Контрастный июнь: первый месяц лета в Татарстане продемонстрировал аномальные жару и холод

Аграрии опасаются дальнейших дождей

Фото: Динар Фатыхов

Первый месяц лета в Татарстане выдался крайне контрастным — в первую декаду температурный фон превышал норму на 4 градуса, а в последние дни, наоборот, показал отрицательную аномалию — 2 градуса, сообщил «Реальному времени» климатолог Тимур Аухадеев. Отличился июнь и количеством осадков — только 2 июня в республике выпало 60% от месячной нормы. В целом погода является благоприятной для будущего урожая, однако аграрии опасаются за сено. Подробнее — в материале «Реального времени».

От +17 до +21 градуса

Начало июня в Татарстане продемонстрировало высокие температуры — термометры фиксировались на отметке +20 градусов при норме 16,6 градуса. А в некоторые дни температура достигала +24 градусов, рассказал «Реальному времени» климатолог Тимур Аухадеев.

— В этой декаде среднесуточная норма составляет около +19,8 градуса, при этом по факту достигает лишь +17 градусов. У нас июнь выдался очень контрастным. В начале было по-тропически жарко, а сейчас достаточно холодно, — сообщил он.

Отличился июнь не только контрастным температурным фоном, но и количеством осадков:

— Месяц начался с интенсивных осадков — только 2 июня выпало 34 мм. Это, конечно, не рекорд, но близко к нему. Только месячная норма осадков составляет 57 мм, то есть за сутки дождя выпало более 60%.

Начало июня в Татарстане продемонстрировало высокие температуры. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За 25 дней июня в Татарстане выпало 76 мм осадков — это еще не рекорд, но тем не менее много, считает Аухадеев.

Кроме того, в этом месяце в Татарстане наблюдались смерчи:

— Есть мнение, что смерчей раньше не было и нынешний сезон — это невидаль. Но это не так. В последнее десятилетие в России становится все больше смерчей из-за глобальных изменений климата. Как следствие: больше гроз и смерчей.

Холод продлится минимум до 4 июля

Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Татарстана Ирина Трущина, в ближайшее время погода в республике не изменится.

— Сейчас центр северо-западного циклона располагается в районе Санкт-Петербурга и постепенно смещается в Центральный район России, а затем — в Поволжье. Последние несколько дней в Татарстане температура была на 3-4 градуса ниже нормы, но сегодня воздух чуть-чуть прогрелся, — рассказала она.

«В предстоящие сутки ожидаются кратковременные дожди». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По ее словам, температуры воздуха 25 июня ненадолго оказались близкими к норме — в среднем около 20 градусов. Однако в скором времени в республику придет холодный фронт:

— В предстоящие сутки ожидаются кратковременные дожди, и до конца недели мы будем находиться под влиянием этого циклона. Сохранится неустойчивая погода, временами дождь и грозы. В ближайшие сутки ветер при грозах может разгоняться до 15—20 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.

До 4 июля температура воздуха будет ниже нормы на 2 градуса, спрогнозировала Трущина.

Условия благоприятные, но стоит опасаться за сено

В целом температура и большое количество осадков в Татарстане положительно влияют на формирование урожая, хотя и с некоторыми нюансами. Так рассказал «Реальному времени» председатель ассоциации фермерских хозяйств Камияр Байтемиров.

— Погода благоприятная, но из-за дождей мы не выдерживаем некоторые технические сроки. Например, не можем заехать и культивировать чистые пары. Значит, придется культивировать несколько раз — это дополнительные затраты для аграриев. Кроме того, из-за большого количества влаги растения могут покрыться плесенью, — объяснил он.

В целом, температура и большое количество осадков в Татарстане положительно влияют на формирование урожая. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Тем не менее при должном уходе растения будут здоровы, заверил Байтемиров. Это зависит исключительно от самих аграриев.

Действительно, под угрозой находится сено. После скоса трава должна пролежать на улице около двух-трех дней, однако из-за дождей она может потерять свои питательные свойства. Чтобы этого не случилось, необходимо правильно рассчитывать возможности и, в случае необходимости, запастись сенажем.

— В принципе, ситуация больше положительная, чем отрицательная. Влага урожаю все же нужна. Даже с сеном ситуация не критична. Пока все идет хорошо, — отметил председатель ассоциации.