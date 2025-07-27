В Казань привезли победителей конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России»
Среди материалов выставки — войлок, дерево, переработанный пластик. Авторы стремились к поиску идентичности
В Присутственных местах музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась передвижная выставка победителей и номинантов шорт-листа IV Всероссийского конкурса-биеннале предметного дизайна «Придумано и сделано в России» (0+). Среди участников есть и казанские авторы.
Четвертая биеннале, 940 заявок
В Казани в двух залах Присутственных мест разместилось 200 предметов — это керамика, мебель, текстиль, светильники, скульптуры, посуда, арт-объекты. Какие-то из них легко представить в быту, другие созданы как художественные композиции. Это итоги IV биеннале, который проходил с 22 марта по 12 августа в прошлом году. Конкурс стартовал в 2018-м как проект Всероссийского музея декоративного искусства, основанного в феврале 1981 года.
Музей занимает дом графа Остермана, в разные годы за здание шла борьба — культурное учреждение пытались выселить, разместить здесь аппарат Союзного государства (Россия — Беларусь), Общественную палату. Сегодня в собрании музея — более 250 тысяч единиц хранения.
Как отметил Ильнур Рахимов, директор музея-заповедника «Казанский Кремль», первые разговоры о выставке начались еще 2-3 года назад. На ее открытие приехала директор Всероссийского музея декоративного искусства Татьяна Рыбкина. На этой работе она с 1 июля, ранее была министром культуры Тульской области.
— Идеология проекта — протянуть нить от предметов быта, украшений своего жилища, украшений женщин, мужских предметов, дизайна помещения, интерьера — к сегодняшнему дню. Наша цель, чтобы у людей, в первую очередь молодежи, сформировался культурный код нашей многонациональной страны, — указала Рыбкина. — За каждым предметом стоит история, автор и культурный контекст.
В этот момент стало понятно, что каждый экспонат, как и полагается объекту современного искусства, требует пояснения, желательно — прямо от изготовителя. Но, впрочем, и без комментариев изучать объекты было интересно.
Цель конкурса-биеннале — сформировать коллекцию XXI века. Он проводится раз в два года, в этот раз у него было шесть номинаций: промышленный, cтудийный, циркулярный, ювелирный дизайн, молодежная номинация, «AI — технологии в дизайне». В жюри на этот раз — представители СНГ, ЮАР, Индии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 940 заявок пришло из 15 стран, экспертный совет, куда входила и министр культуры РТ Ирада Аюпова, отобрал 426 предметов.
Из Казани — Tatar Home и qullar
Что касается победителей, то это, в первую очередь компания FRESH.GLASS с коллекцией света MEDUSA (гран-при). Они же, а также Семен Лавданский из Lavdansky Studio представили журнальный стол из коллекции Castes. Также выиграли Дима Логинов с коллекцией мебели Brera, серьги из переработанной древесины Gutta-Percha 2 Евгения Коровина, коллекция мебели «Инопланетяне» Ваагна Микаеляна, меховой табурет Луане Аветисянц, мебель Нади Левиной Brass Forest. В спецноминации победил дизайнер из Беларуси Михаил Курносов с вешалкой под названием «Виселица».
Циркулярный, к слову, означает использование перерабатываемых, возобновляемых, повторно-используемых материалов. Так на выставке оказались предметы казанской студии qullar, которая изготавливает мебель из вторичного сырья. На выставке можно увидеть их кофейный столик Tashlar Recycled из переработанного пластика.
При этом начинается выставка с казанского объекта — это ширма «Яшерен» («Cкрытая») Раушании Полосиной, одного из владельцев музея чак-чака, созданного в рамках интерьерного бренда Tatar Home.
— Мы всегда начинаем с локального дизайна, — отметила куратор выставки Вера Савельева, руководитель Центра моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства. — Мы постарались собрать все то, что вызывало отклик у современных авторов, это прежде всего поиск национальной идентичности, локальных особенностей, утраченных материалов, технологий.
В целом, на этом список местного представительства заканчивается, что означает — казанцам стоит больше участвовать в конкурсах. Местному контексту, кажется, был близок еще столик «Войлок+мрамор». Его авторы — Сергей Долженок и Данияр Удербеков.
Трепала, панки, ичиги
Наряду с современными экспонатами московский музей привез кое-что из фондов — это предметы, датируемые началом ХХ века, — чтобы показать, откуда растут ноги у современного дизайна. В этом особенность казанской экспозиции. Занятно, что единственным экспонатом без этикетки оказались татарские ичиги, оригинально соседствовавшие с новгородскими трепалами. Также здесь можно было увидеть хлебные блюда, архангельские прялки.
Некоторые современные работы были очень занятно выполнены: к примеру, скамью «Конь» Дмитрия Беляева издалека можно было принять за древнерусский винтаж. Или череповецкие куклы-панки Юрия Безобразова — основа древняя, но игрушки новые.
После второго зала уровень «современного» достигал отметки в сотню. На выставке представлены работы мастеров из таких разных городов, как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Махачкала, Череповец, Вологда. Можно отметить, что, в первую очередь, дизайнеры вдохновляются авангардом начала XX века с его игрой с формой, содержанием, иронией: кресло, вдохновленное супрематизмом, табурет в шелках, хлопке и жаккарде, вытянутые, словно во снах Дали, чашки. Или, к примеру, зеркала, перекликающиеся в целом с образом Богородицы (а для казанца — еще и с работами Евгения Голубцова).
Казань в этом плане отметилась как город, где учился один из родоначальников советского дизайна Александр Родченко — он был учеником Николая Фешина в Казанской художественной школе в 1911—1914 годах. Здесь же познакомился с Варварой Степановой, вместе они переехали в Москву.
— Раньше носить «свое» было стыдно, — резюмировала Ирада Аюпова. — Мы стеснялись, считая, если сделано в Советском Союзе, в России, то это второй сорт. Сегодня мы ломаем эту парадигму. Мы доказываем, что то, что сделано у нас, достойно тиражирования, достойно того, чтобы быть популярным.
Выставка будет работать до 28 сентября.
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