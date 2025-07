GENIUS Act: как США ставят криптовалютные «цифровые доллары» под контроль

Историческое событие, способное перевернуть мировой финансовый ландшафт, произошло в стенах американского Сената в июне этого года. Законодатели приняли GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) — первый в истории США федеральный закон, устанавливающий всеобъемлющие правила для стейблкоинов, криптовалют, привязанных к доллару. Принятие документа с редкой для современного Вашингтона двухпартийной поддержкой (68 голосов «за» против 30) знаменует собой поворотный момент не только для криптоиндустрии, но и для глобальной монетарной системы. Почему этот закон так важен, какие подводные камни он таит и какие последствия ждут Россию и страны БРИКС — в авторской колонке для «Реального времени» разъясняет digital-экономист Равиль Ахтямов.