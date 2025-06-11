Министр по делам молодежи Татарстана выступил против допвыплат беременным школьницам

Фото: Михаил Захаров

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков выразил отрицательное отношение к идее введения допвыплат для беременных школьниц. Об этом он заявил на заседании Госсовета республики, отвечая на вопрос депутата Николая Атласова.

Вопрос прозвучал в контексте обсуждения мер поддержки беременных в различных регионах России. Депутат Атласов поинтересовался мнением министра о практике, когда некоторые субъекты РФ устанавливают дополнительные выплаты для беременных школьниц.

— Мое личное мнение — отрицательное, — ответил Садыков.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Подобные выплаты для студенток, ставших матерями, уже действуют во многих регионах России. Например, в Ульяновской области предусмотрена выплата в 200 тысяч рублей, и, по данным министерства социального развития региона, первые 27 студенток уже получили данную поддержку.

Рената Валеева