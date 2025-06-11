«Перекрывали и больший дефицит»: расходы бюджета Татарстана выросли на 50 млрд рублей

Дефицит увеличился на 17,5 млрд, но в парламенте республики уверены — это не станет проблемой

Фото: Максим Платонов

Сегодня на 10-м заседании Госсовета Татарстана депутаты единогласно утвердили дату выборов раиса РТ. Высшее должностное лицо республики изберут 14 сентября, хотя были и те, кто сетовал: не дело проводить голосование осенью, когда у граждан «сады, огороды и другие вопросы». Доходную и расходную части бюджета увеличили, причем вторая значительно выросла. Подробности — в материале «Реального времени».

«Выборы надо назначить или в ноябре, или в марте»

Раиса Татарстана будут избирать в Единый день голосования 14 сентября. Дату выборов депутаты Госсовета РТ утвердили единогласно, хотя обсуждение не обошлось без замечаний. Так, глава регионального отделения КПРФ Хафиз Миргалимов считает, что сроки не самые подходящие:

— Выборы надо назначить или в ноябре, или в марте. Мы к депутатам Госдумы обратились по данному вопросу: не дело, когда уже сентябрь, сады, огороды и другие вопросы, — заявил он. — Надо учитывать [занятость] преподавателей, которые организуют выборы. Надо учитывать [занятость] и представителей политических партий. Давно пора депутатам Госдумы принять данное решение и выйти на законодательные органы субъектов России, чтобы они инициировали!

В своей речи Миргалимов выступил против онлайн-голосования и призвал провести выборы только в течение одного дня: «А то как это: трехдневное голосование, недельное голосование? Тогда выборы теряют смысл».



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Дефицит бюджета вырос на 17,5 млрд рублей

Депутаты также одобрили изменения в бюджете республики на 2025-й и плановый период 2026—2027 годов. Доходную часть казны увеличили на 32,9 млрд рублей. В частности, ожидаемые за первое полугодие налоговые и неналоговые доходы повысили на 16,5 миллиарда.

«В 2026 году необходимо отразить уменьшение доходов по средствам федерального бюджета на сумму 901 млн рублей и в 2027 году на 966 млн рублей», — заявил министр финансов республики Марат Файзрахманов. Изменения затронут два направления, в частности мероприятия по реабилитации и адаптации инвалидов.

Расходную часть бюджета Татарстана увеличили на 50,4 млрд рублей, в том числе по собственным расходам бюджета республики — 49,8 млрд. С учетом изменений дефицит вырос более чем на 17,5 млрд рублей. По словам Файзрахманова, его полностью покроют за счет остатков денежных средств на начало года.

— По указанным положениям общий объем доходов бюджета Татарстана на 2025 год прогнозируется в сумме 505 млрд рублей, общий объем расходов — 536 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 31 млрд рублей, — сообщил министр.

Содокладчиком выступил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

— У вас есть уверенность, что такой дефицит мы сможем перекрыть до конца года? — спросил у него председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

— Уверенность есть, мы перекрывали и больший дефицит. Потому что жизнь идет, где-то есть остатки, которые мы не успели использовать. Тем более министр подтвердил, что у нас уже есть расчеты на это дело. Все будет окей, — заверил Якунин.



Законопроект об увеличении бюджета республики Кабмин Татарстана подготовил на прошлой неделе. Одна из причин, по которой решили повысить траты, — расходы в связи с ростом зарплаты в бюджетной сфере. Влияние оказывают также развитие инфраструктуры в сфере ЖКХ, модернизация общественного транспорта, индексация стоимости питания в учреждениях социально-культурной сферы, погашение различного уровня задолженностей и исполнение обязательных контрактов. Около 1 млрд направят на прорывные IT-проекты.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Кандидатов на пост мэра Казани теперь будет предлагать раис

Мэра Казани теперь будут избирать только из числа кандидатов, представленных раисом Татарстана. Соответствующий законопроект представил председатель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

Для предварительного рассмотрения претендентов на этот пост предусмотрено создание раисом Татарстана специальной комиссии. Она проведет рейтинговое голосование по каждому из них. В результате на рассмотрение татарстанского лидера представят от двух до пяти кандидатов.



Раису, в свою очередь, предстоит утвердить минимум двух претендентов на должность мэра. Они предстанут перед представительным органом для избрания главы города.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Я правильно понял, только раис предлагает кандидатуру на пост руководителя Казани? — поинтересовался глава телерадиокомпании «Новый век», депутат Ильшат Аминов.

— Абсолютно, — подтвердил Альберт Хабибуллин.

По его словам, предлагать раису кандидатов на пост мэра Казани смогут, в частности, политические партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ», Общественная палата РТ и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Как поясняли ранее в комитете, изменения связаны со статьей 88 Федерального закона от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Он гласит, что кандидатов на пост руководителя муниципального образования, в состав которого входит столица региона, представляет глава субъекта. Напомним, действующий мэр Казани Ильсур Метшин занимает свою должность с 2006 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Какие еще изменения утвердил Госсовет?

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