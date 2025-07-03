GENIUS Act: как США ставят криптовалютные «цифровые доллары» под контроль

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Историческое событие, способное перевернуть мировой финансовый ландшафт, произошло в стенах американского Сената в июне этого года. Законодатели приняли GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) — первый в истории США федеральный закон, устанавливающий всеобъемлющие правила для стейблкоинов, криптовалют, привязанных к доллару. Принятие документа с редкой для современного Вашингтона двухпартийной поддержкой (68 голосов «за» против 30) знаменует собой поворотный момент не только для криптоиндустрии, но и для глобальной монетарной системы. Почему этот закон так важен, какие подводные камни он таит и какие последствия ждут Россию и страны БРИКС — в авторской колонке для «Реального времени» разъясняет digital-экономист Равиль Ахтямов.

Власти США хотят приручить криптовалютных единорогов

В основе GENIUS Act лежит принцип максимальной прозрачности и защиты инвестора. Закон вводит обязательное 100%-ное обеспечение всех выпущенных стейблкоинов высоколиквидными активами. Это означает, что за каждую виртуальную монету, номинированную в долларах США, эмитент обязан держать реальный доллар на счету или его эквивалент в краткосрочных казначейских обязательствах (T-bills). Например, если компания выпустила токенов на сумму 1 миллиард долларов, на ее резервных счетах должно находиться ровно 1 миллиард долларов наличными или в гособлигациях. Состав этих резервов подлежит ежемесячной обязательной публикации, что призвано исключить ситуации, подобные краху TerraUSD в 2022 году.

Защита держателей стейблкоинов — еще один краеугольный камень закона. В случае банкротства эмитента требования владельцев токенов получают приоритет перед другими кредиторами. Для крупнейших игроков, чья капитализация превышает 50 миллиардов долларов, вводится требование прохождения ежегодных независимых аудитов по строгим федеральным стандартам. Это прямое следствие скандалов вокруг недостаточной прозрачности крупнейшего стейблкоина Tether (USDT).

Борьба с финансовыми преступлениями и обеспечение национальной безопасности — третья ключевая опора GENIUS Act. Все эмитенты, желающие работать на американском рынке, обязаны внедрить полноценные системы KYC (Know Your Customer — идентификация клиентов) и AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег), соответствующие банковским нормам. Они должны проводить проверки клиентов, отслеживать подозрительные операции и соблюдать все санкционные режимы. Технически эмитенты обязаны обеспечить возможность мгновенной заморозки или «сжигания» (уничтожения) токенов по требованию регуляторов или правоохранительных органов для пресечения незаконной деятельности.

Закон также устанавливает четкие ограничения на круг лиц, которым разрешено выпускать стейблкоины. Под прямой запрет попадают крупные технологические компании (Big Tech), такие как Meta (Facebook), Apple или Amazon. Мотивация — предотвращение концентрации огромной финансовой мощи в руках корпораций, уже обладающих колоссальным влиянием на цифровую сферу и данные пользователей. Иностранные компании смогут выпускать стейблкоины для американского рынка только после получения специального одобрения от Федеральной резервной системы (ФРС) и при условии полного соответствия американским стандартам. Особенно примечательна поправка, запрещающая действующим высокопоставленным государственным чиновникам, включая членов Конгресса и их ближайших родственников, быть бенефициарами или руководителями компаний-эмитентов стейблкоинов. Эта норма стала ответом на громкие конфликты интересов, о которых речь пойдет ниже.

Трамп, мемкоин $TRUMP и миллионы лоббистов

Принятие GENIUS Act нельзя рассматривать вне контекста беспрецедентного лоббистского давления криптовалютной индустрии. По данным открытых источников, только в ходе выборного цикла 2024 года криптокомпании и связанные с ними группы потратили свыше 119 миллионов долларов на поддержку «дружественных» кандидатов в Конгресс. Индустрия активно продвигала нарратив о бипартизанской природе криптоинноваций, стремясь заручиться поддержкой обеих ведущих партий.

Однако тень серьезного конфликта интересов нависла над законом из-за личной вовлеченности президента США Дональда Трампа. Известно, что Трамп владеет значительной долей в компании World Liberty Financial, которая уже запустила стейблкоин USD1. Более того, с начала 2025 года президент активно продвигает созданный по его инициативе мемкоин $TRUMP, чья капитализация на пике достигала 645 миллионов долларов. Хотя поправка о чиновниках частично адресует проблему, она не касается личных активов президента, формально находящихся в доверительном управлении его детей.

Демократическая оппозиция выступила с жесткой критикой законопроекта по существу. Основная претензия — недостаточная защита от рисков, связанных с деятельностью иностранных эмитентов стейблкоинов, которые могут стать инструментом обхода санкций или финансирования нежелательных активностей. Другой серьезный аргумент — потенциальная дестабилизация рынка госдолга США. Массовый выкуп краткосрочных казначейских облигаций (T-bills) стейблкоин-компаниями для обеспечения своих резервов может сделать этот ключевой рынок более волатильным и чувствительным к внезапным массовым изъятиям средств из стейблкоинов, что способно спровоцировать рост доходности гособлигаций и увеличить затраты на обслуживание госдолга для всех налогоплательщиков.

Глобальные последствия: Tether под прицелом, доллар усиливается

Эксперты сравнивают GENIUS Act с «Законом о модернизации товарных фьючерсов» 2000 года, ослабившим контроль над деривативами перед кризисом 2008-го. Это коллекция полумер, которая создаст регуляторную видимость легитимности, но не устранит риски. Главная угроза — возможная цепная реакция при обвале стейблкоинов.

Падение стоимости ниже $1 уже случалось (USDC в марте 2023-го — до $0,87, Tether в мае 2022-го — до $0,95). При массовом outflow (оттоке) резервы (казначейские облигации) будут распроданы, спровоцировав кризис ликвидности. Банки, выпускающие стейблкоины (Wells Fargo, Bank of America ведут переговоры), окажутся под ударом.

Последствия GENIUS Act выйдут далеко за пределы США, ударив по ключевым игрокам и переформатировав глобальные финансовые потоки.

Наиболее уязвимым оказывается Tether (USDT) — безусловный лидер рынка с капитализацией свыше 110 миллиардов долларов. Компания, штаб-квартира которой находится за пределами США (преимущественно в Гонконге и других юрисдикциях), столкнется с дилеммой. Чтобы обслуживать американских клиентов (юридических лиц, биржи, институциональных инвесторов), ей придется либо создать американское подразделение, полностью соответствующее GENIUS Act, либо убедить ФРС в достаточности своих стандартов. Это потребует беспрецедентной прозрачности: детализированной ежемесячной отчетности о резервах по американским стандартам и прохождения независимых аудитов. Если Tether не сможет или не захочет соответствовать, ей грозит фактическая блокировка доступа к огромному американскому рынку и партнерам, что может спровоцировать массовый отток капитала из USDT.

Более широкий эффект — дальнейшее укрепление глобальной гегемонии доллара США. GENIUS Act де-факто устанавливает мировой стандарт регулирования стейблкоинов. Страны и компании по всему миру, желающие интегрироваться в глобальные финансовые потоки, вынуждены будут ориентироваться на эти правила или рисковать изоляцией. Это создает мощный барьер для альтернативных проектов, таких как платежные системы стран БРИКС, которые разрабатываются в том числе как инструмент дедолларизации. Корпорации, особенно работающие на международных рынках, будут вынуждены использовать преимущественно стейблкоины, совместимые с американским регулированием. Кроме того, санкционный контроль США получит новый мощный инструмент: возможность требовать заморозки токенов, участвующих в «запрещенных» транзакциях, где бы в мире они ни происходили, если они касаются американских эмитентов или контрагентов.

Риски для России: уязвимость USDT и срочность ответных мер

Для России последствия GENIUS Act могут быть ощутимыми и негативными в краткосрочной перспективе. Основная угроза связана с массовым использованием стейблкоина USDT (Tether) в качестве инструмента для международных расчетов, обхода санкционных ограничений и P2P-транзакций внутри страны.

Новый закон повышает риск блокировки каналов поступления USDT. Американские регуляторы получат расширенные полномочия по давлению на криптобиржи и P2P-платформы с требованием прекратить обслуживание пользователей из юрисдикций под санкциями, включая РФ. Ужесточит процедуры KYC на глобальных биржах. Крупнейшие платформы (Binance, Bybit и др.), стремясь сохранить доступ к американскому рынку или партнерам, будут вынуждены вводить драконовские меры идентификации для всех пользователей. Это резко повысит риск блокировки счетов российских клиентов, даже использующих VPN.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Создаст угрозу «токенизированных санкций». Техническая возможность мгновенной заморозки токенов по требованию регуляторов США может быть использована против конкретных кошельков или транзакций, ассоциированных с российской экономикой или отдельными лицами.

Эти вызовы делают ускоренное развитие национальных альтернатив не просто желательным, а критически необходимым. Ключевыми направлениями ответа должны стать:

Форсированное внедрение цифрового рубля как надежной санкционно устойчивой основы для внутренних и — потенциально — трансграничных расчетов внутри ЕАЭС и с дружественными странами.

Создание и поддержка легальных национальных криптообменных платформ и инфраструктуры, работающих в правовом поле РФ и интегрированных с банковской системой, чтобы снизить зависимость от уязвимых международных сервисов.

Разработка и принятие комплексного законодательства, регулирующего выпуск и обращение криптоактивов в России, с акцентом на защиту инвесторов и предотвращение использования в незаконных целях, но без избыточных ограничений, убивающих инновации.

Поиск и отработка с партнерами по БРИКС, ШОС и ЕАЭС механизмов санкционно устойчивых криптовалютных платежных коридоров, возможно, на основе взаимного признания национальных стейблкоинов или цифровых валют центральных банков.

Ответ БРИКС: торговая платформа без доллара

Угроза долларовой гегемонии, усиленной GENIUS Act, заставит страны БРИКС ускорить создание суверенной торговой платформы. Ее принципы — это разрыв с западной системой. Во-первых, полный валютный суверенитет: запрет указания цен не только в долларах США, евро, фунтах стерлингов или иенах. Все контракты будут номинированы исключительно в национальных валютах (рублях, юанях, рупиях, реалах, рандах) и новой «расчетной единице БРИКС» — цифровом токене, обеспеченном пулом товаров (золото, нефть, зерно, редкоземельные металлы). Во-вторых, технологическая независимость на блокчейне: сделки будут записываться в децентрализованный реестр с узлами хранения данных в Москве, Шанхае, Мумбаи, Сан-Паулу и Претории, что исключает контроль или блокировку извне. Для защиты от обхода правил внедряется AI-мониторинг, мгновенно блокирующий попытки указать «эквивалент в USD» или скрытую конвертацию.

Практическая работа такой платформы будет наглядна на примере энергетики: российский экспортер нефти выставляет лот в рублях и единицах BRICS. Индийский покупатель видит цену автоматически конвертированной в рупии и те же единицы BRICS. Никакого доллара как промежуточной валюты — технически это исключено архитектурой системы. Расчеты производятся мгновенно через интегрированные цифровые валюты центробанков (цифровой рубль, цифровой юань).

Страны БРИКС могут создать стабильную цифровую валюту для взаимных расчетов. Ее основой станет банковская система объединения: специальные операционные банки (Operator Banks) будут выпускать и гасить токены, а банки-кастодианы (Custodian Banks) — надежно хранить резервы. Обеспечением послужит корзина валют БРИКС (рубль, юань, рупия, реал, ранд + валюты новых участников), размещенных в виде депозитов в этих банках. Это снизит зависимость от доллара и SWIFT, удешевит трансграничные платежи между странами-участницами и усилит роль национальных валют. Успех проекта зависит от согласования весов валют в корзине, единых регуляторных стандартов и выбора технологической платформы.

Если к 2026 году через платформу пройдет 15% товарооборота BRICS, это обрушит спрос на USDT в Евразии, сделает расчетную единицу (стейблкоин) BRICS альтернативным резервным активом и вынудит ЕС обсуждать подключение к системе на условиях отказа от санкций.

Что дальше? Путь к подписи Трампа и сценарии для рынка

Несмотря на одобрение Сенатом, GENIUS Act — еще не закон. Его дальнейшая судьба зависит от нескольких шагов.

Согласование с Палатой представителей. Нижняя палата Конгресса, где доминируют республиканцы, ранее уже приняла свой вариант регулирования стейблкоинов — STABLE Act. Теперь предстоит сложный процесс согласования единого текста в согласительной комиссии. Основные точки напряжения:

Нижняя палата Конгресса, где доминируют республиканцы, ранее уже приняла свой вариант регулирования стейблкоинов — STABLE Act. Теперь предстоит сложный процесс согласования единого текста в согласительной комиссии. Основные точки напряжения: Федеральный контроль и права штатов. Сенатский вариант сильнее усиливает федеральные регуляторы (ФРС, Минфин), в то время как многие республиканцы в палате выступают за большую роль штатов в надзоре.

Сенатский вариант сильнее усиливает федеральные регуляторы (ФРС, Минфин), в то время как многие республиканцы в палате выступают за большую роль штатов в надзоре. Стратегия Белого дома. Президент Трамп публично поддерживает быструю легализацию стейблкоинов. Его советник по цифровым активам Бо Хайнс заявил о желании администрации подписать закон до августа 2025 года. Это даст Трампу мощный козырь перед выборами в Сенат США 2026 года — возможность заявить о себе как о президенте, легализовавшем криптовалюты и стимулировавшем инновации. Нельзя сбрасывать со счетов и потенциальный рост стоимости активов World Liberty Financial, связанной с Трампом.

Президент Трамп публично поддерживает быструю легализацию стейблкоинов. Его советник по цифровым активам Бо Хайнс заявил о желании администрации подписать закон до августа 2025 года. Это даст Трампу мощный козырь перед выборами в Сенат США 2026 года — возможность заявить о себе как о президенте, легализовавшем криптовалюты и стимулировавшем инновации. Нельзя сбрасывать со счетов и потенциальный рост стоимости активов World Liberty Financial, связанной с Трампом. Сценарии для крипторынка. Финал законодательной эпопеи определит настроения инвесторов.

Финал законодательной эпопеи определит настроения инвесторов. Оптимистичный сценарий (быстрое принятие четких правил). Рост доверия институциональных инвесторов, приток крупного капитала, взрывной рост капитализации регулируемых стейблкоинов (прогнозы — до $5 трлн к 2030 г.) и всей криптоиндустрии. Укрепление позиций лидеров, соответствующих стандартам (USDC от Circle).

Рост доверия институциональных инвесторов, приток крупного капитала, взрывной рост капитализации регулируемых стейблкоинов (прогнозы — до $5 трлн к 2030 г.) и всей криптоиндустрии. Укрепление позиций лидеров, соответствующих стандартам (USDC от Circle). Пессимистичный сценарий (затягивание или принятие закона с «душащими» нормами). Бегство инвесторов из «несоответствующих» токенов (прежде всего USDT, но также и децентрализованных DAI), резкое падение ликвидности, обвал рынка на 20—30% и период затяжной неопределенности. Усиление позиций офшорных, непрозрачных площадок.

Суверенитет в цифровую эпоху под вопросом

GENIUS Act — это не просто «технические правила для криптовалют». Это мощный инструмент финансовой геополитики, преследующий несколько стратегических целей США.

Усиление глобальной роли доллара в стремительно цифровизирующейся экономике путем установления мирового стандарта для его цифровых эквивалентов. Экспансия юрисдикции и контроля США над трансграничными финансовыми потоками через криптоактивы. Санкционный механизм получает новое, высокотехнологичное измерение. Подавление альтернативных финансовых систем и проектов дедолларизации, таких как инициативы БРИКС, путем создания высоких барьеров входа и принуждения к использованию «совместимых» с американскими правилами инструментов.

Для России ситуация требует немедленных и решительных действий. Ускорение запуска цифрового рубля, создание национальной криптоинфраструктуры и выстраивание санкционно устойчивых расчетных механизмов с ключевыми партнерами — это не вопросы далекого будущего, а насущные задачи сегодняшнего дня. Принятие американского закона — это сигнал: эпоха нерегулируемых «цифровых долларов» заканчивается, наступает время жестких правил и борьбы за финансовый суверенитет в цифровом пространстве.