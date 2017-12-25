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ООО Группа Ренессанс страхование

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Общая информация

Компания была создана в 1997 году. Изначально компания занималась в основном добровольным медицинским страхованием, страхованием жизни, а также страхованием имущества крупных корпоративных клиентов и физических лиц, работающих в компаниях-клиентах, впоследствии перешла в розничное страхование. С конца 90-х годов компания стала заниматься интернет-страхованием, став первооткрывателем в этом направлении.

Руководитель в Казани: Ибрагимова Гульнара Илдаровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Дзержинского, 11А
  • Телефон: (843) 235-14-55
  • Email: info@renins.com
  • Сайт: www.renins.com

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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