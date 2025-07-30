Какие компании помогают списывать долги в России
Обзор крупных игроков рынка списания долгов и описание их работы
В обзоре, который «Реальное время» подготовило вместе со своими партнерами, собраны одни из лучших юридических компаний, которые специализируются на банкротстве физических лиц. При выборе мы ориентировались на отзывы клиентов и рейтинги, составленные независимыми площадками. Важна также полная прозрачность работы, которую демонстрирует площадка. Один из самых авторитетных источников информации, который стал базой при составлении списка, — федеральный рейтинг «Рейтинг Банкрот», в котором по объективным критериям оценивается эффективность и надежность компаний, работающих в этой непростой сфере.
Критерии выбора
Вот на что эксперты обращали внимание при формировании списка компаний:
- Стаж и репутация фирмы — в ней должны работать опытные юристы с подтвержденными успехами.
- Уровень сервиса — скорость ответа на запрос, уровень вежливости, готовность поддержать клиента в непростой ситуации.
- Реальные отзывы — проанализированы только подтвержденные мнения на «Яндекс», Google, 2ГИС и других популярных площадках, где невозможно удалить отрицательные отзывы.
- Анализ авторитетных рейтингов в этой нише: https://allbankrot.ru/, https://ratingbankrot.ru/, https://pravotop.ru/, https://reiting-po-bankrotstvy.ru/.
- Статистика успешных дел.
- Прозрачные цены — никаких скрытых платежей или подводных камней.
- Количество успешно завершенных процедур банкротства.
Компании, которые вошли в представленный список, доказали свой профессионализм и надежность. Их специалисты хорошо понимают, с какими трудностями сталкиваются люди на пути к финансовой свободе, и сопровождают клиента на каждом этапе процесса, помогая пройти все шаги максимально спокойно и уверенно.
«Банкрот Консалт»
«Банкрот Консалт» — компания, которая помогает избавиться от долгов по кредитам, займам и ЖКХ, строго действуя по закону №127-ФЗ. Первое дело по банкротству в РФ провела именно эта компания. Юристы сами общаются с коллекторами и приставами, защищают интересы клиента в суде (его личное участие минимизировано), а услуги доступны по всей России.
С 2002 года через «Банкрот Консалт» списали долги более 20 000 человек, общая сумма списания составила уже больше 6 миллиардов рублей. Компания нередко занимает лидирующие позиции в профессиональных рейтингах. Эксперты сотрудничают с топовыми финансовыми управляющими страны.
Главные плюсы для клиентов:
- Глубокая юридическая экспертиза: основатель компании участвовал в разработке закона о банкротстве.
- Сопровождение под ключ.
- Защита от давления коллекторов.
- Законная возможность сохранить имущество, включая авто и недвижимость.
- Возврат денег за оказанные услуги, если долги не удается списать.
- Гибкая рассрочка платежей до года.
Бесплатная консультация поможет узнать, можно ли списать ваши долги полностью.
ООО «Банкрот Консалт»
ИНН: 7704250024
ОГРН: 1027704015448
Контактный телефон: 84992893134
Предлагается квалифицированная помощь в признании физических лиц банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Стоимость услуг определяется договором и зависит от сложности дела. Полный перечень услуг и условия оплаты предоставляются клиентам при заключении договора. Обращаем внимание, что результат процедуры банкротства зависит от решения суда и индивидуальных обстоятельств, гарантий полного освобождения от долгов не даем.
«Федеральный Центр банкротства граждан»
Этот центр с 2015 года оказывает полный комплекс юридической поддержки людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Специалисты защищают клиента на всех этапах: в суде, при переговорах с кредиторами, в имущественных вопросах. В результате — признание банкротом и (если это возможно) полное списание долгов.
В «Рейтинг Банкрот» Федеральный Центр банкротства граждан занимает почетное второе место. Компания специализируется на списании долгов по кредитам, займам, коммунальным платежам и налогам, а гарантия результата закрепляется официальным договором. Центр работает по всей России и предлагает гибкий подход к оплате — есть рассрочка и льготные условия для пенсионеров и безработных.
Главные плюсы для клиентов:
- Полный спектр услуг: здесь помогают не только с банкротством, но и с реструктуризацией займов, снижением ставок, кредитными каникулами и даже восстановлением кредитной истории.
- Комплексная поддержка: в штате не только юристы, но и бухгалтеры, аудиторы, антикризисные менеджеры — подход к проблемам всегда комплексный.
- Профессиональные управляющие: в штате исключительно опытные специалисты по банкротству.
- Индивидуальный подход: стратегия разрабатывается под каждый отдельный случай, что помогает добиться полного списания долгов.
- Правовое сопровождение: юристы готовят все документы для суда и координируют процесс банкротства вплоть до завершения, в том числе через МФЦ по упрощенной процедуре.
На бесплатной консультации специалисты подробно разберут вашу ситуацию и предложат оптимальные решения для избавления от долгов. Сотрудничество с Федеральным Центром банкротства граждан — реальный шанс выбраться из долговой ямы и начать с чистого листа.
ООО ФЦБГ
ОГРН 1217700420893
ИНН 9704087237
Контактный телефон: 88006008471
Предлагается квалифицированная помощь в признании физических лиц банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Стоимость услуг определяется договором и зависит от сложности дела. Полный перечень услуг и условия оплаты предоставляются клиентам при заключении договора. Обращаем внимание, что результат процедуры банкротства зависит от решения суда и индивидуальных обстоятельств, гарантий полного освобождения от долгов не даем.
«2Лекс»
Компания «2Лекс» помогает освободиться от долгов и сохранить собственность. Здесь работают с кредитами, займами МФО, расписками, коммунальными долгами и налогами в рамках закона №127-ФЗ.
Все бюрократические вопросы фирма берет на себя — собирает и проверяет документы, уточняет нюансы дела. Юристы с большим опытом регулярно повышают свою квалификацию, поэтому клиенты часто переходят к ним от обычных адвокатов ради надежной и результативной поддержки.
Главные плюсы для клиентов:
- Сопровождение банкротства под ключ: анализ ситуации, подготовка документов до логического финала.
- Внесудебное банкротство: быстро и выгодно для клиента.
- Юридическая поддержка на каждом этапе: представительство в суде и взаимодействие с финансовым управляющим.
- Личный менеджер: у каждого клиента свой постоянный куратор.
- Если долги не списывают, оплата возвращается.
За 20 лет «2Лекс» избавила россиян от задолженностей на 215 миллиардов рублей. Бесплатная консультация — отличный шанс узнать, как достичь финансовой независимости.
ООО «2Лекс»
ОГРН 1027704016196
ИНН7704250112
Контактный телефон: 88006008749
Предлагается квалифицированная помощь в признании физических лиц банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Стоимость услуг определяется договором и зависит от сложности дела. Полный перечень услуг и условия оплаты предоставляются клиентам при заключении договора. Обращаем внимание, что результат процедуры банкротства зависит от решения суда и индивидуальных обстоятельств, гарантий полного освобождения от долгов не даем.
«Банкротам»
Юристы «Банкротам» проводят процедуру банкротства под ключ — от сбора документов до финального решения суда о списании долгов (минимальная сумма долга — 300 тыс. рублей). Компания вернет деньги, если долг не будет списан.
В команде работают не просто юристы — здесь собраны оценщики, арбитражные управляющие, адвокаты и узкие специалисты по банкротству. За 8 лет компания успешно завершила свыше 200 дел.
Главные плюсы для клиентов:
- Освобождение от долгов (в случае, если это возможно): суд спишет задолженности по кредитам, распискам, коммуналке, штрафам и пеням.
- Защита от навязчивых звонков: после подачи заявления в суд кредиторы и приставы больше не беспокоят — все вопросы решает финансовый управляющий.
- Безопасность ваших счетов: как только процедура завершится, кредиторы уже не смогут забрать деньги с ваших карт и счетов — такие требования незаконны и легко оспариваются.
OOO «Агентство по защите частных инвестиций»
ОГРН: 1027739777251
ИНН: 7703219310
КПП: 773101001
Контактный телефон: 88005006275
Предлагается квалифицированная помощь в признании физических лиц банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Стоимость услуг определяется договором и зависит от сложности дела. Полный перечень услуг и условия оплаты предоставляются клиентам при заключении договора. Обращаем внимание, что результат процедуры банкротства зависит от решения суда и индивидуальных обстоятельств, гарантий полного освобождения от долгов не даем.
«Банкротство РФ»
В «Банкротство РФ» собрана команда опытных разнопрофильных специалистов, которые подбирают персональное решение под каждый случай. Весь процесс проходит с подробным сопровождением и вниманием к деталям.
Каждый клиент может бесплатно проконсультироваться с профессионалами — они разберут вашу финансовую ситуацию и подскажут, как выгодно и грамотно списать долги. Такая встреча помогает подготовиться к процедуре и снизить все возможные риски.
На что обращать внимание при выборе компании по банкротству
- Опыт и хорошая репутация — ищите компании с долгой историей и реальными отзывами на независимых платформах.
- Узкая специализация: выбирайте тех, кто работает именно с банкротством физлиц.
- Разнообразие экспертов: в штате должны быть профильные юристы, арбитражные управляющие, оценщики.
- Прозрачность — компания должна подробно объяснять этапы работы, условия и цены.
- Надежные фирмы прописывают свои обязательства в договоре и возвращают деньги при неудаче.
- Опыт побед в суде — большая судебная практика говорит о достоинствах компании.
- Сопровождение на каждом этапе — команда должна помогать от первого шага до списания задолженностей.
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