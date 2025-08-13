Спорное судейство, интерес Даку из Италии и стадия отрицания у Рахимова

Как «Рубин» допустил второе разгромное поражение подряд

«Рубин» второй раз кряду проиграл с разгромным счетом. После крупного поражения от ЦСКА (1:5) в чемпионате команда Рашида Рахимова не справилась с «Зенитом» (0:3). По мнению тренера, итоговый результат мог оказаться совершенно иным, если бы не спорные решения судей. Как «Рубин» проиграл в Санкт-Петербурге и что мешает казанцам играть в полную силу — в материале «Реального времени».

Даку остался в запасе на фоне слухов о «Фиорентине»

Первый тайм кубкового матча с «Зенитом» получился для «Рубина» намного удачнее, чем стартовые 45 минут игры в чемпионате. В конце июля команды встречались в Казани в рамках 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Тогда после первой половины игры казанцы проигрывали 0:2. На этот раз команда Рашида Рахимова выстояла, не пропустив ни разу от вице-чемпионов страны на их поле.

При этом поединок в Санкт-Петербурге проходил в полурезервных составах. Тренеры команд дали отдохнуть игрокам основы, выпустив ближайший резерв. У «Рубина» из обычного стартового ростера появились лишь четверо — три защитника и Александар Юкич. В «зенитовском» запасе остались два самых дорогостоящих футболиста российского футбола — бразильцы Луис Энрике и Жерсон. Вне заявки оказались Вендел и Барриос, в воротах — запасной Денис Адамов.

Встреча проходила на фоне слухов о переговорах «Рубина» с итальянской «Фиорентиной» по трансферу Мирлинда Даку. Источники сообщают, что казанцы рассчитывают получить со сделки около 20 млн евро. Это значительно больше, чем 8 млн евро, которые мог заработать клуб от перехода албанца в «Зенит» этим летом.

Даку на кубковый матч в Петербурге остался в запасе, а на острие атаки появился Энри Мукба. Без своего лучшего бомбардира «Рубин» практически не угрожал воротам хозяев. Впрочем, «Зенит» тоже не спешил. Питерцы создали на половине поля гостей всего полтора опасных момента за тайм. Мало для многократных чемпионов страны, даже с учетом того, что на 32-й минуте игры судьи отменили гол Максима Глушенкова, зафиксировав офсайд.

Спорное решение судей

Второй тайм прошел гораздо веселее первого. «Рубин» вышел после перерыва более заряженным на борьбу. Стартовые минуты возобновившегося матча остались за казанцами, но создать что-то значительное у гостей не получилось. Рахимов отреагировал на такую активность своей команды заменами. Тренер «Рубина» почувствовал, что пора дожимать соперника и выпустил сразу троих игроков — Велдина Ходжу, Николу Чумича и, самое главное, Мирлинда Даку.

С появлением албанца игра оживилась окончательно. Вначале в штангу прямым ударом со штрафного попал защитник питерцев Юрий Горшков. А затем «Рубин» организовал контрвыпад, закончившийся голом Даку. Форвард получил длинный пас от Егора Тесленко, убрал на дриблинге двоих соперников и отправил мяч в сетку ворот Адамова.

Однако судьи будто не захотели такого развития событий и буквально начали копаться в моменте в поисках нарушения правил со стороны «Рубина». Сначала ВАР-арбитры «искали» фол в штрафной казанцев, а затем переключились на эпизод с игрой плечом Тесленко. В итоге второй вариант оказался более правдоподобным для судьи Чебана, который объявил об отмене гола.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов не стал скрывать своего разочарования решением судей. По его версии, именно отмена гола Даку оказала влияние на итоговый результат.

— Этот момент и первый пропущенный. Решили побежать все вперед. Отмененный гол. Не понимаю трактовки, то нам говорят, что до рукава — это плечо и не рука. Но сейчас отменяют, что поделать, — цитирует Рахимова клубная пресс-служба.

Нехорошая тенденция «Рубина»

Отмененный гол стал катализатором переворота в игре. «Зенит» будто очнулся и побежал реабилитироваться. Сделать это удалось довольно быстро. На 70-й минуте игры «Зенит» открыл счет. Арсен Адамов прострелил с фланга, защитники «Рубина» не смогли выбить мяч, и Матео Кассьерра отправил его в ворота — 1:0.

Еще через пару минут судья разглядел «наступ» на ногу нападающего Вадима Шилова в штрафной казанцев. Чебан недолго думая назначил пенальти, а Кассьерра его реализовал — 2:0. Через пять минут Шилов забил сам, замкнув передачу Педро — 3:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вот так за 10—15 минут «Рубин» доигрался до разгрома. Это уже второй случай для команды Рахимова за неделю. Пару дней назад казанцы так же были разгромлены ЦСКА (1:5) в чемпионате, пропустив тройку голов за короткий отрезок матча. В чем кроется причина таких провалов, разбираться тренерскому штабу, но тенденция вырисовывается не очень хорошая.

При этом сам Рахимов не согласен с тем, что его команда находится в психологической яме из-за двух подряд разгромных поражений. Лишь бы это не было только стадией отрицания у тренера.

— Какая яма? Даже когда выигрывали, я сказал, что не летаю в облаках и вижу предел. Мы год ничего не делаем, выжимаем из того, что есть, но рано или поздно это приведет к нехорошим последствиям. Если это нам удобно, можем так и оставить. Будем готовиться, игроки будут выкладываться, — заявил Рахимов.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Рубин» (Казань) — 3:0 (0:0, 3:0)

Голы:

1:0 — 70, Кассьерра (Адамов);

2:0 — 78, Кассьерра (пенальти);

3:0 — 83, Шилов (Педро).

Следующий матч «Рубин» проведет 17 августа в Казани с «Ростовом» в рамках чемпионата России. Игра начнется в 15.45 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена». У команды будет ровно четыре дня на восстановление после двух чувствительных поражений на выезде.