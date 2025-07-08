Как Татарстан собирается поддерживать беременных школьниц и студенток

Фото: Мария Зверева

С 2019 года в Татарстане наблюдается естественная убыль населения, а рождаемость начала сокращаться еще раньше — с 2016-го. Виной тому эхо демографического кризиса 30-летней давности: рожденные в 1990-х достигли фертильного возраста, но их слишком мало. Тем не менее в России увидели потенциал в новом молодом поколении, чьи ранние беременности теперь будут поддерживать. Подробнее — в материале «Реального времени».

Путин посетовал на низкую рождаемость, а Минтруд поддержал ранние беременности

Тенденция снижения рождаемости наблюдается по всей России — суммарный коэффициент (число детей в расчете на одну женщину) в 2024 году составил 1,4. В ПФО — 1,332. Поэтому регионы стали делать ставку на молодых мам — школьниц и студенток. Более десяти субъектов страны уже внедрили выплаты для этих слоев населения — почти везде они составляют 100 тыс. рублей, но со своими условиями.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо поддерживать стремление россиян к раннему рождению детей. В среднем первый ребенок появляется у женщины в 28-29 лет.

— Что дальше происходит, хорошо известно. На второго ребенка не хватает времени, — заметил он.

«Сумма является адекватной и стимулирующей»

Татарстан также разработал законопроект о поддержке беременных студенток очной формы обучения. Документ подготовлен с учетом рекомендаций Минтруда России и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Он предусматривает выплаты для девушек, вставших на учет с 1 января 2025 года. Возраст и тип учебного заведения не уточнены.

— Такая сумма является адекватной и стимулирующей, учитывая расходы на здоровье и образование. При этом важно, чтобы выплаты сопровождались программами социальной адаптации и поддержки, чтобы студентки могли успешно завершить обучение, — рассказала «Реальному времени» Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

В 2023 году большинство соцвыплат семьям с детьми было объединено в единое пособие, при расчете которого учитывается материальное положение семьи. Получить его могут только нуждающиеся семьи, чей доход ниже МРОТ. При этом размер пособия по беременности и родам для студенток увеличится в среднем до 90 тысяч рублей за 140 дней отпуска.

— В Татарстане уже реализуются меры поддержки беременных женщин и молодых матерей. В частности, действует единое пособие для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности, — прокомментировала Волынец.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Беременная, но за школьной партой

Наряду с этими выплатами в некоторых регионах, согласно приказу Минтруда, начали поддерживать беременность уже со школьной скамьи. Например, в Оренбургской области губернатор еще в марте заявил о введении выплат для таких девушек, подчеркнув, что они предназначены для сохранения здоровья матери и ребенка, даже если в настоящее время в регионе таких случаев не зарегистрировано.

В Татарстане соответствующей выплаты еще нет, но министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков не поддержал такую идею.

— Мое личное мнение — отрицательное, — ответил он на вопрос депутата Госсовета Николая Атласова.

«Реальное время» попросило министра разъяснить эту позицию, но в Минмолодежи на запрос издания пока не ответили.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако Садыкова не поддержала руководитель Центра защиты материнства «Умиление» Элина Белянкина.

— Пусть Ринат Наильевич не переживает, потому что денежная помощь беременным вне зависимости от возраста будет способствовать сохранению репродуктивного здоровья и росту рождаемости. Конечно, такую маму нужно сопровождать в получении образования, — сказала она в разговоре с «Реальным временем».

При этом в соседней с Татарстаном Ульяновской области предусмотрена выплата в 200 тыс. рублей. По данным министерства социального развития региона, первые 27 студенток уже получили данную поддержку.

В мэрии Казани рассказали, что беременные молодые девушки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в районные отделения помощи семье и детям при ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань», АНО «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» и «Добрую Казань».

— Кроме того, в республике работают проекты по психологической поддержке будущих мам, например занятия в «Школе будущих матерей», где уделяется внимание осознанному материнству, снижению тревожности и сплочению семьи, — дополнила Волынец.