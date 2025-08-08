Юные казанские инженеры выбирают небо

Как Центр авиамоделирования технопарка «Идея» помогает подросткам влюбиться в инженерию и попробовать себя в авиастроении

Фото: предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

Центр авиамоделирования технопарка «Идея» работает уже много лет. Здесь ребят учат не только собирать модели летательных аппаратов, но и управлять ими дистанционно. Компетенции центра не вызывают сомнений: его воспитанники регулярно занимают призовые места на соревнованиях под эгидой Федерации авиамодельного спорта Республики Татарстан. Ученики центра поступают в профильные вузы, но, наверное, ценно не только это. Здесь у детей развивается техническое мышление, они познают мир и его физические основы, дух команды и соревновательности. Развиваются одновременно и хард-, и софт-скилы. Подробнее о центре и его достижениях — в обзоре «Реального времени».

Полтысячи юных казанцев попробовали себя в роли инженера-конструктора на городском празднике

Прошедший на минувшей неделе праздник «Я выбираю небо!» подготовил для казанцев различные активности. Одной из самых популярных и интересных локаций праздника стала площадка технопарка «Идея», где работали сотрудники Центра авиамоделирования. За день этот стенд посетили более 500 ребят. Под руководством наставников центра они собирали авиамодели, запускали воздушных змеев. Словом, смогли за короткое время на собственном опыте убедиться, какое это захватывающее и вдохновляющее занятие — покорять небо, ненадолго став конструктором летательных аппаратов. Казанский авиационный завод тоже поучаствовал в работе стенда — его сотрудники помогали ребятам запускать воздушных змеев.

К празднику приурочили вручение сертификата на 10 дополнительных баллов при поступлении в КНИТУ-КАИ ученику Центра авиамоделирования Артуру Фещенко. Моделист давно показывает себя как талантливый юный инженер, собрал внушительное количество наград на конкурсах — и вот получил награду из рук министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко.

предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

Ребята, которые проявляют себя, добиваются заметных результатов и решают связать свою судьбу в дальнейшем с инженерией, — желанная аудитория для технических вузов. Поэтому университеты со своей стороны предоставляют таким отличившимся абитуриентам дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления на свои факультеты, чтобы «приземлить» их у себя. Пример тому — Артур Фещенко, получивший преференции при поступлении в КНИТУ-КАИ.

Среди гостей стенда были замечены управляющий директор ПАО «Туполев» Александр Бобрышев, директор КАЗ им. Горбунова Зуфар Миргалимов, представители профильных министерств, авиапредприятий, вузов и технологических организаций. Каждый казанец, зашедший сюда, мог лично убедиться, что Центр авиамоделирования технопарка «Идея» — яркий пример воспитания инженерной мысли в подрастающем поколении. Такие обучающие центры работают на то, чтобы обеспечить приток заинтересованных, горящих идеей ребят в ряды будущих инженеров.

Активность «Идеи» в деле развития инженерных навыков у подростков отметил на празднике и Олег Коробченко, охарактеризовав технопарк как лучший в этом деле.

Здесь рождаются инженерные таланты

Напомним, Центр авиамоделирования технопарка «Идея» работает уже много лет. Это пространство для технологического творчества, инженерной подготовки и развития конструкторских навыков у школьников и студентов.

предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

На базе центра проходят регулярные занятия и мастер-классы, постоянные его ученики выезжают на соревнования и технические олимпиады. Центр всегда открыт для новых участников — и если вы видите, что в вашем ребенке дремлют инженерные таланты, это явный повод привести его в технопарк «Идея», чтобы тот попробовал себя в этом захватывающем деле. Достаточно для начала записать его на пробное занятие — это бесплатно. Но и впоследствии цена занятий весьма комфортна для родителей — 250 рублей. Притом что вся техническая база предоставляется центром. Занятия проходят в историческом сердце Казани, в здании «Идеи», можно подобрать удобное расписание.

В Центре моделирования нередко занимаются целыми семьями: родители тоже начинают интересоваться созданием авиамоделей и учатся вместе со своими детьми. На тренировки и соревнования большинство моделистов приезжают с родителями.



Здесь принимают детей и подростков с 7 до 18 лет. Занятия проходят в мастерской, оборудованной современными средствами обучения. В центре не только учат проектировать и собирать модели летательных аппаратов (развивающие скорость до 400 км/ч!), но и управлять ими. Таким образом, ребята осваивают различные профессиональные навыки — от конструкторских до навыков управления беспилотниками.

Школьники и студенты с удовольствием посещают центр и шаг за шагом осваивают азы конструкторской профессии. Занятия в центре под руководством опытных педагогов способны сыграть ключевую роль в образовательной траектории ребенка. Впоследствии, уже поступив в профильные вузы, они легче осваивают технические программы, ведь уже имеют мощный практический базис. То, что в советские времена считалось способом занять ребенка, чтобы он не болтался на улице, сегодня становится мощным инструментом получения азов технической профессии.

Здесь ребят учат не только собирать модели. Им дают глубокую теоретическую базу, рассказывают, как устроен мир техники, отвечают на самые сложные вопросы.

предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

Будущее российского самолетостроения

Успехи воспитанников Центра авиамоделирования впечатляют. Среди них и уже упомянутый Артур Фещенко. Первые навыки управления беспилотными моделями он получил в стенах центра — и навыки эти нарастали так быстро, что к своему довольно юному возрасту Артур уже имеет внушительный багаж наград. Так, в Кубке России по гонкам дронов в 2024 году, выступая за Татарстан в паре с Никитой Яушевым, он стал бронзовым призером. В 2025-м победил во Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию среди учащихся в номинации «Радиоуправляемые модели» и в первенстве России по авиационным радиоуправляемым моделям в старшей возрастной группе. Занял первые места на чемпионате и в первенстве РТ в классе радиоуправляемых гоночных моделей F-3E. Теперь будущий инженер готовится к поступлению в КАИ.



предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

Александр Корюков учится на втором курсе Казанского авиационно-технического колледжа. В 2025 году он тоже победил во Всероссийской научно-технической олимпиаде по авиамоделированию и в первенстве России по авиационным радиоуправляемым моделям (только в другом классе, нежели Артур).

На первенстве Татарстана в 2025 году весь пьедестал заняли воспитанники Центра авиасудомоделирования и в классе кордовых пилотажных моделей F-2B: победителем стал Арслан Исхаков, серебро — у Равиля Батталова, а бронзовый призер — Наиль Николаев.

А на открытом первенстве республики среди младших юниоров победила Кира Якунина, тоже воспитанница центра.

Справа — руководитель Центра авиамоделирования Миляуша Юшко, в центре — педагог Сергей Курлыгин. предоставлено пресс-службой технопарка "Идея"

Генеральный директор технопарка «Идея» Диас Сафин рассказывает:

— Наш Центр авиамоделирования — это не просто мастерская или кружок. Это площадка, где дети открывают для себя инженерное мышление, развивают моторику, учатся работать в команде и видеть результат своих усилий в буквальном смысле в полете. Мы с командой видим, как этот интерес перерастает в серьезную мотивацию: ребята выигрывают соревнования, получают дополнительные баллы к поступлению в профильные вузы и даже формируют свои первые технологические проекты. Именно в таких пространствах начинается путь будущих инженеров, тех, кто будет строить наше завтра.

