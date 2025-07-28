Инсаф Гарипов — об инвестициях: «Вложил 38 миллионов, а ни одного гвоздя не могу вбить»

Татарстанский предприниматель приобрел в Тюлячах землю для разведения форели, но из-за проволочек с переводом участка не может начать стройку

Фото: Артем Дергунов

«Изначально хотел стартовать 1 февраля, сейчас на носу август, а я все еще продолжаю топтаться на месте. Ни фундамента, ни кровли, ни одного гвоздя на участке не забито, хотя по бизнес-плану должен вырастить первую тонну рыбы», — переживает основатель компании «Ихлас» Инсаф Гарипов. Молодой бизнесмен рискнул взяться за выращивание аквакультуры, запустив проект «Татарская форель». Выкупил 13 га сельхозземель в Тюлячинском районе, но уперся в градостроительные ограничения. Процесс внесения изменений в ГПЗУ растянулся на неопределенное время, поэтому стройка стоит. «Иншаллах, первый килограмм выпущу к Новому году», — мечтает предприниматель-мусульманин, приехавший из ОАЭ в Казань ради этого эксперимента.

Как брокер нырнул в агробизнес

— Инсаф, в апреле этого года вы удивили громким инвестиционным проектом по разведению форели в Тюлячах. 125 млн рублей — солидный капитал. К тому же бизнес в сфере аквакультуры не так популярен в республике, таковых можно пересчитать по пальцам одной руки. У вас есть опыт рыбовода?

— Нет, но у меня есть хороший опыт в коммерции, а аквакультура и есть бизнес — бизнес с хорошей маржинальностью. Но при условии — нужно иметь собственный источник генерации. Так почему бы не заняться?

Большую часть жизни я зарабатывал на российском фондовом рынке. Сначала покупал и продавал акции, облигации российских и зарубежных компаний, зарабатывал на криптовалюте. Криптовалюта — это уже даже не будущее.

Правда, многие терпят неудачу, так как не очень хорошо дружат с математикой. Все-таки крипторынок не терпит непрофессионалов, этим нужно заниматься годами. Кстати, поначалу тоже приходилось терять деньги. И это было полезным для меня уроком.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Сам родом из Кукмора, учился в местной школе до 6-го класса. В 11 лет поступил в татаро-турецкий лицей в Казани. Тогда учеников отбирали на конкурсной основе, нужно было пройти два этапа экзаменов по профильным предметам. В итоге попал к сильнейшим учителям, которые привили любовь к точным наукам. Благодаря их подготовке неоднократно становился победителем городских олимпиад по математике, физике, астрономии. Иногда удавалось входить в тройку победителей республиканских олимпиад.

После окончания школы поступил в КНИТУ-КАИ, но не окончил. Ушел с третьего курса в бизнес. Заработать тысячу рублей в день при средней тогда зарплате в 350—400 рублей для меня не составляло труда, а интерес к академической науке угас. В последние два года жил с семьей в Дубае, но в Москве остался небольшой бизнес. Приходилось летать туда-обратно — стюардессы знали, что в 32-м ряду спит Инсаф. Ради запуска форелевого хозяйства решил вернуться на родину.

Теперь операции «купи-продай» неинтересны. Это было выгодно, когда имеешь новый продукт, когда мало конкурентов. А теперь хочется созидать, ставить на ноги новые проекты. Вот и решил вложить накопленные инвестиции в агробизнес.

«Соперники не могли заплатить больше, чем я»

— Вы заявили, что собираетесь вложить в «Татарскую форель» 125 млн рублей. Почему выбрали Тюлячи, а не Пестрецы, что ближе к Казани?

— Это стало удачным стечением обстоятельств. Сначала искал участки во всех окрестностях Казани. Просматривал объявления на электронных платформах по продаже недвижимости. Изучал варианты в направлении Зеленодольского района, что западнее от Казани. Потом передумал и решил двигаться в противоположную сторону — до Кукмора. Все-таки эта дорога мне ближе, чем зеленодольская трасса. По ней я езжу с 11 лет, это дорога до дома.

Во время поисков встретился неплохой участок в Пестрецах, но что-то не пошло, душа не легла. А вот участок в Тюлячах приглянулся сразу. Это бывшее место сенокоса, рядом — река. Общая площадь — 13 га. Территория находится на окраине сельского поселения рядом с лесом. Что привлекло? Рядом проходят высоковольтные линии электропередач, а под землей — газовая труба. Иначе говоря, не придется тянуть инженерные сети. Сейчас прокладка 1 км газовых труб обойдется от 6 млн рублей, а 1 км сетей электроснабжения — в 1,5—2 млн рублей. Сразу понял: буду брать.

Реальное время / realnoevremya.ru

На этот участок претендовало несколько покупателей, поэтому пришлось поторговаться. Мои соперники собирались использовать площади под кормовую базу, то есть под покос сена. Заплатить больше, чем я, не могли. Но если бы владелец запросил 50 млн рублей, то и я бы отказался от покупки.

— Когда местные власти узнали о вашем бизнес-проекте «Татарская форель»?

— Сделка купли-продажи участка была заключена в конце 2024 года, а весной познакомился с руководством администрации. Честно говоря, я не торопился в гости к главе, но мои давние друзья из республики настоятельно советовали это сделать. «Администрация в курсе твоей сделки? Нет? — ужаснулись они. — Если тебе не надо, то им обязательно нужно с тобой познакомиться. Району нужны инвестиции, новые рабочие места, налоговые отчисления. Тебе помогут. Беги к главе», — так и погнали.

Конечно, я хочу работать в дружественной обстановке, но не стремлюсь навязываться, в особенности местным властям. Во время знакомства глава района с ходу спросил: «Чем можем помочь? Земля нужна?» Может быть, это была дежурная фраза, но все равно приятно было услышать, подкупило. «Нет, купил 13 га на окраине района», — ответил я.

Зависли на полгода

— Судя по сумме заявленных инвестиций, Тюлячи могут стать конкурентом известного комплекса «Биосфера-Фиш» в Лаишево. Есть такие цели?

— Мы не конкуренты, мы друзья, вместе были в Питере, но о целях пока рано говорить, так как сам не продвинулся ни на йоту. Строительство комплекса «Татарская форель» так и не началось. Мы зависли на неопределенное время.

Главное препятствие — градостроительные ограничения. Дело в том, что приобретенный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения 1. Это означает, что производством здесь можно заниматься, а строить — нельзя. Сейчас администрация района запустила процесс по внесению изменений в градостроительный план, в результате чего участку должны присвоить категорию земель сельскохозяйственного назначения 2.

Реальное время / realnoevremya.ru

Процесс длится почти полгода. Почему? Менять разрешенный вид использования участка необходимо не только мне, но еще около 30 предпринимателям. К сожалению, не все вовремя сдают необходимые документы, постоянно приходится кого-то ждать. Кроме того, власти района решают свои накопившиеся с градостроительным планом вопросы. Эпопея растянулась. Буквально в пятницу собирались у главы, спрашивали.

— К какому сроку обещают перевести?

— Да никто ничего не обещает. Похоже, сами не знают.

— Значит, вы тоже не можете спланировать запуск газопоршневой установки?

— Да, поэтому мы и зависли на полгода. За это время успел получить энергетическое оборудование Weichai из КНР. Его мощность — свыше 150 кВт·ч. Растаможили, заплатили налоги и ввезли в Россию. Оно обошлось в 7—10 млн рублей, но стоит нераспакованное.

«Газпром трансгаз Казань» уложился за полгода, Елабужские электросети — за три месяца

— Удалось ли получить разрешение «Газпром трансгаз Казани» на монтаж и эксплуатацию?

— Да, как раз на днях проект получил одобрение. Но и здесь потребовалось полгода борьбы. Первую заявку направили 29 декабря 2024 года. Получили отказ. Руководство «Газпром трансгаз Казани» ссылалось на постановление ФАС России, запретившее ставить модульные объекты с 1 января 2025 года. Пришлось переделать схему и пойти по второму кругу согласования.

Но без изменения категории земельного участка строить все равно не можем. У меня был негативный опыт в другом регионе, когда плиты положили, а пришел отказ — и все. Потери не компенсировали — сам виноват, поторопился.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Как быстро смогли получить техприсоединение к электрическим сетям?

— За три месяца, а точнее, за 93 дня. Елабужские электрические сети подали 44 кВт·ч. Недавно через личный кабинет пришло уведомление с просьбой оценить качество предоставления услуги. Поставил «пять».

— Это быстро?

— Да, но сейчас везде так. К примеру, в Кировской области техприсоединение к электросетям проводят за три недели. У нас — три месяца, но тоже хорошо. Потому что не мучают лишними документами, проводят незаметно, без сложностей.

Роковая ошибка в сервисе ФНС

— Для начинающих предпринимателей в сельском хозяйстве выделяются гранты в 3—6 млн рублей по республиканской программе «Агростартап». Удалось попасть?

— Заявку подавал, но Министерство сельского хозяйства меня не допустило к конкурсу по техническим причинам. По условиям программы заявитель должен не иметь налоговой задолженности. Рыбоводы могли получить грант в 3 млн рублей, молочники — в 6 млн рублей.

С 3 по 7 июля в сервисе ФНС РФ проходили технические работы, о чем было так и написано на сайте, что отображаемая информация может быть неверной. В нашем случае выдавал ошибочную информацию о наличии долга, хотя я представил официальную справку о его отсутствии. Однако организаторы конкурса автоматически исключили меня из участия. Глава администрации пытался встать на защиту, но тщетно. Если республиканские конкурсы проводятся на базе информации сервисов ФНС РФ, то администраторам необходимо их регулярно обновлять.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, изначально не было задачи строить бизнес на бюджетные деньги, в бизнес-план льготы не закладывались. Почему? Потому что льготы есть в 2025 году, но нет уверенности, что их продлят на последующие годы. Их могут отобрать в любой момент, так как ситуация с бюджетом напряженная. Я уверен, если бизнес-модель живет без льгот, значит, жизнеспособна, а гранты и льготы приносят только бонусы.

— Что дальше?

— Изначально хотел стартовать 1 февраля, сейчас на носу август, а я все еще продолжаю топтаться на месте. 38 млн рублей вложил, а ни фундамента, ни кровли, ни одного гвоздя на участке не забито. Теперь не загадываю — как получится, так получится.

Когда татарин говорит «иншаллах»

— Вас не пугает затягивание процесса?

— Раньше горячился, хотел все быстрее, но теперь понимаю — иншаллах. Когда татарин говорит «иншаллах», значит, что им сделано все, что от него зависело, и даже больше, и дальше приходится уповать на Бога. У араба другой смысл. Как правило, он просто ждет, когда счастье свалится с неба. Я, как обычный татарин, делаю все, что могу. Купил, вложился, но строить свое не могу, потому что градостроительный план не принят. Конечно, хочу запуститься в этом году. Думаю, один цех точно запустим, вопрос — сможем ли достроить второй?

— Где собираетесь покупать посадочный материал?

— Наиболее эффективным считается датский. Он дорогой, но рыба растет быстро. Сложность в том, как привезти. Могут легко пробросить — спустя три месяца скажут: не выросло. Такие прецеденты были у каждого второго закупщика. Был печальный опыт. Пару лет назад заказывал оборудование в КНР. Когда наступило время отгрузки, мне сообщили, что вернут деньги. В тот момент цены подскочили, поэтому заказанное мной оборудование перепродали итальянцам. Вот такая у них бизнес-культура.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

— Почему выбрали форель?

— Красная рыба, ее любят, этим все сказано.

— Одновременно с форелевым хозяйством вы собирались строить теплицу. Остались в силе эти планы?

— Для теплицы все готово. Есть металлоконструкции, пленка, инженерные сети, но и тут мы завязаны на ГПУ.

— Вы не аграрий. Будете привлекать специалистов?

— Конечно, будем нанимать работников из Тюлячей. Допускаю, что на начальных порах потеряю партию рыбы, но пока больше теряю время и силы на предстарте.

— Сколько вы уже потратили?

— Навскидку — 38 млн рублей. Когда расходы перевалили за 20 млн рублей, перестал считать, сколько потрачено. В этом году планировал разведение 5 тонн рыбы, но нет и 5 кг, а инвестиции пришлось умножить вдвое.

— Это не остановит?

— Есть опыт, что любую смету нужно умножить вдвое. У меня так всегда выходит.

— Что бы сказал ваш отец, он же раньше занимался бизнесом?

— Он пока не знает, — смеется Инсаф. — Даже супруга не знает. Но когда дадут отмашку строить, у меня все будет готово.