Какие компании помогают списывать долги в России

Обзор крупных игроков рынка списания долгов и описание их работы

Фото: Динар Фатыхов

В обзоре, который «Реальное время» подготовило вместе со своими партнерами, собраны одни из лучших юридических компаний, которые специализируются на банкротстве физических лиц. При выборе мы ориентировались на отзывы клиентов и рейтинги, составленные независимыми площадками. Важна также полная прозрачность работы, которую демонстрирует площадка. Один из самых авторитетных источников информации, который стал базой при составлении списка, — федеральный рейтинг «Рейтинг Банкрот», в котором по объективным критериям оценивается эффективность и надежность компаний, работающих в этой непростой сфере.

Критерии выбора

Вот на что эксперты обращали внимание при формировании списка компаний:

Стаж и репутация фирмы — в ней должны работать опытные юристы с подтвержденными успехами.

Уровень сервиса — скорость ответа на запрос, уровень вежливости, готовность поддержать клиента в непростой ситуации.

Реальные отзывы — проанализированы только подтвержденные мнения на «Яндекс», Google, 2ГИС и других популярных площадках, где невозможно удалить отрицательные отзывы.

Анализ авторитетных рейтингов в этой нише: https://allbankrot.ru/, https://ratingbankrot.ru/, https://pravotop.ru/, https://reiting-po-bankrotstvy.ru/.

Статистика успешных дел.

Прозрачные цены — никаких скрытых платежей или подводных камней.

Количество успешно завершенных процедур банкротства.

Компании, которые вошли в представленный список, доказали свой профессионализм и надежность. Их специалисты хорошо понимают, с какими трудностями сталкиваются люди на пути к финансовой свободе, и сопровождают клиента на каждом этапе процесса, помогая пройти все шаги максимально спокойно и уверенно.

Людмила Губаева / realnoevremya.ru

«Банкрот Консалт»

«Банкрот Консалт» — компания, которая помогает избавиться от долгов по кредитам, займам и ЖКХ, строго действуя по закону №127-ФЗ. Первое дело по банкротству в РФ провела именно эта компания. Юристы сами общаются с коллекторами и приставами, защищают интересы клиента в суде (его личное участие минимизировано), а услуги доступны по всей России.

С 2002 года через «Банкрот Консалт» списали долги более 20 000 человек, общая сумма списания составила уже больше 6 миллиардов рублей. Компания нередко занимает лидирующие позиции в профессиональных рейтингах. Эксперты сотрудничают с топовыми финансовыми управляющими страны.



Главные плюсы для клиентов:

Глубокая юридическая экспертиза: основатель компании участвовал в разработке закона о банкротстве.

Сопровождение под ключ.

Защита от давления коллекторов.

Законная возможность сохранить имущество, включая авто и недвижимость.

Возврат денег за оказанные услуги, если долги не удается списать.

Гибкая рассрочка платежей до года.

Бесплатная консультация поможет узнать, можно ли списать ваши долги полностью.



скриншот с сайта компании "Банкрот Консалт"

ООО «Банкрот Консалт»

ИНН: 7704250024

ОГРН: 1027704015448

Контактный телефон: 84992893134



Предлагается квалифицированная помощь в признании физических лиц банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Стоимость услуг определяется договором и зависит от сложности дела. Полный перечень услуг и условия оплаты предоставляются клиентам при заключении договора. Обращаем внимание, что результат процедуры банкротства зависит от решения суда и индивидуальных обстоятельств, гарантий полного освобождения от долгов не даем.

«Федеральный Центр банкротства граждан»

Этот центр с 2015 года оказывает полный комплекс юридической поддержки людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Специалисты защищают клиента на всех этапах: в суде, при переговорах с кредиторами, в имущественных вопросах. В результате — признание банкротом и (если это возможно) полное списание долгов.



В «Рейтинг Банкрот» Федеральный Центр банкротства граждан занимает почетное второе место. Компания специализируется на списании долгов по кредитам, займам, коммунальным платежам и налогам, а гарантия результата закрепляется официальным договором. Центр работает по всей России и предлагает гибкий подход к оплате — есть рассрочка и льготные условия для пенсионеров и безработных.

Главные плюсы для клиентов:

Полный спектр услуг: здесь помогают не только с банкротством, но и с реструктуризацией займов, снижением ставок, кредитными каникулами и даже восстановлением кредитной истории.

Полный спектр услуг: здесь помогают не только с банкротством, но и с реструктуризацией займов, снижением ставок, кредитными каникулами и даже восстановлением кредитной истории. Комплексная поддержка: в штате не только юристы, но и бухгалтеры, аудиторы, антикризисные менеджеры — подход к проблемам всегда комплексный.

Профессиональные управляющие: в штате исключительно опытные специалисты по банкротству.

Индивидуальный подход: стратегия разрабатывается под каждый отдельный случай, что помогает добиться полного списания долгов.

Правовое сопровождение: юристы готовят все документы для суда и координируют процесс банкротства вплоть до завершения, в том числе через МФЦ по упрощенной процедуре.

На бесплатной консультации специалисты подробно разберут вашу ситуацию и предложат оптимальные решения для избавления от долгов. Сотрудничество с Федеральным Центром банкротства граждан — реальный шанс выбраться из долговой ямы и начать с чистого листа.



ООО ФЦБГ

ОГРН 1217700420893

ИНН 9704087237

Контактный телефон: 88006008471



Предлагается квалифицированная помощь в признании физических лиц банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Стоимость услуг определяется договором и зависит от сложности дела. Полный перечень услуг и условия оплаты предоставляются клиентам при заключении договора. Обращаем внимание, что результат процедуры банкротства зависит от решения суда и индивидуальных обстоятельств, гарантий полного освобождения от долгов не даем.

Компания «2Лекс» помогает освободиться от долгов и сохранить собственность. Здесь работают с кредитами, займами МФО, расписками, коммунальными долгами и налогами в рамках закона №127-ФЗ.

Все бюрократические вопросы фирма берет на себя — собирает и проверяет документы, уточняет нюансы дела. Юристы с большим опытом регулярно повышают свою квалификацию, поэтому клиенты часто переходят к ним от обычных адвокатов ради надежной и результативной поддержки.

Главные плюсы для клиентов:

Сопровождение банкротства под ключ: анализ ситуации, подготовка документов до логического финала.

Сопровождение банкротства под ключ: анализ ситуации, подготовка документов до логического финала. Внесудебное банкротство: быстро и выгодно для клиента.

Юридическая поддержка на каждом этапе: представительство в суде и взаимодействие с финансовым управляющим.

Личный менеджер: у каждого клиента свой постоянный куратор.

Если долги не списывают, оплата возвращается.

За 20 лет «2Лекс» избавила россиян от задолженностей на 215 миллиардов рублей. Бесплатная консультация — отличный шанс узнать, как достичь финансовой независимости.

ООО «2Лекс»

ОГРН 1027704016196

ИНН7704250112

Контактный телефон: 88006008749



Предлагается квалифицированная помощь в признании физических лиц банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Стоимость услуг определяется договором и зависит от сложности дела. Полный перечень услуг и условия оплаты предоставляются клиентам при заключении договора. Обращаем внимание, что результат процедуры банкротства зависит от решения суда и индивидуальных обстоятельств, гарантий полного освобождения от долгов не даем.

Юристы «Банкротам» проводят процедуру банкротства под ключ — от сбора документов до финального решения суда о списании долгов (минимальная сумма долга — 300 тыс. рублей). Компания вернет деньги, если долг не будет списан.



В команде работают не просто юристы — здесь собраны оценщики, арбитражные управляющие, адвокаты и узкие специалисты по банкротству. За 8 лет компания успешно завершила свыше 200 дел.

Главные плюсы для клиентов:

Освобождение от долгов (в случае, если это возможно): суд спишет задолженности по кредитам, распискам, коммуналке, штрафам и пеням.

Защита от навязчивых звонков: после подачи заявления в суд кредиторы и приставы больше не беспокоят — все вопросы решает финансовый управляющий.

Безопасность ваших счетов: как только процедура завершится, кредиторы уже не смогут забрать деньги с ваших карт и счетов — такие требования незаконны и легко оспариваются.

OOO «Агентство по защите частных инвестиций»

ОГРН: 1027739777251

ИНН: 7703219310

КПП: 773101001

Контактный телефон: 88005006275



Предлагается квалифицированная помощь в признании физических лиц банкротами в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Стоимость услуг определяется договором и зависит от сложности дела. Полный перечень услуг и условия оплаты предоставляются клиентам при заключении договора. Обращаем внимание, что результат процедуры банкротства зависит от решения суда и индивидуальных обстоятельств, гарантий полного освобождения от долгов не даем.

«Банкротство РФ»

В «Банкротство РФ» собрана команда опытных разнопрофильных специалистов, которые подбирают персональное решение под каждый случай. Весь процесс проходит с подробным сопровождением и вниманием к деталям.

Каждый клиент может бесплатно проконсультироваться с профессионалами — они разберут вашу финансовую ситуацию и подскажут, как выгодно и грамотно списать долги. Такая встреча помогает подготовиться к процедуре и снизить все возможные риски.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На что обращать внимание при выборе компании по банкротству

Опыт и хорошая репутация — ищите компании с долгой историей и реальными отзывами на независимых платформах.

Узкая специализация: выбирайте тех, кто работает именно с банкротством физлиц.

Разнообразие экспертов: в штате должны быть профильные юристы, арбитражные управляющие, оценщики.

Прозрачность — компания должна подробно объяснять этапы работы, условия и цены.

Надежные фирмы прописывают свои обязательства в договоре и возвращают деньги при неудаче.

Опыт побед в суде — большая судебная практика говорит о достоинствах компании.

Сопровождение на каждом этапе — команда должна помогать от первого шага до списания задолженностей.

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