Субсидии на стóпе: «Флот РТ» проплыл мимо межрегиональных маршрутов

Татарстанская компания отказалась участвовать в межрегиональных перевозках до изменения правил федерального субсидирования

Фото: Реальное время

«Если мы хотим развивать новые маршруты по Волге, нужно поддерживать эти направления федеральными субсидиями, а не привязывать к формальному критерию достижения 60-процентной заполняемости судна. Все-таки на «обкатку» маршрутов требуется не один год», — объясняет гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин уход с межрегиональных маршрутов Поволжья. С началом навигации 2025 года татарстанский перевозчик решил не ставить речные суда в этих направлениях из-за расхождений по расчету федеральных субсидий в 2024 году. Росморречфлот выплачивал возмещение затрат при достижении нормативного показателя, чего не показывали ни Ульяновск, ни Чебоксары. В итоге казанская компания сосредоточилась на внутреннем контуре, где показала рост пассажиропотока на 35% — до 206 тысяч человек.

Сбой на «Речных магистралях»

В эту навигацию татарстанский перевозчик «Флот РТ» впервые не будет участвовать в программе скоростных межрегиональных маршрутов по Волге. Скоростные пассажирские суда на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» не включены им в расписание ни по одному из прошлогодних направлений. Нет рейсов в Чебоксары, Ульяновск и даже популярный Нижний Новгород.

Весь флот, почти из 30 судов разного класса, выведен на выполнение перевозок исключительно внутри Татарстана. «Межрегиональных маршрутов нет в нашем списке», — подтвердил «Реальному времени» гендиректор АО «Флот РТ Роман Лизалин. Государственный перевозчик неожиданно свернул со взятого им год назад стратегического курса на освоение просторов Волги. Так долго пробивал путь в московских коридорах власти и вдруг задний ход?

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сворачивание программы межрегиональных рейсов Татарстаном стало ответной реакцией на разногласия вокруг механизма федерального субсидирования пассажирских перевозок, утверждают источники «Реального времени». Возмещение недополученных расходов предусмотрено в рамках федерального проекта «Речные магистрали», стартовавшего в навигацию 2024 года. По замыслу организаторов, федеральные компенсации должны стимулировать перевозчиков выходить на сквозные маршруты, где пассажирам предлагают доступную стоимость за счет субсидирования расходов федеральным бюджетом.

В этом году на эти цели было выделено 150 млн рублей, заявлял ныне покойный экс-министр транспорта и дорожного хозяйства РФ Роман Старовойт весной. Даже по региональным меркам эта сумма невелика, но в три раза больше, чем в прошлом году.

Набрать 60% пассажиров или Плывем за свой счет?

Однако суть расхождений заключается не в сумме бюджетной поддержки, а в подходах при ее распределении между российскими речными перевозчиками. По словам источников «Реального времени», поволжские операторы-участники программы «Речные магистрали» недовольны тем, что сумма компенсаций привязана к загрузке речного судна, а не к количеству выполненных рейсов. По их словам, субсидия выплачивается при достижении заполняемости 60% кресел в салоне, а если нормативный показатель не достигнут, то перевозчик сплавал «за свой счет». «Ну как так: билеты проданы, пусть не полностью, но отменять рейсы было бы неприлично. Расходы перевозчика не зависят от количества пассажиров», — рассуждает один из собеседников издания.

Другой момент: правила субсидирования стали известны по окончании навигации 2024 года, то есть постфактум, когда переиграть все было уже невозможно. В результате первый год субсидирования межрегиональных перевозок разочаровал перевозчиков. Некоторые понесли немало потерь, которые не смогли компенсировать.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В прошлом году были сильно расстроены таким подходом. Нас не устраивало то, что критерием выплат или невыплат являлась загруженность речного судна на уровне 60%, — рассказал «Реальному времени» Роман Лизалин. — Да, есть обкатанные маршруты Казань — Нижний Новгород с загрузкой под 100 процентов и выше. Но были маршруты 20-летней давности, где загрузка составляла 23—25%. Люди отвыкли ездить по воде, выбрали сухопутные маршруты. Хотя мы видели тенденцию к нарастанию потока, но нам в ответ сказали, что раз маршрут не набрал 60 процентов наполняемости, то и развивать его не нужно.

По мнению гендиректора татарстанской компании, этот процесс не происходит одномоментно, его нужно накатывать с помощью федеральных ресурсов. «Если мы хотим развивать новые маршруты, то наоборот нужно поддерживать эти направления, не надо привязывать к этому критерию», — говорит он.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во-вторых, начались споры по определению самих затрат на перевозку. «Вот эти [расходы] принимаем, а эти — не принимаем. Мы ответили: если по этому направлению мы ставим речные суда, то не можем вычленить часть затрат на обслуживание, а часть — оставить. Если судно начинает плавать, то нельзя одно крыло оплачивать, а другое — нет. Затратная часть — это и есть содержание судна в течение года», — рассказали перевозчики.

Этого же мнения придерживаются судоходные компании из Нижегородской области и коллеги из Чебоксар. «У нас, перевозчиков, одна позиция, но энтузиазма становится все меньше. Одному субъекту тяжело взять на себя ношу по развитию межрегиональных перевозок», — считает Роман Лизалин.



Росморречфлот: правила субсидирования будут меняться

В этом году правила предоставления федеральных субсидий снова не успели утвердить к началу навигации. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Росморречфлота, разрабатывается новый порядок. В настоящее время изменения проходят согласования в Минтрансе РФ.

— Все идет к тому, что субсидии перенесут на конец навигации, потому что принято решение изменить подходы. Поволжская академия водного транспорта проводила работу по расчету себестоимости скоростных перевозок, чтобы определить размеры субсидий. Результаты представлены в Минтрансе РФ, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Что именно изменится в новой схеме, пока не раскрывается. «На этой неделе запланировано совещание в Минтрансе по этой теме. По результатам дадим свежий релиз», — пообещали в ведомстве.

По этой причине «Флот РТ» не стал ставить «Метеоры» на межрегиональные маршруты. «Смотрим, ждем, когда появится последняя версия. Почитаем, вникнем и расскажем, — пообещал Роман Лизалин, — Пока межрегиональных рейсов в нашем списке нет».

«Речные магистрали» — федеральный проект, инициированный Минтрансом России. Его цель — развитие скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям. В 2024 году в рамках проекта определили 12 субсидируемых маршрутов на территории Чувашии, Татарстана и Нижегородской области. Речными маршрутами воспользовались порядка 34 тысяч пассажиров. Трем речным перевозчикам Поволжья было выплачено 48 млн рублей. В 2025 году планируется расширить географию перевозок, например, организовать субсидируемые скоростные перевозки Нижний Новгород — Ярославль судами на подводных крыльях.

«Флот РТ» увеличил перевозки на 35%

В эту навигацию 2025 года татарстанский перевозчик работает внутри республики. Задействованы 18 пассажирских теплоходов, в том числе пять скоростных судов: метеоры «Владимир Нефедов», «Геннадий Куклев», «Вячеслав Каргин», «Муса Джалиль», теплоход «Восход-51», а также 11 водоизмещающих судов: «Капитан Гусев», «Москва-68», «Москва-130», «Москва-160», ОМ-173, ОМ-350, МО-123, М-8 и еще 11 дебаркадеров.

По словам Лизалина, с начала навигации 2025 года на внутренних водных путях Татарстана в пригородном сообщении перевезено почти 206 тысяч пассажиров, что на 35% выше уровня прошлого года. Двукратный рост — почти 100 тысяч пассажиров перевезено по туристическим маршрутам. За навигацию 2025 года на регулярных рейсах планируется перевезти более 450 тысяч пассажиров, сообщили в Минтрансе РТ.

Василя Ширшова / realnoevremya.ru

— На сегодняшний день АО «Флот РТ» доведены субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров водным транспортом в пригородном сообщении, а также в связи с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в сумме более 90 млн рублей, — рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В Татарстане навигация в этом году стартовала 25 апреля. Пассажирские речные перевозки осуществляются по 10 социально-значимым маршрутам.

— Если нет стратегии развития водных перевозок на 10 лет вперед, то судовладельцы так и будут метаться из стороны в сторону. Они уходят в туристические маршруты, потому что те приносят хоть какой-то доход, — отмечает эксперт ВШЭ Софья Васильева. — Понятно, что закрытие границ привело к росту внутреннего туризма на Волге и Алтае. Но стоит централизовать межрегиональные перевозки на уровне Федерации: отсюда должна быть координация.

Пока же пассажирские перевозки отданы на откуп регионам, хотя сквозные маршруты должны быть в поле зрения Федерации. «Тут вопрос даже не к судовладельцам — те заинтересованы ставить суда на длинные маршруты. Тут вопрос к Федерации и регионам, которые не могут объединить бюджеты. Это большая проблема не только в речных пассажирских перевозках, а в целом по всем видам перевозок, начиная с железнодорожных. К сожалению, регионы зацикливаются на собственные контуры, а транспорт — это взаимопроникающие артерии, и они призваны объединять, а не разъединять. Отсутствие стратегии пассажирских перевозок на реке сказывается: есть судовладельцы, есть структуры, которые отвечают за инфраструктуру, а всего вместе ничего нет. Все разбито по регионам», — заключила она.