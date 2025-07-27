В Казань привезли победителей конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России»

Среди материалов выставки — войлок, дерево, переработанный пластик. Авторы стремились к поиску идентичности

Выставка проходит в Присутственных местах. Фото: Динар Фатыхов

В Присутственных местах музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась передвижная выставка победителей и номинантов шорт-листа IV Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России» (0+). Среди участников есть и казанские авторы.

Четвертая биеннале, 940 заявок

В Казани в двух залах Присутственных мест разместилось 200 предметов — это керамика, мебель, текстиль, светильники, скульптуры, посуда, арт-объекты. Какие-то из них легко представить в быту, другие созданы как художественные композиции. Это итоги IV биеннале, который проходил с 22 марта по 12 августа в прошлом году. Конкурс стартовал в 2018-м как проект Всероссийского музея декоративного искусства, основанного в феврале 1981 года.

Музей занимает дом графа Остермана, в разные годы за здание шла борьба — культурное учреждение пытались выселить, разместить здесь аппарат Союзного государства (Россия — Беларусь), Общественную палату. Сегодня в собрании музея — более 250 тысяч единиц хранения.

Как отметил Ильнур Рахимов, директор музея-заповедника «Казанский Кремль», первые разговоры о выставке начались еще 2-3 года назад. На ее открытие приехала директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина. На этой работе она с 1 июля, ранее была министром культуры Тульской области.

Ирада Аюпова и Татьяна Рыбкина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Идеология проекта — протянуть нить от предметов быта, украшений своего жилища, украшений женщин, мужских предметов, дизайна помещения, интерьера — к сегодняшнему дню. Наша цель, чтобы у людей, в первую очередь молодежи, сформировался культурный код нашей многонациональной страны, — указала Рыбкина. — За каждым предметом стоит история, автор и культурный контекст.

В этот момент стало понятно, что каждый экспонат, как и полагается объекту современного искусства, требует пояснения, желательно — прямо от изготовителя. Но, впрочем, и без комментариев изучать объекты было интересно.

Цель конкурса-биеннале — сформировать коллекцию XXI века. Он проводится раз в два года, в этот раз у него было шесть номинаций: промышленный, cтудийный, циркулярный, ювелирный дизайн, молодежная номинация, «AI — технологии в дизайне». В жюри на этот раз — представители СНГ, ЮАР, Индии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 940 заявок пришло из 15 стран, экспертный совет, куда входила и министр культуры РТ Ирада Аюпова, отобрал 426 предметов.

Выставка — итог конкурса. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из Казани — Tatar Home и qullar

Что касается победителей, то это, в первую очередь компания FRESH.GLASS с коллекцией света MEDUSA (гран-при). Они же, а также Семен Лавданский из Lavdansky Studio представили журнальный стол из коллекции Castes. Также выиграли Дима Логинов с коллекцией мебели Brera, серьги из переработанной древесины Gutta-Percha 2 Евгения Коровина, коллекция мебели «Инопланетяне» Ваагна Микаеляна, меховой табурет Луане Аветисянц, мебель Нади Левиной Brass Forest. В спецноминации победил дизайнер из Беларуси Михаил Курносов с вешалкой под названием «Виселица».

Циркулярный, к слову, означает использование перерабатываемых, возобновляемых, повторно-используемых материалов. Так на выставке оказались предметы казанской студии qullar, которая изготавливает мебель из вторичного сырья. На выставке можно увидеть их кофейный столик Tashlar Recycled из переработанного пластика.

Придумано и сделано в России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом начинается выставка с казанского объекта — это ширма «Яшерен» («Cкрытая») Раушании Полосиной, одного из владельцев музея чак-чака, созданного в рамках интерьерного бренда Tatar Home.

— Мы всегда начинаем с локального дизайна, — отметила куратор выставки Вера Савельева, руководитель Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства. — Мы постарались собрать все то, что вызывало отклик у современных авторов, это прежде всего поиск национальной идентичности, локальных особенностей, утраченных материалов, технологий.

В целом, на этом список местного представительства заканчивается, что означает — казанцам стоит больше участвовать в конкурсах. Местному контексту, кажется, был близок еще столик «Войлок+мрамор». Его авторы — Сергей Долженок и Данияр Удербеков.

Дизайнеры работают не только с культурным, но и религиозным контекстом. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трепала, панки, ичиги

Наряду с современными экспонатами московский музей привез кое-что из фондов — это предметы, датируемые началом ХХ века, — чтобы показать, откуда растут ноги у современного дизайна. В этом особенность казанской экспозиции. Занятно, что единственным экспонатом без этикетки оказались татарские ичиги, оригинально соседствовавшие с новгородскими трепалами. Также здесь можно было увидеть хлебные блюда, архангельские прялки.

Некоторые современные работы были очень занятно выполнены: к примеру, скамью «Конь» Дмитрия Беляева издалека можно было принять за древнерусский винтаж. Или череповецкие куклы-панки Юрия Безобразова — основа древняя, но игрушки новые.

Вера Савельева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После второго зала уровень «современного» достигал отметки в сотню. На выставке представлены работы мастеров из таких разных городов, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Махачкала, Череповец, Вологда. Можно отметить, что, в первую очередь, дизайнеры вдохновляются авангардом начала XX века с его игрой с формой, содержанием, иронией: кресло, вдохновленное супрематизмом, табурет в шелках, хлопке и жаккарде, вытянутые, словно во снах Дали, чашки. Или, к примеру, зеркала, перекликающиеся в целом с образом Богородицы (а для казанца — еще и с работами Евгения Голубцова).

Казань в этом плане отметилась как город, где учился один из родоначальников советского дизайна Александр Родченко — он был учеником Николая Фешина в Казанской художественной школе в 1911—1914 годах. Здесь же познакомился с Варварой Степановой, вместе они переехали в Москву.

— Раньше носить «свое» было стыдно, — резюмировала Ирада Аюпова. — Мы стеснялись, считая, если сделано в Советском Союзе, в России, то это второй сорт. Сегодня мы ломаем эту парадигму. Мы доказываем, что то, что сделано у нас, достойно тиражирования, достойно того, чтобы быть популярным.

Выставка будет работать до 28 сентября.