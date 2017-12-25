ООО Группа Ренессанс страхование

Общая информация

Компания была создана в 1997 году. Изначально компания занималась в основном добровольным медицинским страхованием, страхованием жизни, а также страхованием имущества крупных корпоративных клиентов и физических лиц, работающих в компаниях-клиентах, впоследствии перешла в розничное страхование. С конца 90-х годов компания стала заниматься интернет-страхованием, став первооткрывателем в этом направлении.

Руководитель в Казани: Ибрагимова Гульнара Илдаровна

Дата последнего обновления: