход», поскольку постоянно менять закон, адаптируясь под технологии, которые регулярно совершенствуются, нереально. Но искусственный интеллект вынуждает создать новую правовую базу.

Кто автор?

Согласно российскому законодательству, для присвоения произведению охранного статуса необходимо, чтобы в него входило творчество. Если творческого вклада нет, то интеллектуальную собственность защищать не будут, пояснила Носова.

— С точки зрения творческого вклада возникают вопросы к произведениям искусственного интеллекта... В одном из постановлений Верховного суда говорится, что творческий характер произведения требует человеческой деятельности. Без этого результат не будет объектом авторского права, — отметила эксперт.

С точки зрения закона человек является субъектом, и ему может принадлежать интеллектуальная собственность, а искусственный интеллект — нет. Однако уже сейчас не всегда человек создает произведения полностью самостоятельно, поэтому законодательную базу необходимо совершенствовать, уверена адвокат.

Носова рассказала о резолюции Европарламента от 2020 года. Согласно ей, существует несколько случаев:

произведение создано человеком — присваивается авторское право;

произведение создано при помощи ИИ — присваивается авторское право (в зависимости от ситуации);

результат ИИ выдан на основе промта с минимальным редактированием — правовое поле не определено;

результат выдан ИИ автономно — нет авторского права;

результат выдан ИИ, принадлежащим корпорации, — нет авторского права.

Пути решения

Проблема неопределенности правового статуса произведений ИИ становится все более острой. На данный момент адвокаты уже прорабатывают различные решения, однако конкретных изменений пока нет.

Есть несколько основных идей:

наделить нейросети правосубъектностью и правами на созданный результат — спорно и малореалистично;

считать правообладателем правообладателя или пользователя ИИ;

считать объект неохраняемым, применить режим общего достояния.

В целом Носова считает, что необходимо развивать сотрудничество России и Китая в этом аспекте, поскольку обе страны активно развивают технологию ИИ.