Гид по Тази Гиззата: владельцы пароходов и барж, популяризаторы гармони среди татар

Прогулка по бывшей Посадской улице Казани. Часть 1-я

Пожарная каланча на Тази Гиззата. Фото: Радиф Кашапов

«Реальное время» продолжает прогулки по историческим местам в центре Казани. Перейдя Лебедевский мост после улицы Мусы Джалиля, мы оказываемся на Тази Гиззата. Еще 80 лет назад по ней можно было дойти до старинного речпорта на Дальнем Устье, застроенном множеством домов и учреждений. Но и сейчас, при том что это очень разномастная улица, где-то даже неухоженная, здесь сохраняется атмосфера ушедшей эпохи.

Посадская

Так называлась улица до 1917 года. Поскольку вдоль Булака ранее шла посадская стена, а на этой стороне начиналась Ямская слобода, то ее называли Посадской. Также встречается название Мочальная — по Мочальной площади, которая находилась в районе Бурхана Шахиди. Здесь продавали мочало — лубяную часть коры молодой липы, разделенную на волокна Из нее делали рогожу, а еще мешки, коврики, циновки, лапти. Торговали и различными сыпучими материалами, углем, керосином. Кроме того, Посадскую называли Троицкой по храму Святой Троицы, находящемуся в самом конце улицы.

Имя писателя и драматурга Тази Гиззата она получила 8 сентября 1955 года. Автор «Наемщика» и «Башмачков» одно время жил неподалеку — в здании «Номеров Барабанова» на Островского, 4а. В 1955 году он скончался. А 31 октября того же года состоялось перекрытие Волги, и Гиззата окончательно перестала быть улицей, ведущей к Дальнему Устью, где тогда располагался речной порт.

Усадьба Кабатовых (Лево-Булачная, 34)

По этому адресу находилось домовладение Петра Николаевича Кабатова, а потом и его сына Родиона — это по его заказу Петр Пятницкий построил новый дом. Потом им владел помещик и городской голова Александр Лебедев, который рядом строил Лебедевский мост.

Усадьба Кабатовых. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Впоследствии его купил вятский судовладелец Яков Тырышкин, совладелец фирмы «Булычев» с казанцем Петром Александровым и вятским предпринимателем Тихоном Булычевым. Позже она называлась «Товарищество Вятско-Волжского пароходства», у нее было 36 пароходов, 101 баржа, 19 железных баркасов, 29 дебаркадеров. Она осуществляла трансферы по Вятке, Каме и Волге. Здесь же торговали пушниной сибиряки «А.В. Швецов и сыновья». В 1930-е годы дом надстроили и расширили по проекту Ахмеда Бикчантаева, сюда сначала въехало ПТУ №110, а теперь работает Институт дизайна и пространственных искусств Казанского университета.

Торговый склад (Тази Гиззата, 2/34)

Далее следуют склады Кабатова и последующих владельцев. Во время Великой Отечественной войны здесь работали эвакуационные госпитали, а после — жили рабочие Казанского авиационного завода №22 им. С.П. Горбунова. Вообще, в этой части города было немало складов. К сожалению, по проекту Бикчантаева эти дома лишились каких-либо украшений, пилястров и были объединены в одно большое здание.

Продолжение владений Кабатовых. скриншот с сайта Гугл.карты

Главвторцветмет (Тази Гиззата,1)

Согласно телефонному справочнику 1948 года, в этом одноэтажном здании располагалось немало любопытных организаций, в частности принимали лом и отходы цветных металлов.

Еще один склад. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Пожарная каланча второй полицейской части (Тази Гиззата, 5)

Часть сохранившихся зданий полицейской части — это, во-первых, административный корпус с каланчой, а также идущие следом двух— и одноэтажные служебно-хозяйственные корпуса.

По одной из версий, на этом месте располагалось домовладение Дмитрия Тенишева, вице-губернатора Казанской губернии и астраханского гражданского губернатора. Его вдова продала дом Казанскому городскому обществу.

В 1848 году работали отделение полиции и пожарная часть с каланчой. Первая пожарная служба появилась в 1825-м, и она располагалась в районе современного здания физфака, под строительство которого то здание снесли. С каланчи можно было увидеть что и где горит и делать сообщения горожанам — вторая часть отправляла два черных шара. Если рядом еще шар с крестом — это пожар. А если, к примеру, еще и красный — то осадки (дождь, метель). Отсюда выражение — «ночевал под шарами». В советское время это было жилье, а сейчас — гостиничные номера и рестораны.

Дом Садовского (Тази Гиззата, 8)

Это здание — дом Потапа Зиновьевича Садовского, купца первой гильдии, гласного Казанской городской думы в 1871—1879 годы.

Дом Садовского. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

У него в Казани сохранились еще два дома — на Лево-Булачной, 52, который был продан сыну поэта Евгения Боратынского Николаю, и на Марджани, 4. К слову, Садовский был ктитором — лицом, финансировавшим возведение и обустройство церкви Четырех Евангелистов, которая стояла на углу улиц Татарстан и Марджани.

Дом Половникова (Тази Гиззата, 16)

Кирпичное здание начала XX века — датировка понятна по оформлению в стиле модерн, и балкону с ажурным ограждением. Склады купцов Половникова и Гаврилова располагаются рядом, на Бурхана Шахиди, надо лишь пройти через парковку. Изначально они были одноэтажными, второй уровень появился в 1870-е годы. В конце позапрошлого века домом владели купцы Тихомирновы — Александр, Иван и Терентий. А к началу 20-го столетия хозяином стал Николай Федорович Половников.

Дом Половникова. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Его отец, Федор Иванович, в Вятке освоил изготовление вятских гармоник. А потом его дети — старший Николай, а также Михаил с Иваном стали заниматься их производством с 1883 года в Казани, здесь они открыли на современной улице Баумана «Торговый дом братьев Половниковых», на первом этаже «Номеров Щетинкина» (Баумана, 9).

Для татарских музыкантов была изменена конструкция, чтобы можно было играть звонкие мелодии. В некотором смысле Половников ответственен за то, что вятская гармонь стала национальным татарским инструментом.

Как можно догадаться, парковка ТЦ «Модная семья» возникла относительно недавно. Раньше на ее месте располагался доходный дом Недорезовых с мясной лавкой на первом этаже.