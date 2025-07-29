Покупателей бизнеса обложили налогом из-за «спорного новшества»

С этого года физлица, купившие доли в компании по цене ниже рыночной, платят НДФЛ

Фото: Реальное время

В России претерпела значительные изменения налоговая политика в отношении купли-продажи долей в бизнесе. Как поясняют в ФНС, новые правила направлены на повышение прозрачности и снижение налоговых рисков для участников сделок. Однако сами предприниматели жалуются, что столкнулись с новой налоговой нагрузкой там, где раньше ее не было: например, физлица при покупке долей в компании по цене ниже рыночной теперь платят НДФЛ. Подробности — в материале «Реального времени».

Как изменилось налогообложение купли-продажи бизнеса

Новые правила налогообложения сделок с долями в бизнесе вступили в силу с 1 января 2025 года. Изменения затрагивают как продавцов, так и покупателей, о чем многие предприниматели пока еще даже не догадываются.

Изменения для продавца

Как и прежде продавец сам оплачивает НДФЛ от стоимости продажи доли. Есть исключение, которое освобождает от уплаты налога. Но раньше оно действовало для всех, у кого доля в собственности была более 5 лет. Сейчас распространяется лишь на тех продавцов, у которых есть статус налогового резидента РФ (граждане РФ, которые пребывали на территории нашей страны не менее 183 дней в году), а нерезиденты с этого года в любом случае выплачивают НДФЛ.

Кроме того, от уплаты налога теперь освобождают лишь тех бизнесменов, у которых доходы от продажи за год не превысили 50 млн рублей. Если же стоимость одной или нескольких сделок оказались выше этой суммы, таким продавцам также придется заплатить НДФЛ.

Новые правила налогообложения сделок с долями в бизнесе вступили в силу с 1 января 2025 года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прежним осталось положение, которое касалось налоговой льготы. Если у продавца менялось количество акций в уставном капитале фирмы, то освобождали от налогообложения доходы от продажи только той части доли, которой он владел более 5 лет. К примеру, в 2018 году у бизнесмена было 10% акций в компании, а в 2022-м он увеличил свою долю до 25%, тогда льгота действует лишь на 10%.

— Ранее НДФЛ не облагалась стоимость продажи доли, если она была в собственности более 5 лет. С января 2025-го, если доход от продажи долей за год превышает 50 млн рублей, то такие доходы формируют налоговую базу по НДФЛ. Иными словами, если сумма сделок с долями превысит 50 млн, то продавцу нужно будет заплатить НДФЛ от суммы, превышающей пороговое значение. Освобождение от уплаты налога действует только при наличии у продавца статуса налогового резидента РФ, — уточнила Илана Ярко, партнер юрфирмы «Право Просто».

Изменения для покупателя

До 2025 года покупатели бизнеса были освобождены от обязанности платить налог на доходы физических лиц. Покупка доли в компании по цене ниже рыночной стоимости не образовывала доход в виде материальной выгоды, которая возникала лишь при дарении и только тогда облагалась НДФЛ.

Однако с этого года ситуация кардинально изменилась. Теперь к материальной выгоде, облагаемой налогом, помимо дарения прибавилась покупка доли в бизнесе по цене ниже рыночной. Покупатель должен будет выплатить НДФЛ с разницы между рыночной и фактической стоимостью.

В этой части и возникают основные проблемы у бизнесменов, приобретающих доли в компаниях. Многие задаются вопросом о том, как ФНС будет рассчитывать рыночную стоимость сделки.

«Многие покупатели не в курсе этой новеллы»

— Не все знают об этом, но с 1 января 2025 года в части НДФЛ очень интересное изменение произошло для тех, кто осуществляет сделки по купле-продаже бизнеса, например, долей участия в ООО. Это впервые так стало: если физическое лицо покупает долю, рыночная цена которой превышает фактическую стоимость приобретения, то он будет с этой разницы платить НДФЛ, — предупредил директор ООО «АКК «Аудэкс» Виктор Тимохин.

В отношении НДФЛ с этого года в стране действует новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Вместо двух ставок 13% и 15% их стало пять: 13%, 15%, 18%, 20% и 22% в зависимости от уровня дохода. Однако ставки для налога на доходы с покупки доли в бизнесе будут зависеть от статуса покупателя. Для налоговых резидентов РФ она составляет от 13 до 15%. Для нерезидентов — 30%.

В отношении НДФЛ с этого года в стране действует новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если разница между рыночной ценой доли в компании и фактической будет менее 2,4 млн рублей, то покупатель заплатит 13%, если свыше 2,4 млн — 15%. Вот то, что покупатель доли в бизнесе будет платить НДФЛ — это новшество. И дело в том, что многие покупатели не в курсе этой новеллы. Поэтому нотариусам предписано, когда они удостоверяют договор купли-продажи доли, вести разъяснительную работу, — пояснил Тимохин.

— Если долю в обществе физическое лицо приобретает у организации, то она будет налоговым агентом и на нее ложатся исчисление НДФЛ, его удержание. В случае приобретения доли у другого физического лица, налог придется рассчитать, задекларировать и заплатить самостоятельно. Доход в виде материальной выгоды от покупки долей в уставном капитале возникает у физического лица на дату: приобретения — если на этот момент покупка оплачена; оплаты — если на момент покупки объекты не оплачены, — пояснила старший партнер компании «Ялилов и партнеры» Гульнара Беглова.

«Как всегда, страдают те, кто добросовестно подходит к своим обязательствам»

Острой темой, вызывающей множество вопросов у татарстанского бизнеса, назвал эти налоговые изменения управляющий партнер юридической компании «А2К Лигал» Ильдар Хабибуллин: «К сожалению, у нас вносят изменения без какого-либо общественного обсуждения. Получилось, что бизнес был не в курсе этих нововведений, и даже в конце декабря под Новый год было много обращений — срочно заключить сделки, которые предприниматели планировали для себя в комфортные сроки. Но из-за того, что это изменение появилось, потребовалось поторопиться. Некоторые сделки прямо в последний рабочий день у нотариуса проводили».

— Новшество, конечно, очень спорное. Я понимаю, что оно направлено на то, чтобы вести борьбу с номиналами. Но, как всегда, страдают добросовестные покупатели. Сделки сделкам — рознь, бывает, не 100% продается, а 30% — с дисконтом на неконтрольный пакет акций. А у налоговой еще и нет методики подсчета. Налог берут, если фактическая цена ниже рыночной. А как она рассчитывается: по чистым активам, балансовой стоимости или стоимости, которую назначил оценщик? Получается, продашь по любой цене и все равно это может вызвать споры с налоговой, потому что у нее может быть своя альтернативная стоимость, — отметил эксперт.

Ряд налоговых экспертов указывает, что ФНС будет рассчитывать рыночную стоимость доли на основании стоимости чистых активов общества на последнюю отчетную дату — 31 декабря года, предшествующего сделке. Стоимость чистых активов определяется как ее разница между активами и обязательствами. Ставка налога, как уже пояснялось выше, будет зависеть от статуса покупателя. При этом важно учитывать, что налоговые вычеты к доходу в виде материальной выгоды не применяются.

Ряд налоговых экспертов указывает, что ФНС будет рассчитывать рыночную стоимость доли на основании стоимости чистых активов общества. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

В случае налогообложения в зависимости от кадастровой стоимости — проблем не возникает, отметил Ильдар Хабибуллин. «Это твердая, понятная цена, ее можно оспорить, но все последствия наступят с момента, когда она изменена. А здесь от какой стоимости мы должны плясать? Очень много вопросов». К тому же спикер считает несправедливым сам порядок налогообложения в данном случае. К примеру, бизнесмен купил 100% долей предприятия за 80 млн рублей, хотя его рыночная стоимость — 100 млн. В этом случае с 20 млн ему придется заплатить налог в 3 млн рублей в бюджет, отметил он:

— А я еще не знаю перспективы этого бизнеса, что с ним будет дальше. Он может проработать год и, к сожалению, прогореть. Может, это даже не от меня будет зависеть — курс доллара подпрыгнул или COVID начался. Цыплят по осени считают, через год бизнес может стоить уже не 100, а 60 млн. Получается, я бюджету даже переплатил, то есть нет справедливости в этом вопросе — вот что главное! Всегда считалось, что доходы в таких сделках учтут тогда, когда я реально деньги в руки получу. А тут я ведь еще ничего не получил — только мечту, что буду крутым бизнесменом, но не деньги. А налоги уже сейчас должен заплатить.

Как быть покупателям бизнеса?

Часть предпринимателей поторопилась провести сделки по приобретению или отчуждению долей до конца прошлого года, пока налоговые изменения не вступили в силу. Тем же, кому приходится продавать и покупать доли в бизнесе в этом году, специалисты дают ряд советов:

покупателям рассмотреть вариант покупки доли юридическим лицом, поскольку изменения затрагивают только физлиц;

продавцам перед продажей доли нужно рассчитать стоимость чистых активов общества на 31 декабря предыдущего года и учесть, что цена сделки не может быть ниже рыночной;

покупателям не утаивать покупку от ФНС — доход определяется как разница между рыночной стоимостью доли и ценой покупки на основании бухгалтерской отчетности.

Покупателям советуют рассмотреть вариант покупки доли юридическим лицом, поскольку изменения затрагивают только физлиц. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Здесь что-то посоветовать на самом деле очень сложно. Если цена приобретения ниже стоимости актива, уже возникает доход, и как это можно минимизировать? Никак. Правда, сейчас на этом фоне вновь актуализировались ЗПИФы, потому что, если покупать долю на них, проблемы не будет. ЗПИФ не платит налог на прибыль, и цена доли неважна: я могу за 10 тысяч рублей купить долю, которая те же самые 100 млн рублей стоит, и никаких налогов не возникнет. Но ЗПИФы не всем доступны, стоимость их содержания высокая. Может, ты не заплатишь налоги, но за два года те же самые суммы на содержание фонда отдашь, — предупреждает Ильдар Хабибуллин.

— До осуществления сделки необходимо обратить внимание на стоимость чистых активов за год, предшествующий году совершения сделки, и сопоставить ее с планируемой ценой сделки. Такая мера позволит корректно рассчитать стоимость планируемой к продаже доли и минимизировать налоговые риски, — добавила Илона Ярко, — Кроме того, возможно приобретение доли юридическим лицом, поскольку изменения затронули только покупателей — физических лиц. Мы регулярно консультируем клиентов по вопросам корпоративных сделок, включая куплю-продажу долей в организациях. Поскольку специализируемся на сопровождении ИТ-проектов, чаще наши доверители — это основатели ИТ-компаний или инвесторы, осуществляющие инвестиции в ИТ-продукты. Но эти вопросы актуальны для любого бизнеса, поэтому обращаются и представители реального сектора экономики.

Таким образом, бизнесу перед заключением сделок стоит помнить, что у продавцов в ряде случаев теперь возникает дополнительная налоговая нагрузка в виде оплаты НДФЛ, даже если они владеют долей больше 5 лет. Как и у покупателей — если купленная часть или вся компания на рынке стоят больше цены приобретения. Разница между номинальной и рыночной стоимостью сейчас считается материальной выгодой покупателя — физлица, поэтому ему придется заплатить с нее налог.