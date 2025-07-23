«Эльмира, если упускать, потом поправить будет сложно!»

Рустам Минниханов поручил экономическому блоку правительства контролировать ситуацию на рынке труда

«К сожалению, по стране это (банкротство предприятий, — прим. ред.) уже началось. Мы понимаем, что при такой ключевой ставке и при таких рисках в реализации продукции подобные вопросы будут возникать», — предупредил раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов об угрозе банкротства закредитованных компаний. Главным в повестке дня стало подведение результатов поступлений в бюджет за первое полугодие, однако в самом конце заседания руководству республики пришлось заострить внимание на проблеме перевода работников в режим неполной занятости. Пока она единична, но власти, похоже, всерьез опасаются напряжения на рынке труда в Набережных Челнах. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Отрицательная динамика будет нарастать»

Полугодовое республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана глава РТ Рустам Минниханов снова начал с «проблемного» налога на прибыль. Его сборы постоянно «лихорадят» бюджет, образуя в нем дыры разной величины. Правда, для властей важна не только его собираемость, но и экономическое самочувствие предприятий. Хорошее или плохое — как раз и показывают сборы налога на прибыль.

В первом полугодии 2025 года татарстанский бизнес ощутил, можно сказать, легкое недомогание. Налоговые отчисления в бюджет РТ сократились на 3,7%. В казну республики поступило 81,1 млрд рублей. Это на 2,2 млрд рублей меньше, чем в первом полугодии 2024 года.

Казалось бы, потеря в несколько процентов не должна вызывать беспокойства, так как есть еще время наверстать небольшое отставание. Однако руководство республики готовится к худшему варианту. «Поступления по налогу на прибыль, по сравнению с прошлым годом, снизились, — отметил Рустам Минниханов.

Ссылаясь на прогнозы предприятий, он заявил, что и в последующем сборы пойдут по нисходящей. «По ожиданиям предприятий, такая отрицательная динамика будет нарастать. С Минфином сделаны предварительные расчеты, динамика не очень благоприятная», — поделился раис.

Глубина снижения сборов может оказаться существенной. Общие потери по году могут составить 13,3 млрд рублей, уточнил позже в своем выступлении министр финансов РТ Марат Файзрахманов. Хотя еще в первом квартале были обнадеживающие тенденции. Тогда план по сбору налога на прибыль был с лихвой перевыполнен — собрано 55,9 млрд рублей против 42,8 млрд рублей. Правда, на оптимистичные цифры сработал эффект 2024 года, когда предприятия заработали прибыли больше, чем рассчитывали.

Повторения такого сценария в этом году не ожидается. По словам Рустама Минниханова, в первом полугодии 26% предприятий республики показали убытки. Это стало причиной уменьшения сборов по налогу на прибыль. «Все больше компаний представляют декларации к уменьшению суммы налогов», — подтвердил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. По его оценке, совокупная сумма убытков выросла с 25 млрд до 40,4 млрд рублей. Откуда взялись, напрямую не говорилось. Но, скорее всего, они образовались в результате высокой стоимости заемного капитала и «задавили» прибыль предприятий до нуля. С другой стороны, если ЦБ продолжит курс на снижение ключевой ставки, то сумма убытков изменится в меньшую сторону.

Пока же Рустам Минниханов поручил отраслевым министерствам вести анализ производственных показателей предприятий, рассматривать прогнозы и, самое главное, помогать производителям выстраивать кооперационные связи. А также использовать действующие меры поддержки и инициировать новые предложения на федеральном уровне по новым мерам помощи.

Татарстан перечислил 800 млрд рублей во все уровни бюджетов

В целом задание по наполнению республиканского бюджета выполнено на 54,5%, что выше нормы. В казну поступило 276,4 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Общие налоговые сборы во все уровни бюджетов составили 800 млрд рублей, сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин. По его словам, отчисления в федеральный бюджет выросли на 14%, а в консолидированный — на 11%.

Основные доходы принесли НДПИ (309,8 млрд рублей), НДС (221,4 млрд рублей), налог на прибыль (125 млрд рублей), НДФЛ — (92,1 млрд рублей). Правда, мировая конъюнктура цен на нефть внесла заметные коррективы. Поэтому нефтяники сократили платежи по НДПИ на 72,5 млрд рублей, еще 13,3 млрд федеральная казна потеряла от налога на дополнительный доход. Зато выросли отчисления по НДС — на 44%. Продолжает бить рекорды НДФЛ. Налоговые отчисления выросли на 23,4% — до 92 млрд рублей, сообщил Марат Сафиуллин. С начала года заработные платы в республике выросли на 21,3%, а также создано дополнительно 22 тысячи новых рабочих мест, радовался глава УФНС по РТ.

Вместе с тем налоговые органы продолжают бороться с незаконными операциями по обналичиванию. На этот раз Марат Сафиуллин привел пример с разоблачением фирмы «Трасса7», которая через своих контрагентов обналичивала деньги по госконтрактам. «Человек в квартал обналичивал более 3 млрд рублей! Более того, его ввели в ранг ВИП-клиентов, которому разрешено снимать любые суммы денег», — не скрывал изумления Марат Сафиуллин. Речь идет об индивидуальном предпринимателе Гибадуллине. После этого УФНС вместе с правоохранительными органами выявило периметр выгодоприобретателей и подрядчиков, которые выполняли дорожно-строительные работы в республике по нацпроектам, уточнил он.

Всего с начала года УФНС РФ по Татарстану вместе со Следственным комитетом направило 18 материалов по признакам уклонения от уплаты налогов на сумму 713 млн рублей. Но уже в ходе следствия возвращено гораздо больше — 1,2 млрд рублей. Кроме того, налоговики провели 65 выездных проверок, в результате чего налоговые поступления составили 5,5 млрд рублей. При этом количество жалоб от бизнеса снизилось на 6,5%, а 90% дел в судах рассматривается в пользу налоговых органов. «Работать прозрачно — это выгодно, поскольку усилия направлены на созидание, а не на попытки что-то спрятать», — призвал Сафиуллин.

Ледовые арены в каждом районе Татарстана

В этом году в Татарстане идет работа по реализации новых национальных проектов. На это выделили 44,6 млрд рублей, из них свыше 24 млрд — федеральные средства. Планируется построить свыше 450 объектов. Освоение этих средств за полугодие составило всего 38%. Рустам Минниханов призвал ритмично работать по госконтрактам, не затягивать до конца года, чтобы не попадать в цейтнот.

Но есть и приятные новости. В дополнение сейчас рассматривают вопрос запуска новой программы по строительству ледовых катков. «Чтобы каждый район имел свою ледовую арену, — пояснил Минниханов. — Такой план есть, со следующего года начинаем, будет шесть или восемь арен».



Кое-кто начал сокращение работников

Уже в самом конце заседания руководству республики пришлось заострить внимание на проблеме перевода работников в режим неполной занятости. Оказалось, что такие заявки в службу занятости подали шесть предприятий в Набережных Челнах. Причина — экономические трудности.

— Шесть предприятий заявились на неполную занятость, — сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин, указывая на появление первых тревожных сигналов сокращений на рынке труда.

В ответ глава Минтруда Эльмира Зарипова объяснила, что работники переводятся на другие предприятия Челнов. «Мы занимаемся ими, есть предложения по перетоку. Их реализуем в Набережных Челнах», — сказала она.

— Мы видим кое-где сокращения, риски банкротства, Эльмира, потом поправить будет сложно, — указал Рустам Минниханов на необходимость быстрого купирования рисков на рынке труда. — К сожалению, по стране это (банкротство предприятий, — прим. ред.) уже началось. Мы понимаем, что при такой ключевой ставке и при таких рисках при реализации продукции эти вопросы будут возникать, — заметил он.

Раис Татарстана обратился к правительству с просьбой уделить внимание этому вопросу:

— Алексей Валерьевич, эту тему нужно отдельно рассмотреть. Нужно смотреть не только денежное содержание. Нам важно сохранить трудовые коллективы, а такая угроза есть. Мидхат (Шагихаметов, министр экономики РТ), Эльмира (Зарипова, министр труда РТ), вместе посмотрите на рынок труда, куда и как (переводить персонал, — прим. ред.), — поручил Минниханов.