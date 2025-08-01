Август в Татарстане будет теплее обычного, осадки будут в пределах нормы

Ожидается, что средняя температура воздуха будет на 1 градус выше нормы.

Фото: Динар Фатыхов

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды для Татарстана на август 2025 года. Ожидается, что средняя температура воздуха будет на 1 градус выше нормы. Для Казани это значит, что температура составит около +18,3 градуса, а для всего Татарстана — около +17,7

Что касается осадков, то их количество будет близким к многолетней норме. В Казани и по всему Татарстану ожидается около 54 мм осадков, что соответствует средним показателям.

Напомним, что жаркая и сухая погода сохранится в Татарстане до выходных. В субботу в западных районах возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром до 20 м/с. В воскресенье ожидаются дожди с грозами и сильным ветром.



Анастасия Фартыгина