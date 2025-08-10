ИИ доводит до психлечебницы, астрофизик планирует полет к черной дыре, шимпанзе ходят на двух ногах

Интересные новости науки за неделю с 4 по 10 августа

Как долететь до черной дыры и вернуться назад

Астрофизик из Фуданьского университета (Китай) Козимо Бамби — видный специалист по черным дырам. Он опубликовал статью, в которой описывает план полета межзвездного аппарата к черной дыре — по его мнению, земные ученые вполне будут в состоянии реализовать эту миссию лет через тридцать, когда технологии разовьются до достаточного уровня.

Миссия, по подсчетам Бамби, должна занять порядка ста лет: три четверти этого времени земной микрокорабль, развивший скорость около трети от скорости света, будет добираться до ближайшей к нам черной дыры, и еще около 25 лет займет доставка данных на Землю. Правда, черной дыры, находящейся в 20—25 световых годах от Земли, пока не обнаружено. Найти такой объект сложно: он не излучает света и не отражает его, и до сих пор ученые «засекали» дыры по гравитационному влиянию на ближайшие звезды или по тому, как они искажают свет. Бамби надеется на то, что новые методы обнаружения черных дыр помогут подыскать подходящую неподалеку от нас.

И если цель определится, второй проблемой станет то, как до нее добраться. Астрофизик считает, что идеальным кораблем для этого станет зонд весом в грамм, состоящий из лазерного паруса площадью в 10 квадратных метров, на котором будут расположены микрочипы. Лазеры с Земли будут «дуть» в парус фотонами, и корабль сможет развить гигантскую скорость (до трети световой). Таким образом, до черной дыры в 25 световых годах от Земли нанокорабль должен будет добираться 75 лет.

В ее окрестностях с помощью аппарата исследователи и будут пытаться ответить на самые важные вопросы современной физики: действительно ли у черной дыры есть горизонт событий? Меняются ли рядом с черной дырой законы физики? Действует ли там общая теория относительности?

Конечно, затея Бамби выглядит фантастической (а световой парус подозрительно походит на технологию, описанную Лю Цысинем в трилогии о Трисолярисе). И на сегодняшний день она действительно такова: технологии, позволявшей бы собрать такой нанокорабль, пока не существует. Да и лазеры обошлись бы в триллион евро. Но наука развивается экстенсивно, и астрофизик оптимистично предполагает, что лет через тридцать все это будет уже осуществимо. В конце концов, говорит Бамби, скептики не надеялись и на обнаружение гравитационных волн — они ведь очень слабые. Но прошло 100 лет — и их обнаружили.

Ну что ж, запасаемся здоровьем, терпением — и ждем. В конце концов, 30 лет — это не так много в масштабах научного прогресса.

Изменение климата раздувает пожары в арктической Сибири

Интенсивность лесных пожаров на севере Сибири, в арктических ее регионах, выросла за последние двадцать лет. Растет мощность теплового излучения от пожаров. Ученые из Красноярского научного центра СО РАН и Сибирского федерального университета считают, что это прямое следствие глобального потепления, которое особенно выражено в Арктике: здесь воздух нагревается вдвое быстрее, чем в среднем по планете.

Лесные пожары в арктической зоне Сибири способствуют деградации вечной мерзлоты и усилению выбросов парниковых газов в атмосферу. А учитывая, что общий тренд на потепление продолжается, интенсивность и частота пожаров в хрупкой арктической экосистеме будут нарастать.

Все это выяснил коллектив красноярских ученых, которые проанализировали данные со спутников за 23 года. На большей части арктической зоны Сибири зафиксирован рост мощности теплового излучения от пожаров (а значит, и интенсивности горения). Особенно страдает от высокоинтенсивных пожаров восток сибирской Арктики — там преобладают лиственничные леса, которые активно сгорают. Кроме того, климат здесь суше, чем в западных регионах Сибири. Экстремальные по пожарной активности сезоны здесь происходят уже каждые пять лет, а площадь пожаров в 2—4 раза превышает среднемноголетнюю норму.

Эти пожары — проблема не только собственно севера Сибири. Они высвобождают углерод, который тысячелетиями был заперт в мерзлоте. Таким образом вносят дополнительный вклад в глобальное потепление. И тенденция эта, скорее всего, будет усиливаться.

Почему человек ходит на двух ногах? Спросите у танзанийских шимпанзе

Британские и американские ученые исследовали особенности того, как передвигаются шимпанзе в одной из долин Танзании. Здесь, в зоне саванны, деревьев совсем немного, но ученые приходят к выводу, что именно благодаря деревьям шимпанзе… начинают ходить на двух ногах!

Ходить на двух ногах могут многие обезьяны — гориллы, например. Но получается у них это не так ловко, как на четырех. Почему же шимпанзе из долины Иссы «решили» осваивать двуногость? Да просто так удобнее ходить по раскидистым веткам деревьев — чтобы руки были свободны для сбора фруктов. На деревьях в саванне шимпанзе проводят больше времени, чем те обезьяны, которые живут в лесу. Просто в саванне деревьев мало, и у шимпанзе нет возможности ходить от одного дерева к другому, выбирая только самые доступные и удобно растущие плоды. Здесь, в долине, обезьяны забираются на дерево и объедают его целиком — а для этого им приходится балансировать и по длинным тонким веткам. По веткам шимпанзе могут передвигаться двумя способами: вися на руках или ходя на двух ногах, держась за другие ветки руками.

Между тем ученые еще пока так и не разгадали загадку человеческого прямохождения: что заставило наших предков встать на две ноги, до сих пор в точности неизвестно. И вот теперь, увидев, как шимпанзе, наши ближайшие родственники, осваивают прямохождение для передвижения по деревьям, британцы и американцы заподозрили, что именно этот механизм поставил нас на ноги.

По их предположению, когда на Земле стало холоднее и суше, в Африке стало гораздо меньше лесов и больше саванн. При этом, чтобы добираться до фруктов, нужно было уметь передвигаться по длинным и тонким веткам — и наши предки «придумали» ходить по ним двумя ногами.

Правда, эта теория не отвечает на вопрос о том, зачем понадобилось ходить на двух ногах по земле, спустившись с деревьев.

Нейросеть довела человека до психлечебницы псевдомедицинскими советами

Как показывают опросы, каждый шестой американец обращается к чат-ботам популярных нейросетей, чтобы проконсультироваться по вопросам здоровья. Среди молодежи эта доля выше — «ИИ-доктор» требуется каждому четвертому. Однако уже не раз ученые предупреждали: следовать рекомендациям ИИ в медицинской сфере небезопасно!

На этой неделе была опубликована очередная иллюстрация этого тезиса. В приемное отделение американской клиники обратился 60-летний мужчина: он утверждал, что сосед пытается его отравить. Пациент очень хотел пить, но к предложенной медиками воде отнесся максимально подозрительно. Дома он пьет только дистиллированную воду, а кроме того, практикует строгое вегетарианство. Исследования показали, что в его крови повышено содержание хлоридов, низкий уровень фосфатов и чудовищный уровень бромидов — в тысячу раз выше нормы. Дальнейшая диагностика показала множественный дефицит микроэлементов и хроническое отравление бромом.

В первые же сутки в стационаре у мужчины стала усиливаться паранойя, появились галлюцинации, и он попытался сбежать из клиники. В итоге он был помещен на принудительное психиатрическое лечение от психоза. Когда симптомы психоза удалось купировать, пациент признался, что три месяца назад, начитавшись о вреде поваренной соли, он исключил ее из рациона, а взамен стал «солить» пищу бромидом натрия. Это ему посоветовал ChatGPT в ответ на запрос о том, чем заменить соль.

Врачи сами задали нейросети этот вопрос, и среди ответов увидели бромид натрия. Чат-бот не стал ни сообщать об опасном влиянии бромида натрия на здоровье, ни упоминать о его связи с психическими заболеваниями. А главное — не спросил, для чего человеку эта информация (хотя медик обязательно поинтересовался бы, в каких целях и чем пациент собирается заменять поваренную соль).

Сахар делает чай сладким… и бесполезным

Уже много исследований подтверждало, что чай полезен благодаря содержащимся в нем антиоксидантам, онкопротекторам и противовоспалительным веществам. Новое исследование китайских ученых добавляет к этому новое условие: чай должен быть несладким. Оказывается, любители положить ложечку-другую сахара в ароматный напиток лишают себя почти всей его пользы.

Китайские медики проанализировали выборку из 195 361 человека, которую сформировали с помощью базы Британского биобанка. Привычки употребления чая у этих людей рассматривались на протяжении около 13,6 года. Респондентов распределили на четыре группы: контрольную (не пьют чай), любителей несладкого чая, чая с сахаром и чая с искусственными подсластителями.

В итоге выяснилось: те, кто пьет несладкий чай в количестве примерно литра в сутки, рискуют умереть на 20% меньше, чем те, кто чай не пьет совсем. Смерть от рака в этом случае становится менее вероятной на 14%, от болезней сердца — на 27%.

А вот у тех, кто пил сладкий чай, такой зависимости статистический анализ не выявил. Причем искусственные подсластители тоже не показали статистически значимой связи с сокращением смертности.

