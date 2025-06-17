Госдума приняла законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

Фото: Мария Зверева

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение размера пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся очно, до 100% величины регионального прожиточного минимума. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно тексту законопроекта, данное нововведение распространяется на беременных студенток, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, независимо от факта получения стипендии.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума в целом по России для трудоспособного населения составит 19 329 рублей. Таким образом, размер пособия для беременных студенток, в зависимости от региона, значительно возрастет.

Власти Татарстана рассматривают возможность предоставления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения.



Рената Валеева