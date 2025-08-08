«Сильных ливней в ближайшее время не ждем»: Татарстан вздохнет свободно после жары

С начала августа в Казани выпало более 60% от месячной нормы осадков

Фото: Динар Фатыхов

В ближайшие дни погода в Казани будет носить циклонический характер. Облачность не позволит сильно нагревать земную поверхность, сообщили «Реальному времени» эксперты. Продолжения сильных ливней в ближайшие дни тоже ждать не стоит. Подробнее о том, какая погода установится в регионе в завершение лета, — в материале издания.

«Центр циклона находится немного севернее нас, и это хорошо»

По данным популярных сервисов прогноза погоды, уже с сегодняшнего дня жара в Казани должна пойти на убыль. «Реальное время» поинтересовалось у экспертов, можно ли доверять этой информации.

— Это на самом деле так, — заявил нашему изданию климатолог Тимур Аухадеев. — В ближайшие дни и даже в ближайшую неделю погода будет носить циклонический характер. Мы будем находиться под влиянием циклона, и, как следствие, облачность не позволит сильно нагревать земную поверхность. Центр циклона находится немного севернее нас, и это хорошо. Основная зона осадков севернее наших территорий.

В то же время температурный фон в Казани несколько опережает норму, заметил он. «Июльский фон превысил +21 градус. Это на пару градусов выше, чем должно быть. Хотя были и прохладные эпизоды», — утверждает Тимур Аухадеев. По его словам, в первой декаде августа уже фиксируют аномалию тепла — «примерно на пару градусов».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, по прогнозу Гидромета России, в августе средняя температура в Татарстане будет на 1 градус выше нормы. Это значит, что температура для Казани составит около +18,3 градуса, а для всего региона — около +17,7. Что касается осадков, то их количество будет близко к многолетней норме. Их ожидается около 54 мм, что соответствует средним показателям.

Дожди и грозы будут чередоваться с прояснениями

Завтра, 9 августа, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами дождь, гроза, днем без существенных осадков, рассказала «Реальному времени» синоптик отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Эльвира Авраменко. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Минимальная температура предстоящей ночью — от +11 до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +21—26 градусов.

Облачно с прояснениями будет и 10, и 11 августа. В воскресенье возможен небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах гроза. В понедельник — небольшой дождь, ночью — местами. Ночные температуры составят от +10 до +15 градусов, дневные — от +20 до +25 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«С начала августа осадки в республике выпадали неравномерно»

Первая неделя августа запомнилась казанцам сильными ливнями. Впрочем, в целом по республике ситуация с осадками была пестрой.

— С начала августа осадки в республике выпадали неравномерно. Это вообще характерно для всех летних месяцев, — объяснил начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь. — На некоторых станциях, преимущественно в западных районах: Зеленодольском, Кайбицком, в Казани, выпало уже больше половины от месячной нормы осадков. В частности, в столице — 65%, в Вязовых — 70%.

Чуть больше половины нормы осадков зафиксировали в Альметьевском и Бугульминском районах. В то же время есть территории, где дождей прошло очень мало. Так, в Дрожжановском районе их выпало всего 5 мм — менее 10% от показателя.



— В субботу прогнозируется [погода] без осадков. В воскресенье и понедельник небольшие, местами до умеренных осадки могут быть. Таких сильных ливней, которые были недавно в республике, в ближайшее время не ждем, — заверил Феликс Гоголь.