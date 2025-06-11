Таджикистан ждет КАМАЗ, а Кыргызстан ищет места в «Алабуге»

Таджикистан «сватает» к себе мусоровозы КАМАЗа, нефть на простаивающий китайский НПЗ и нефтехимический промпарк

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

«Жители Кыргызстана в прошлом году вложили $3,5 млрд в покупку жилья в городах России, где живут и работают на протяжении нескольких лет. Но сейчас миграционное законодательство РФ не приветствует приток иностранных работников даже из стран ЕврАзЭС, и это удручает», — посетовал представитель ТПП Киргизской Республики в Российской Федерации Кубанечбек Осмонбеков, приехавший в Казань. Несмотря на культурно-просветительскую миссию, представители Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана остановились в Казани, чтобы «сверить» инвестиционные перспективы. «Татнефть» уговаривают загрузить простаивающий китайский НПЗ «Дангара» в Душанбе, КАМАЗ подал заявку на открытие «сборки» в межправительственную комиссию, «Химграду» предложили три земельных участка под промпарк на юге Таджикистана.

Бум торговли с Таджикистаном

Татарстанский бизнес готовится к инвестиционному походу на рынки стран Центральной Азии. И хотя информации об официальных соглашениях о промышленном сотрудничестве Татарстана с партнерами из стран ЕврАзЭС еще нет, но это пока. Прямые деловые контакты между компаниями идут достаточно интенсивно. Видимо, это побудило Международную экспедицию «Путешествие в Сердце Евразии» остановиться в Казани. Это масштабный культурно-просветительский проект, получивший поддержку администрации президента РФ и профильных министерств и ведомств стран-участниц Евразийского экономического союза. Несмотря на гуманитарную миссию, представители Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана прямо из аэропорта отправились в Агентство инвестиционного развития Татарстана «разбирать» инвестиционные перспективы.

Внешнеторговый оборот Татарстана со странами ЕврАзЭС получил новый импульс к росту, сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер в начале встречи. По его словам, по итогам 2024 года он вырос на 4,9%, а среди стран абсолютным лидером стал Таджикистан.

Внешнеторговый оборот Татарстана со странами ЕврАзЭС получил новый импульс к росту, сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Судя по цифрам, здесь случился «бум торговли». Внешнеторговый оборот Татарстана с Таджикистаном вырос на 110,5%, в разы превосходя динамику сотрудничества с остальными государствами ЕврАзЭс. Так, рост товарооборота с Кыргызстаном составил 18,9%, с Казахстаном — 6,3%, с Узбекистаном — 1,9%, следовало из его презентации. Доминирование сотрудничества с Таджикистаном он объяснил выгодным географическим положением для транзитного выхода на экспортные рынки и выгодным экономическим режимом.

Правда, в масштабе всего внешнеторгового оборота Татарстана эти цифры выглядят не так впечатляюще. Так, по итогам 2024 года объем внешней торговли РТ вырос на 19,2% — до $16,2 млрд. На экспорт приходится треть ВРП ($55,7 млрд). Татарстан ведет торговлю с 136 государствами мира, добавил Лернер, назвав в качестве приоритетных страны ЕврАзЭс.

КАМАЗ может открыть сборку в Душанбе, а от «Татнефти» просят нефти

Для Таджикистана вопрос привлечения инвестиций является фактором политического доверия, заявила в ответ заместитель министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан Насриддинзода Рухшона Хикматулло. По ее словам, власти нацелены на углубление сотрудничества с Россией и странами Центральной Азии. С этого года председательство в СНГ переходит от России к Таджикистану, поэтому можно ожидать всплеска интереса к этой стране. Власти упростили механизмы согласования работы с инвесторами, предоставляют льготы.

Что необходимо южно-восточной республике в первую очередь? «Зеленая» энергетика и горная промышленность — то, над чем работают власти. По словам замминистра экономического развития и торговли Таджикистана, для получения дешевой энергии в стране планируется строительство двух ГЭС. В этом году власти РФ и Таджикистана приняли решение о совместном строительстве промышленного парка в Душанбе, рассказала она. КАМАЗ собирается разместить здесь сборочное производство техники. В настоящее время вопрос решается в рамках межправительственной комиссии, добавил представитель Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан Сохибджон Зиеев. По его словам, высок спрос на мусоровозы.

Представители Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана прямо из аэропорта отправились в Агентство инвестиционного развития Татарстана. предоставлено пресс-службой АИР

Кроме того, с руководством «Химграда» идет обсуждение идеи строительства отдельного промпарка с нефтехимическим профилем. Технополису предоставили на выбор три участка на юге Таджикистана.

Но самым злободневным остается вопрос по загрузке простаивающих мощностей нефтеперерабатывающего завода «Дангара» в Душанбе, сообщил представитель Минэкономразвития. НПЗ построен на деньги китайских инвесторов в начале 2025 года, но прежний иностранный поставщик «отвалился», поэтому таджикские власти вместе с азербайджанской дружественной нефтяной компанией SOCAR уговаривают «Татнефть». Пока есть предварительные договоренности, уточнил спикер.

За год количество мигрантов из Кыргызстана сократилось на 35—40%

Представитель Кыргызстана выразил обеспокоенность ужесточением миграционного законодательства. « У нас единое экономическое пространство со свободным передвижением товаров, услуг, капитала и людских ресурсов. Если каждый член ЕАЭС будет вносить поправки, тогда возникнет немало вопросов», — заметил представитель ТПП Киргизской Республики в Российской Федерации Кубанечбек Осмонбеков. Кыргызстан является одним из крупных поставщиков иностранной рабочей силы, но после изменения правил поток значительно сократился. «Самая проблемная тема — это реестр контролируемых лиц, когда иностранные граждане, работающие в России, должны правильно легализоваться. Никто не понимал, как это работает, поэтому легализоваться смогли немногие — около 15% проживающих в России. Режим был продлен до 10 сентября 24 года», — рассказал он.

«Если каждый член ЕАЭС будет вносить поправки, тогда возникнет немало вопросов», — заметил Кубанечбек Осмонбеков. предоставлено пресс-службой АИР

Спрос на рабочую силу по-прежнему высокий у строительных компаний и производства, но покрыть его нет возможности. «Каждую неделю к нам обращается крупная строительная компания с просьбой подобрать рабочих, обещают сами легализовать. Бизнес голодает», — сообщил спикер.

— К сожалению, недавно добавился еще один пункт — внутренний приказ Министерства внутренних дел №926. Согласно пункту 20, иностранные граждане должны продлить миграционную карту, а потом на основании трудового договора продлить регистрацию, — рассказал Осмонбеков.

По его словам, «облегчение» ввели в Москве и Московской области, где иностранный работник может скачать мобильное приложение, включить геолокацию, показывать, где находится, и станет легальным.

«Жители Кыргызстана в прошлом году вложили $3,5 млрд в покупку жилья в городах России, где живут и работают на протяжении нескольких лет. Но сейчас миграционное законодательство РФ не приветствует приток иностранных работников даже из стран ЕврАзЭС, и это удручает», — заключил Кубанечбек Осмонбеков. Он намерен провести в эти дни переговоры с ОЭЗ «Алабуга» об условиях найма и легализации работников.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Многие иностранные граждане не могут зарегистрироваться в арендном жилье, потому что этого не хотят сами собственники. «Почему-то мигранта можно ловить и депортировать, а собственник, получающий хорошие деньги от сдачи жилья, ответственности не несет», — недоумевал спикер. Из-за этого количество граждан сократилось на 35—40%, а таксопарки переживают огромный кризис, им не хватает более 150 тысяч водителей. Не уезжают те, кто вложился в недвижимость, получил ипотеку, открыл бизнес и работает 10 лет», — пояснил в заключение представитель ТПП Киргизской Республики в РФ.