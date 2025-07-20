Альфия Назипова: «Надо жить в гармонии с собой и меньше нервничать»

Врач-невролог, которая 30 лет спасает людей от инсультов, — о том, как не оказаться ее пациентом, и об истории развития неврологии в Татарстане

Фото: Артем Дергунов

Альфия Якуповна Назипова, заведующая сосудистым центром казанской городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова, работает в этой больнице с 1990 года. А общий ее стаж в медицине — 42 года. Она рассказывает: если раньше от инсультов умирали люди 40—60 лет, то сегодня в ее отделении выхаживают и выписывают домой 80—90-летних татарстанцев. Вспоминает, как своими руками мастерили перила на кровати в отделении, как всем миром обустраивали неврологический быт в «семерке» в безвременье лихих девяностых. Описывает, как распознать первые признаки инсульта у человека. Рассказывает о счастливых случаях и о трагических случайностях. А главное — дает универсальный совет о том, как не стать ее пациентом. Все это — в портрете Альфии Якуповны для «Реального времени».

«Тайная мечта нашей мамы помогла нам с сестрой пройти раннюю профориентацию»

Альфия Якуповна Назипова уже много лет работает в казанской горбольнице №7 — в свое время она пришла в «семерку» неврологом в стационар, а теперь заведует неврологическим отделением для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В отделении 60 коек: 48 — в отделении, 12 — реанимационных. Здесь лечатся пациенты с инсультом различной этиологии и степени тяжести. Если человека успели привезти в течение 6 часов с момента развития симптомов, возможна тромбоэкстракция: эндоваскулярные хирурги вводят катетер через бедренную артерию, подводят его к сосуду в головном мозге и при помощи специального устройства удаляют тромб. Если успели раньше и привезли человека не позже чем через 4,5 часа с момента развития симптомов, есть возможность тромболизиса: человеку вводят препарат, который растворит тромб.

Задача врачей — спасти жизнь и сделать так, чтобы инсульт оставил за собой как можно меньше последствий. Обследование и действия врачей проходят здесь максимально быстро: в течение 40 минут расшифровывается оперативно сделанная РКТ и в зависимости от ее результатов, от типа инсульта выбирается тактика: лечить человека консервативно или направить к нейрохирургам.

Если человека успели привезти в течение 6 часов с момента развития симптомов, возможна тромбоэкстракция. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Врачи не боги, а реабилитационные способности каждого организма индивидуальны. Поэтому есть и чудесные случаи полного выздоровления после очень сложных состояний, и, к сожалению, случаи, после которых следует инвалидизация. И со смертью неврологи этого отделения тоже встречаются. Однако за те 30 лет, что Альфия Якуповна работает в неврологии, подход к лечению инсульта радикально изменился. Сегодня доктора спасают тех пациентов, для которых 30 лет назад надежды практически не было. Этому способствует и развитая диагностика, и наличие КТ и МРТ прямо в приемном отделении, и широкий спектр современных препаратов, и в целом развитие неврологии, которая за последние десятилетия сделала огромный шаг вперед.

И все эти годы в ногу с развивающейся неврологической наукой идет Альфия Якуповна. За то, что стала медиком, она благодарна своей маме, которая работала ветеринарным фельдшером. Мама сама мечтала быть доктором, но поступить в мединститут в тяжелые послевоенные годы было слишком сложной задачей для девушки, которая рано осталась сиротой и выросла в детском доме. Она окончила Буинский ветеринарный техникум. Ветеринарным врачом был ее муж, отец Альфии Якуповны. По распределению супругов направили работать в деревню Шушмабаш Арского района, там и родилась наша героиня.

— У нас дома все время говорили о болезнях животных. Мама часто брала меня на работу, я постоянно смотрела, как делают уколы коровам и овцам, как лечат животных на ферме. Так что я росла в среде, где постоянно оказывали помощь братьям нашим меньшим, — вспоминает доктор. — Но я думаю, что тайная мечта моей мамы помогла нам с сестрой пройти, так сказать, самую раннюю профориентацию. Ведь это она подспудно готовила нас к тому, что мы будем врачами. И я всю жизнь ей за это благодарна.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мама подспудно готовила нас к тому, что мы будем врачами. И я всю жизнь ей за это благодарна.

Из детского инфекциониста — в невролога взрослой сети

В 1978 году Альфия Якуповна окончила школу и поступила в Казанский медицинский институт на педиатрический факультет. По окончании вуза она распределилась работать в детскую инфекционную больницу. И интернатуру прошла по инфекционным болезням. Причина такого выбора была проста — ей хотелось лечить пациентов на 100%. Чтобы они уходили из больницы полностью выздоровевшими — и инфекционная медицина в большинстве случаев обеспечивает именно такой результат.

Проработав некоторое время в детской инфекционке, Альфия Якуповна решила пройти цикл по неврологии — и в конечном итоге перешла работать во взрослую сеть. Большую роль здесь сыграл случай, но факт остается фактом — уже больше 35 лет наша героиня работает неврологом. Такая вот ирония судьбы: в студенчестве она мечтала излечивать людей окончательно, а работает в той специальности, где подавляющее большинство пациентов болеют хронически. Врач с момента развития болезни сопровождает их всю дальнейшую жизнь.

— Но я полюбила неврологию. Я вообще медицину все сильнее и сильнее люблю, по мере того как сама становлюсь старше, — размышляет Альфия Якуповна. — И даже в некотором роде горжусь тем, что владею инструментами, помогающими удерживать человека на этом свете, «на плаву», в рабочем состоянии!

В горбольницу №7 Казани Альфия Якуповна пришла в 1990 году — обычным неврологом. Тогда больница еще была медсанчастью завода «Оргсинтез» во главе с главврачом Ильгизом Сабировичем Абдуллиным. Вот уже 35 лет наша героиня вместе с этой больницей, спасает тяжелых пациентов, в прямом смысле ставит их на ноги. Правда, 35 лет назад таких возможностей, как сейчас, не было. Более того, в те годы пациенты с тяжелыми инсультами умирали в большинстве случаев. По действовавшим в 1990 году приказам даже скорая помощь не имела права забирать человека с инсультом в тяжелом состоянии из дома. Сначала на дом должен был прийти поликлинический невролог, оценить состояние пациента, предположить, выдержит ли он транспортировку, — и только после этого человека можно было забирать в больницу. До этого момента мало кто из тяжелых инсультных больных доживал.

Это сегодня есть правило «золотого часа» — если пациент с острым нарушением мозгового кровообращения поступает в клинику в течение часа с тех пор, как начал развиваться инсульт, у него есть большие шансы восстановиться с минимальным неврологическим дефицитом или даже вовсе без него. 35 лет назад таких правил не было.

— А сейчас мы не то что спасаем пациентов с обширными инсультами — они и на работу возвращаются! Я этому так рада! У нас и от инфарктов сейчас пациенты не умирают — их стентируют, спасают, и они живут дальше. И умные лекарства сейчас появились — они и давление держат, и отеки снимают, и когнитивные функции поддерживают. Одним словом, меня безмерно радует то, как быстро, какими огромными шагами идет вперед современная медицина. Глядя на это все, я и сама про себя думаю: «Да, я буду стареть. Но — благодаря развитой медицине — стареть буду качественно!» — улыбается доктор.

Уже больше 35 лет наша героиня работает неврологом. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«По моей трудовой биографии можно проследить историю развития татарстанской неврологии»

В казанской горбольнице №7 им. М.Н. Садыкова сейчас целых четыре неврологических отделения, каждое специализируется на своей функции. Например, отделение Альфии Якуповны выхаживает и ставит на ноги пациентов после инсультов. Люди с воспалительными заболеваниями головного мозга, периферической нервной системы, эпилепсией поступают в неврологическое отделение №2. Пациенты с рассеянными склерозами, нейропатиями, парезами, другими нейродегенеративными заболеваниями — в неврологию №3. Есть еще одна неврология — для плановых пациентов, не требующих экстренной госпитализации. Плюс к тому работает дневной неврологический стационар.

А в 1990-м, когда пришла работать наша героиня, в больнице было только одно неврологическое отделение, где лечили все, включая остеохондрозы, боковые амиотрофические склерозы, миастению, дегенеративные нарушения нервной системы, сосудистые заболевания, эпилепсии... Все было в одном месте! Соответственно, и разбираться нужно было уметь во всем. В те годы «палочкой-выручалочкой» для неврологов была профессор кафедры неврологии КГМИ Татьяна Всеволодовна Матвеева, которая практически ежедневно консультировала сложных больных.

— По моей трудовой биографии можно проследить историю развития татарстанской неврологии, — говорит доктор. — Когда в 1990 году я пришла работать, заведующей у нас была Нина Викторовна Игнатьева — она была дама очень суровая, очень правильная, очень грамотная. Через несколько лет после моего прихода она вспоминала, как я, пришедшая из педиатрии, на обходах взрослым пациентам говорила: «Ну-ка, сложите ручки, откройте глазки». Как малышам!

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Я, пришедшая из педиатрии, на обходах взрослым пациентам говорила: «Ну-ка, сложите ручки, откройте глазки». Как малышам!

В 1993-м Альфие Якуповне предложили возглавить отделение. Это было неожиданно, но она согласилась — чувствовала в себе потенциал организатора. И здесь все логично: она с детства была активным общественником. Председатель совета дружины в школе, комсомольский лидер в ячейке, председатель учебно-воспитательной комиссии курса в институте… Этот опыт, как признается наша героиня, сильно помог ей в организаторской работе на посту завотделением.

«Нас поддерживали всем миром»

Начало девяностых для всей российской медицины было сложным и даже страшным временем. Страна распадалась на части, менялся политический строй, денег не хватало даже на самые простейшие медикаменты. Альфия Якуповна вспоминает, как начмед «семерки» Ольга Васильевна Балашова возмущалась: почему в отделении неврологии и головную боль, и прострелы в позвоночнике лечат одним и тем же эуфиллином?

— А чем было еще лечить? Такое было снабжение. У нас пациенты приходили на госпитализацию со своими простынями, шприцами, лекарствами. Лекарства у нас были практически только для экстренной помощи, а отделения крутились как могли. Многое нам помогали сделать наши излеченные пациенты: кто-то после выздоровления привозил нам линолеум для палаты, кто-то помогал с ветошью для уборки. Одна женщина-маляр после выздоровления привела свою бригаду, и они нам стены в палате покрасили. А один из руководителей татарстанских предприятий помог купить в отделение несколько мешков кальцинированной соды для уборки — у нас даже соды не было, представляете? В общем, нас поддерживали всем миром. Вот еще показательный случай: для докторов, кто только еще начинает работать, звучит как нонсенс, что где-то может не быть функциональных кроватей. А мы о них и слышать не слышали. Для пациентов нужно было устроить перила на кроватях, чтобы они не скатывались. Так мой муж сам лично привез с дачи доски, которые мы потом в отделении закрепляли на панцирные кровати в качестве таких перил… Всякое было, — рассказывает доктор.

Не было базы обследования: единственная РКТ в городе была в «пятнашке», и инсультные больные могли до нее просто не доехать. Альфия Якуповна вспоминает, как договорились с коллегами из пятнадцатой больницы и зимой на скорой помощи отправили к ним на РКТ пациента с подозрением на инсульт. По дороге машина попала в снежный занос, в пробку, и человек вознамерился умереть прямо здесь, не дожидаясь РКТ. Доктор всегда будет помнить, как ей звонила перепуганная фельдшер прямо с дороги: «Альфия Якуповна, он же у меня сейчас умрет!» Тогда пациента удалось довезти и спасти.

Популярным и основным методом диагностики инсульта была люмбальная пункция. Ставили диагнозы и по клинике, по визуальным симптомам. Так и работали.

В 1993-м Альфие Якуповне предложили возглавить отделение. Это было неожиданно, но она согласилась — чувствовала в себе потенциал организатора. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Раньше люди после глубоких инсультов редко выживали»

При этом подавляющее большинство пациентов оставалось довольно лечением, и выходили люди из больницы нередко отдохнувшие и оздоровившиеся. Альфия Якуповна свидетельствует: жалоб на медиков тогда было разительно меньше, чем сейчас, а в ординаторских всегда стояли цветы.

Она объясняет это тем, что неврологические больные лежали в больнице 21 день. Это было по стандартам. Доктор считает, что такой цикл помогал людям набраться сил, чтобы восстановиться, Ведь в неврологии критически важен покой и постепенность. Сейчас инсультные пациенты лежат в отделении в среднем дней 10, до тех пор, пока не минует опасность. Потом они уходят на две недели в реабилитационное отделение. Людей с остеохондрозом сегодня вообще не кладут в больницу — они лечатся амбулаторно. А раньше они лежали и вовсе по 40 дней!

— И представляете, места на всех пациентов как-то хватало. Думаю, сейчас у нас дефицит мест, потому что пациентов становится больше чисто физически — просто выживаемость-то растет. Раньше люди после глубоких инсультов редко выживали. И продолжительность жизни была существенно ниже. А сегодня очень много пожилого населения мы обслуживаем, лечим, они живут даже после глубоких сосудистых катастроф, и поэтому пациентов в нашем отделении становится больше, — объясняет доктор.

Со временем на базе горбольницы при содействии главного невролога Управления здравоохранения Казани Л.В. Забусовой создали 6-коечную палату интенсивной терапии для неврологических пациентов.

Потом Альфия Якуповна написала кандидатскую диссертацию о том, насколько эффективны дневные стационары для лечения неврологических больных, — и родился дневной неврологический стационар больницы. Все постепенно развивалось. Сосудистый центр ГКБ №7 открылся в 2012 году. В 2013-м, при главном враче Марате Садыкове, было построено новое здание — хирургический корпус. Сегодня сосудистый центр располагается на третьем этаже этого просторного здания, обслуживает жителей Ново-Савиновского, Советского и Московского районов Казани, а в 2019 году в его зону ответственности вошли еще несколько районов Татарстана.

Сосудистый центр ГКБ №7 открылся в 2012 году. В 2013-м он переехал в новое здание. Сегодня центр обслуживает жителей Ново-Савиновского, Советского и Московского районов Казани и еще 10 районов Татарстана. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Речь, лицо, рука: три признака инсульта

Основная доля пациентов Альфии Якуповны — люди в возрасте 65 лет и старше. Итак, тенденция хоть и кажется пугающей, но если заглянуть в корень, она оптимистичная: число пациентов растет не потому, что люди стали больше болеть. Просто они стали дольше жить, а чем старше человек, тем сильнее он нуждается в медицинском пригляде.

— Раньше от инсульта умирали в 40—60 лет. А сейчас в 80—90. За счет этого у нас практически всегда держатся одни и те же цифры смертности, — объясняет доктор.

Впрочем, и молодых пациентов хватает. По словам нашей героини, инсульт помолодел. Влияют на это разные факторы. Порой тромбы образуются у женщин на фоне приема противозачаточных препаратов, грешат специалисты и на ухудшение экологической обстановки, и на образ жизни пациентов. Однозначно плохо сказываются на здоровье сосудов вредные привычки: курение и увлечение алкоголем способствуют образованию тромбов. Вспоминает доктор и внешне, казалось бы, совершенно благополучных пациентов: например, марафонец-бегун попал в больницу с инсультом. До этого он был совершенно здоров, вот только накануне марафона у него случилось кишечное расстройство, и на фоне потери жидкости сгустилась кровь, развились тяжелые последствия.

Конечно же, свою мрачную лепту внес ковид — тромбообразующий вирус, который на первых порах лечили по неочевидной тактике: бесконтрольный прием антикоагулянтов привел к росту количества геморрагических инсультов. Ковидные отголоски врачи слышат и сейчас: коронавирус из организма уже ушел, но оставил после себя такие нарушения, с которыми в пожилом возрасте справиться нелегко. Возрастные пациенты, тяжело переболевшие ковидом, и сегодня остаются сильно ослабленными, с нарушениями коагуляции — и очень подверженными риску инсульта.

Альфия Якуповна перечисляет признаки, по которым можно заподозрить, что с вашим близким человеком что-то не так и что его нужно срочно везти в больницу проверять на предмет инсульта.

Во-первых, при нарушении мозгового кровообращения затрудняется речь, спутываются мысли. Человек говорит что-то странное, нелогичное, непонятное.

при нарушении мозгового кровообращения затрудняется речь, спутываются мысли. Человек говорит что-то странное, нелогичное, непонятное. Во-вторых , попросите его улыбнуться — и если видите, что улыбка несимметричная, что одна половина лица работает иначе, то срочно везите человека в больницу.

, попросите его улыбнуться — и если видите, что улыбка несимметричная, что одна половина лица работает иначе, то срочно везите человека в больницу. В-третьих , существует и мышечный тест: попросите своего близкого поднять обе руки вытянутыми перед собой. Если у человека развивается инсульт — он не сможет удержать их на одном и том же уровне, одна рука будет ниже.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Раньше люди после глубоких инсультов редко выживали. И продолжительность жизни была существенно ниже. А сегодня очень много пожилого населения мы обслуживаем, лечим, они живут даже после глубоких сосудистых катастроф.

«Врач не должен умирать с каждым пациентом»

Доктор признается: первые годы ей тяжело было работать с неврологическими пациентами, особенно встречаться со смертью или со случаями тяжелой инвалидизации.

— Но врач не должен умирать с каждым пациентом. Это аксиома. Иначе тебя не хватит на остальных. Один наш доктор как-то философски сказал: «В ста метрах от нас люди рождаются. А тут, к сожалению, умирают» — имея в виду то, что рядом с нами стоит роддом. Наверное, за столько лет сознание трансформируется: да, мы обязаны разбирать, задумываться, как можно было еще помочь. Конечно, доктора рефлексируют над этим. Но вместе с больными умирать не стоит — а то от тебя самой ничего не останется. Наша задача — помогать, — говорит Альфия Якуповна.

Специфика работы с инсультными больными заключается в том, что общаться нужно врачу еще и с их родственниками. Наша героиня предлагает просто представить себе, что цветущий мужчина, здоровый и активный, добытчик семьи, вдруг падает с инсультом. Что делать? Как объяснять жене, что случилось. Ведь она не безликая цифра статистики, а живой человек, который столкнулся с бедой.

— На начальных порах мы стараемся успокоить. Говорим, что все делаем для того, чтобы человек встал на ноги. Описываем реабилитационный потенциал пациента. И просим его семью набраться терпения. Есть у нас и психологи, которые помогают родственникам пациентов: отрабатывают их тревоги, страхи, — объясняет доктор.

Восстановление после инсульта зависит от многих факторов. Тут и возраст пациента, и его общий неврологический статус, и многие другие обстоятельства. Альфия Якуповна вспоминает самые разнообразные случаи излечений, когда даже люди в возрасте возвращались после болезни к работе. Среди них и руководящие работники крупных предприятий, и вузовские преподаватели. Молодежь, по статистике, восстанавливается легче.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Но вместе с больными умирать не стоит — а то от тебя самой ничего не останется. Наша задача — помогать.

Мы возвращаемся к факторам риска инсульта. Помимо уже вышеперечисленных, Альфия Якуповна говорит о том, что желательно как можно меньше нервничать — как бы банально это ни звучало, но неврологи четко объясняют, как это работает.

— Лишний адреналин, выделившийся в кровь при переживаниях, всегда приводит к спазму сосудов! Во всех учебниках говорится: адреналин выделяется, когда перед нами встает угроза жизни. А значит, от этой угрозы надо бежать, физически. Но у современного человека адреналин выделяется, к примеру, когда кто-то накричал, нагрубил. Никуда он, разумеется, не бежит, и гормон остается внутри организма, разбалансируя обмен веществ и спазмируя сосуды. Вот вам и риск ишемии головного мозга, а значит, и инсульта, — объясняет наша героиня.

«Я получаю эмоциональное удовольствие от того, что нашим пациентам становится лучше»

Альфия Якуповна проработала в медицине в совокупности уже более сорока лет. Работа у нее сложная и ответственная. В ней не только позитив, но и стресс: работа со смертельно опасным заболеванием автоматически предполагает негативные эмоции. А она все равно все это любит:

— Будучи врачом, я могу помочь своим близким — кстати, в связи с этим я очень расстраиваюсь, что мои дети не стали докторами. А самое главное — люблю свою работу за то, что у меня все равно есть результат. Наши пациенты остаются жить после опасной болезни. И знаете, когда мы видим, как лежачий больной сначала немного поднимает голову, потом начинает шевелить руками и ногами, потом сидит, а потом у него блестят глаза, восстанавливается речь, мы этому тоже очень радуемся вместе с ним. Я получаю эмоциональное удовольствие от того, что нашим пациентам становится лучше! — говорит доктор.

В числе негативных факторов своей профессии Альфия Якуповна перечисляет все то же самое, о чем до нее нашему изданию уже говорили десятки докторов: огромное количество документации, которую врачам нужно заполнять, жертвуя на это временем, отведенным на работу с пациентами. Недостаток кадров в городских и особенно районных больницах. Непомерное количество проверяющих организаций… Причем ряд таких проверок становится уже просто формальным, переходя из области медицины в разряд обычного крючкотворства. Наша героиня задается вопросом: возможно, стоит централизовать все эти бесконечные проверяющие органы в одну-две структуры?

— С другой стороны, я иногда думаю: если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно? Может быть, вся эта разветвленная система ведомств и проверяющих инстанций нужна, чтобы обеспечить работой всех специалистов? Но, с другой стороны, у нас такой дефицит медиков в больницах и поликлиниках — неужели же для них всех не найдется работы? — разводит руками доктор.

А за дверями больницы Альфия Якуповна — обычная женщина: жена, мама, очень вовлеченная бабушка. Она любит свой сад, в котором с удовольствием возится, сбрасывая напряжение. Пятилетняя внучка — ее помощница во всех домашних делах. В последние годы с друзьями доктор часто выезжает на экскурсии по районам Татарстана: Чистополь, Болгар, Тетюши, Раифа, Свияжск, музеи Арского района, Кукмор, Биляр, Лаишево...

Наша героиня вспоминает, что когда-то любила шить, но сейчас на это решительно нет времени, так что в планах на будущее у нее реанимировать швейную машинку и вернуться к любимому рукоделию.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На нашу просьбу дать совет, что делать, чтобы никогда не оказаться в качестве пациента в ее отделении, доктор улыбается:

— Надо жить в гармонии с собой и меньше нервничать. Говорить себе, что все происходящее поправимо, с этим можно и нужно жить. И никогда не впадать в отчаяние. Возможно ли это? Не знаю. Поможет ли это? Однозначно да!

