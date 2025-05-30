В Татарстане планируют ввести выплаты для беременных студенток

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана рассматривают возможность предоставления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения. Проект соответствующего постановления Кабмина проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, выплата будет доступна женщинам, вставшим на учет по беременности начиная с 1 января 2025 года. В проекте не уточняются возрастные ограничения и конкретные типы учебных заведений (колледжи, вузы и т. д.), что вызывает необходимость дополнительных разъяснений.

Эта инициатива отражает общероссийскую тенденцию поддержки беременных студенток. Для сравнения:

В Ульяновской области действует выплата в размере 200 тысяч рублей.

В Орловской области выплату в 100 тысяч рублей получают как студентки, так и школьницы.

В Ивановской и Челябинской областях предусмотрена выплата в 1 миллион рублей при рождении первенца для студенток.

Минтруд Татарстана пока воздерживается от комментариев до официального принятия документа. В других регионах подобные меры поддержки уже реализуются, например, в Ульяновской области первые выплаты получили 27 студенток.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что правительственная комиссия России одобрила законопроект, который увеличит пособие по беременности и родам для студенток. Это решение касается женщин, обучающихся в колледжах, вузах и других образовательных учреждениях.

Матвей Гавриков