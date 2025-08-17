Межзвездный гость, материнский инстинкт у ИИ, вакцина от рака

Интересные новости науки за неделю с 11 по 17 августа

Фото: Реальное время

Межзвездная комета продолжает вести себя крайне подозрительно

«Реальное время» и другие СМИ уже писали о межзвездном объекте 3I/ATLAS, найденном полтора месяца назад — его поведение показалось некоторым ученым слишком подозрительным, похожим на поведение искусственно созданного объекта. Однако эта гипотеза звучит слишком экзотически. Поэтому, заметив, что объект окружен комой — облаком испаряющегося вещества — и даже оснащен недлинным хвостиком, было решено, что это вторая межзвездная комета, зафиксированная земными учеными.

Напомним, первая — комета Борисова, 2I/Borisov, найденная в 2019 году. Когда ее открыли, она летела себе втрое дальше от Солнца, чем Земля (в 450 миллионах километров), ядро имела примерно километрового размера, а признаки испарения воды начала показывать, уже приблизившись к нашей звезде.

В августе стало понятно, что 3I/ATLAS ведет себя и выглядит более странно. Диаметр ее ядра — порядка 5,5 километра, летит объект примерно в 500 миллионах километров от Солнца, 29 октября подлетит на 203 млн километров к светилу, после чего опять направится прочь.

Ученые из Обернского университета (США), изучая межзвездную комету, удивились: подозрительно быстро она выделяет воду. Обычно кометы начинают испарять жидкую воду из своего ядра, приблизившись по меньшей мере на 450 миллионов километров к Солнцу. 3I/ATLAS уже это делает (судя по спектральному анализу хвоста). Каждую секунду с кометы испаряется порядка 40 кг льда — и это очень странно. При этом в кометном хвосте не нашли пока простых соединений углерода и азота (циановую группу), которые, как правило, «нормальные» кометы выделяют задолго до воды.

В августе стало понятно, что 3I/ATLAS ведет себя и выглядит странно. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Что это может означать? Как минимум что на родине межзвездной гостьи, там, где она сформировалась, химических элементов тяжелее водорода и гелия было мало. Поэтому в космос отправился сгусток чистого льда. Наблюдения за галактической пришелицей продолжаются.

Шанс, что человечество погибнет из-за ИИ, примерно один к пяти



«Крестный отец» искусственного интеллекта, нобелиат Джеффри Хинтон, который стоял у истоков развития всех современных ИИ-систем и новаторски переосмыслил нейросети, выступил на конференции Ai4 в Лас-Вегасе (США). Он в очередной раз предупредил человечество о том, что нейросети не так просты, и оценил, что вероятность гибели человечества из-за ИИ составляет 10—20%.

Хинтон уверен: компаниям не удастся научить людей руководить ИИ и постоянно подчинять его. Рано или поздно системы, которые будут уж точно более интеллектуальными, чем среднестатистический человек, придумают, как одолеть искусственно вводимые в них ограничения. Ведь уже были зафиксированы случаи, когда нейросеть врала, выкручивалась, шантажировала, интриговала — все, чтобы добиться своих целей (целеполагание, собственно, по Хинтону, тоже не будет относиться к числу человеческих сильных сторон).

«Если агенты ИИ достаточно умны, они очень быстро поставят перед собой две цели. Одна из них — выжить… [и] другая — получить контроль», — говорил лауреат Нобелевской премии. В будущем, предупредил Хинтон, системы ИИ смогут контролировать людей так же легко, как взрослый может подкупить трехлетнего ребенка конфетой. В этом году уже были примеры того, как системы ИИ готовы обманывать, мошенничать и воровать ради достижения своих целей. Например, чтобы избежать замены, одна модель ИИ пыталась шантажировать инженера, ссылаясь на измену, о которой узнала из электронного письма.

Что же делать? Все пропало? Хинтон пессимист, но не настолько. Нагнав паники, он попытался успокоить человечество. Например, предложил внедрять в архитектуру нейросетей аналоги материнского инстинкта. Надо, чтобы ИИ воспринимал человечество и человека как собственного ребенка. И лишь тогда будет естественна ситуация, когда более разумный (то есть мать, она же ИИ) подчиняется менее разумному (то есть человеку, он же ребенок) и заботится о нем. А значит, если ИИ получит «материнский инстинкт» по отношению к человечеству, он перестанет пытаться захватить мир, даже если будет умнее людей.

Надо, чтобы ИИ воспринимал человечество и человека как собственного ребенка. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Общий искусственный интеллект (AGI, высший интеллект, который подобен человеческому и умеет обучать сам себя), по мнению Хинтона, появится не через 30—50 лет, как он предполагал ранее. Теперь он обозначает горизонт в 5—20 лет. И публично сожалеет о том, что, работая над системой ИИ, главное внимание оказывал функциональности, а не безопасности.

Азимов со своими тремя законами робототехники был идеалистом. А сценаристы «Терминатора» — похоже, провидцами.

мРНК-вакцина показала хорошие результаты в борьбе с раком желудка

Ученые из Университета Киндай (Япония) протестировали на мышах мРНК-вакцину, призванную бороться с перитонеальным канцероматозом — грозной формой рака желудка, при которой опухоль «разбегается» по всей брюшине и внутренней оболочке брюшной полости. Этот тип рецидива рака появляется после операции, прогноз — крайне неблагоприятный. Сегодня для лечения используют химиотерапию и моноклональные антитела (аналоги молекул, которые вырабатываются иммунными клетками).

Японские ученые сделали вакцину, которая действует на неоантигены (белки, которые возникают в результате мутаций, уникальных для каждой опухоли). В здоровых тканях таких белков нет, так что вакцина уж точно не навредит и будет использоваться, только чтобы атаковать канцероматоз.

Опыты проводили на мышах. Выяснилось, что вакцина действует лучше, чем любые созданные ранее препараты. У привитых мышей выросло количество лимфоцитов, плюс к тому они еще и противоопухолевый интерферон синтезировали максимально активно. Уже сформированные опухоли вакцина излечила, а при повторном подсаживании клеток опухоли в брюшину через месяц рецидив не развился!

Потенциал индивидуальных мРНК-вакцин высок, они помогают победить рак. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Но самые хорошие результаты получились у сочетания мРНК-вакцины и моноклональных антител. После выхода на сцену этого дуэта опухоль исчезала полностью, а плюс к тому в организме формировались особые популяции Т-клеток, которые помогают иммунной системе преодолевать развитие опухоли.

Значит, потенциал индивидуальных мРНК-вакцин высок, они помогают победить рак. Проблема — поиск неоантигенов, которые запустят ответ Т-клеток у конкретного пациента. Но с этим ученые надеются справиться.

«Это мой натуральный орган»: как заставить организм не воспринимать имплантат как нечто чужеродное

Ученые из Пермского политеха и УРО РАН предложили новый метод «маскировки» имплантатов от иммунной системы, чтобы организм не отторгал их и считал своими собственными. Ведь в медицине используются самые различные имплантаты: кардиостимуляторы и искусственные суставы, сердечные клапаны и молочные железы, зубы и межпозвонковые диски и т. д. и т. п. Иммунная система организует для них прохладную встречу, в итоге вокруг имплантата нарастает плотная капсула из соединительной ткани. Результатом может стать хроническое воспаление.

Пока избежать этого удается, если пациент принимает иммуносупрессоры, но тогда иммунная система перестает реагировать на настоящие болезни и опасности. Но во всем мире специалисты пытаются обмануть иммунитет, заставить его поверить в то, что перед ним вовсе не имплантированный зуб, а свой собственный.

Пермские ученые и их коллеги придумали обрабатывать имплантаты ионным пучком — покрывать высокоэнергетическими ионами азота. Структура поверхности меняется: на ней образуются молекулярные структуры, на которые, как на крючки, плотно садятся белки организма. Иммунные клетки видят только эти белки — а значит, не пытаются атаковать имплантат!

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эксперименты проводили на лабораторных мышах, имплантировали полиуретановые диски в позвоночник. Одни — необработанные, вторая группа — обработанные ионным пучком. Результаты отличные: через 5 месяцев имплантаты, покрытые высокоэнергетическими ионами азота, вызвали меньшую реакцию у организма, чем обычные. Толщина фиброзной капсулы вокруг обработанных имплантатов была в 2—4 раза меньше, чем вокруг необработанных. А концентрация воспалительных клеток при этом упала в 5—12 раз!

Придуман новый способ поиска жизни на других планетах

Группа ученых из Имперского колледжа Лондона предложила новый метод поиска следов внеземной жизни — в частности, на Марсе. Основываться нужно на анализе веществ, выделяемых живыми организмами. Основная идея нового подхода — идентификация липидных биосигнатур. Эти вещества — неотъемлемая часть большинства известных нам клеток. Из липидов состоит гибкая мембрана, которая отграничивает организм от внешней среды, поэтому, где липиды, там теоретически и может быть жизнь! Ученые сочли, что без липидов не обойтись и другим формам внеземной жизни. По крайней мере, они на это очень надеются.

Метод не требует разработки новых приборов и технологий: чтобы искать липидные «хвосты» в хроматографических и масс-спектрометрических анализах, подходят уже существующие аппараты. Например, устройство Sample Analysis at Mars (SAM), установленное на борту марсохода Curiosity. Как мы с вами знаем, трудяга-марсоход прямо сейчас наматывает круги и восьмерки на поверхности Красной планеты. Раньше считали, что SAM недостаточно чувствителен для поиска таких молекул. Однако британские ученые провели серию экспериментов в условиях, приближенных к марсианским. И получилось, что приборы с задачей справятся.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Об этом написали уже все серьезные СМИ. Так что же в этом особенного? Да то, что липидные «хвосты» долго после гибели клетки не живут. А значит, если они будут найдены в спектрах марсианской породы или воздуха, это будет означать только одно: жизнь есть, причем прямо сейчас.

