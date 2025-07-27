Чипы Neuralink, предположения о корабле инопланетян, душевная ИИ-музыка

Интересные новости науки за неделю с 21 по 27 июля

Фото: Реальное время

Чтобы долго жить, 10 тысяч шагов в день ходить необязательно

Австралийские ученые из Университета Сиднея подсчитали, что ежедневная ходьба действительно снижает риск смерти от всех причин почти наполовину — на 47%. Но сакраментальное правило 10 тысяч шагов уже можно списывать в утиль — чтобы добиться этого результата, достаточно проходить 7 тысяч.

Такие выводы они сделали, проведя анализ 57 исследований за последние 11 лет, в которых были данные о влиянии ходьбы на риск смерти или развитие болезней. В этих исследованиях фигурировали выборки данных, полученные от десятков и даже сотен тысяч человек (от 61 594 до 161 176) — так что масштаб охвата весьма внушительный. Средний возраст людей — 65 лет.

Нижняя граница нормы ходьбы — 2 тысячи шагов в день. Выяснилось, что если ее увеличить до 7 тысяч, риск смерти от всех причин снижается на 47%. Риск развития деменции становится ниже на 38%, сердечно-сосудистых заболеваний — на 25%, диабета II типа — на 14%, рака на 6% (а вот смерти от него — на 37%).

Если норму ходьбы увеличить до 10 тысяч шагов, результаты улучшаются, но не сказать чтобы драматически. Риск смерти уменьшается еще на 10%, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний — на 5%, деменции — на 7% плюсом к тому, что дают 7 тысяч шагов в день.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Интересно, что правило 10 тысяч шагов — это не медицинская история, а маркетинговая уловка. Первый в мире шагомер появился в 60-х годах прошлого века на волне Олимпиады в Токио. Японские конструкторы из компании Yamasa назвали свое творение «счетчик 10 000 шагов» — просто цифра круглая и красивая. И уже потом ученые и медики стали пытаться подводить под этот маркетинг научную базу. Пока ясно одно: лучше ходить, чем не ходить. А вот сколько и в каком темпе — уже другой вопрос.

Третий открытый межзвездный объект ведет себя как корабль инопланетян

Астрофизик Абрахам Леб из Гарварда вместе с коллегами из исследовательского проекта Initiative for Interstellar Studies присмотрелся к недавно обнаруженному межзвездному объекту 3I/ATLAS, открытому 1 июля. Напомним, межзвездные объекты — это кометы, астероиды и другие тела, которые не привязаны силами тяготения ни к одной звезде, а летают себе в космосе между разными звездными системами. Найти его земные ученые могут, только если он проходит через Солнечную систему (а «межзвездность» определяется по траектории обиты — она, как правило, вытянутая эллипсом и далека от гелиоцентрической).

Пока ученые смогли засечь только три межзвездных объекта. Пока считается, что 3I/ATLAS — комета: у нее углядели даже некое подобие хвоста.

Астрофизики из группы Абрахама Леба собрали интересные данные об этом объекте, в которых есть много странностей, намекающих даже на то, что это может быть вовсе и не комета, а управляемый объект.

Во-первых, траектория гостя лежит в плоскости эклиптики (именно в этой плоскости вокруг Солнца обращаются планеты нашей системы). Это редчайшее совпадение.

Во-вторых, 3I/ATLAS летит «против течения», ретроградно: как бы против движения планет по орбитам. Такое могло произойти с вероятностью в 0,02%.

В-третьих, межзвездный гость по пути пролетит мимо Венеры, Марса и Юпитера, а это подозрительно похоже на гравитационный маневр (когда сближение с планетой используется для того, чтобы зонд принял ускорение). Шансов на такое удачное случайное сближение аж с тремя планетами в одной системе почти нет: 5 тысячных процента.

В-четвертых, 3I/ATLAS летит так, чтобы обнаружить его с Земли было максимально сложно, он как будто маскируется.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В-пятых, его размер 20 километров, а, по подсчетам астрофизиков, крайне маловероятно, что такое крупное небесное тело случайно было выброшено из звездной системы и спокойно долетело до Солнечной системы.

Ученые не утверждают, что это непременно должен быть космический корабль или зонд, но вероятность такую сбрасывать со счетов не советуют.

Из-за ковида мозг стал старше даже у тех, кому диагноз не поставили

Снижение когнитивных способностей после перенесенного ковида не секрет и не новость: на это до сих пор жалуются пациенты. Как те, кто перенес коронавирус в тяжелой форме, так и те, кто обошелся без госпиталя и вылечился дома.

Британские медики из Университета Ноттингема и Имперского колледжа Лондона изучили данные о так называемом возрасте мозга — это одна из ключевых характеристик биологического старения организма. Напрямую они ничего не мерили — взяли данные о состоянии здоровья людей и МРТ головного мозга из базы данных UK Biobank. Изучили толщину коры головного мозга, объем серого и белого вещества, патологические изменения в них.

Участников поделили на две группы. Первая группа — 564 человека в возрасте от 45 до 82 лет, которые проходили сканирование мозга до пандемии. Вторая группа — 432 человека от 47 до 79 лет, прошедшие МРТ до и во время пандемии. Эту группу разделили, в свою очередь, на две подгруппы — 134 человека, которые переболели ковидом, и 298 без данных об инфицировании.

По результатам анализа выяснилось, что мозг людей из «пандемической» группы в среднем на полгода старше, чем у «допандемической» (даже у тех, кому диагноз не был поставлен). То есть выходит, что негативные изменения в мозге произошли у большинства переживших пандемию людей. Британские медики предположили, что это связано с социальными факторами: стресс, тревога, неизвестность, изоляция, финансовые сложности и прочие «прелести», которые мы все пережили во время эпидемии.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Между двумя «пандемическими» подгруппами все-таки есть различия: люди, переболевшие ковидом, мыслят менее гибко, чем те, кому диагноз не был поставлен. А еще медленнее обрабатывают информацию.

Neuralink планирует выпустить три вида чипов, в том числе «телепатический»

Илон Маск продолжает революцию в нейромедицине. Его компания Neuralink озвучила планы на вживление до 20 000 чипов в год к 2031 году — и это должно принести ей не менее миллиарда долларов. Bloomberg сообщает, что это позволит не только эффективно лечить заболевания нейродегенеративного характера, но и получить беспрецедентный доступ к разуму человека.

Из презентации, представленной инвесторам и ставшей доступной изданию, следует, что за шесть лет компания планирует открыть пять крупных клиник и выпустить минимум три версии своего устройства:

Telepathy обеспечит связь между мозгом и компьютером.



Blindsight позволит незрячим видеть.

Deep должна будет справиться с тремором и болезнью Паркинсона.

На сегодняшний момент известно минимум о 10 пациентах, которым устройства Neuralink были нейрохирургически вживлены в рамках клинических испытаний. Все это — прототипы Telepathy, обеспечивают передачу сигналов мозговой активности на обработку компьютеру. Пациенты с устройством могут пользоваться интернетом, играть в игры, редактировать видео. Еще ни на одном пациенте не испытывали ни чип для восстановления зрения, ни для лечения болезни Паркинсона. Однако известно, что зрительный имплантат тестируется на обезьянах.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

К 2029 году, согласно изученным документам, Neuralink планирует получить одобрение американских регуляторов на устройство Telepathу, после чего проводить 2 000 операций в год и зарабатывать на этом не менее 100 миллионов долларов. К 2030 году предполагается выход на рынок чипа Blindsight, увеличение числа операций до 10 000 в год и заработок более чем в 500 миллионов долларов.

ИИ-композитор пишет не менее волнующую музыку, чем человек

Философы и ученые других специальностей гуманитарного корпуса утверждали, что искусственный интеллект отличается от человеческого тем, что он не способен на креативность и не может быть творцом. Однако мы видим: нейросети уже создают картины, неотличимые по уровню креативности от творений художников. Они даже стихи писать научились, которые можно смело приписывать классикам — даже профессионал не отличит.

И вот нейробиологи из Испании и Словении провели инструментальные замеры того, как музыка, сгенерированная ИИ, отличается от произведений композиторов-людей. Замеряли то, какие эмоции испытывают от прослушивания люди: 88 добровольцам показали видеоролики, на которые положены три вида музыки. Одна композиция была написана человеком. Вторая — нейросетью, но по очень подробному промпту. Третья — нейросетью по примитивному, простейшему промпту а-ля «напиши колыбельную для ребенка». Испытуемых делили на группы в случайном порядке.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Во время прослушивания участникам эксперимента измеряли степень расширения зрачков, частоту морганий, кожно-гальваническую реакцию. Все это говорит об испытываемых эмоциях. А еще добровольцев опросили о том, как им понравился саундтрек и что они чувствовали при прослушивании.

Выяснилось, что музыка, сгенерированная ИИ, вызвала более сильное расширение зрачков — значит, она взволновала испытуемых больше, чем музыка от «человеческого» композитора. Интересно, что, когда люди слушали музыку, написанную нейросетью по детальному промпту, они чаще моргали, а кожно-гальваническая реакция говорила о повышенном внимании к музыке и ее обдумывании. И опросы тоже показали, что ИИ-музыка взволновала человека больше, чем композиция, написанная человеком.

Выводы из этого могут следовать разные. Но главный из них — не нужно недооценивать нейросети. Вполне возможно, в будущем они вытеснят с рынка не только копирайтеров, но и композиторов, и режиссеров, и художников, и прочих творцов.

