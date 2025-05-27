«Платят меньше, чем простые граждане»: в Татарстане штрафы за неоплату парковки для юрлиц повысят вдвое

При нынешних размерах штрафов «получается абсурд», считают в Комитете Госсовета Татарстана по законности и правопорядку

В Татарстане планируют изменить штрафы для юридических лиц сразу за несколько видов правонарушений. Например, наказание за неоплату муниципальной парковки может вырасти вдвое. Как указали на заседании профильного Комитета Госсовета, сейчас те, кто использует транспорт в коммерческих целях, платят меньше, чем простые граждане. А штраф за перевозку груза в кузове самосвала без тента может снизиться сразу в 10 раз. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Те, кто в коммерческих целях использует транспорт, платят меньше, чем простые граждане»

В Татарстане могут ужесточить наказание за неоплату муниципальной парковки — соответствующую инициативу обсудили сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета республики по законности и правопорядку и экспертного совета при нем. Сейчас за это нарушение и физическим, и юридическим лицам грозит одинаковый штраф — 2,5 тыс. рублей. Однако наказание для последних могут увеличить до 5 тыс. рублей. Соответствующий проект ранее появился на сайте Госсовета.

Как указали на заседании, в Казани 80% юрлиц, которые не оплачивают парковку, относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), и штраф им назначается лишь в 50%-ном размере.

— Они оплачивают штраф в размере 1 250 рублей — даже меньше, чем граждане, занимают самые востребованные места в центре города в течение всего дня, лишая возможности припарковаться тех, кому это действительно необходимо. Получается вот такой абсурд: для всех установлен [штраф в размере] 2,5 тыс., а для субъектов МСП — дополнительные льготы. Получается, те, кто в коммерческих целях использует транспорт, платят меньше, чем простые граждане, — считает председатель Комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Он добавил, что юрлица, как правило, используют транспортные средства для получения прибыли, имеют возможность надлежащим образом организовать работу водителей. А потому нарушения ими правил парковки требуют «более высокого уровня ответственности».

Перевозку грузов без тента выделят в отдельную статью

Изменят и наказание водителям, которые перевозят в кузове самосвала без тента грунт, мусор, сыпучие строительные материалы и т. п. Сейчас физлицам за это грозит предупреждение или 2—3,5 тыс. рублей штрафа. Юрлицам же назначают штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Теперь нарушение предлагают выделить в отдельный состав из-за «общественной опасности указанного правонарушения и в целях соблюдения принципа назначения справедливого и соразмерного административного наказания», утверждает Александр Чубаров. Кодекс Татарстана об административных правонарушениях может пополниться новой статьей — 3.19 «Нарушение требований к порядку пользования автомобильными дорогами местного значения». Она предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей — для юрлиц.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Привлекать к ответственности депутаты предлагают в упрощенном порядке, без составления протокола. Главное — чтобы нарушение было зафиксировано камерами фото— и видеофиксации.



Число погибших на воде в Татарстане выросло на 42%

На заседании обсудили безопасность не только на дорогах, но и на воде. С начала текущего года на водных объектах в Татарстане погибли 19 человек. Это на 42,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила на заседании в Госсовете республики начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова. Семеро граждан погибло в период таяния льда — это объясняется ранней весной. Причина смерти еще 10 человек уточняется.

Как добавила Гаязова, МЧС предлагает подготовить законопроект, запрещающий выход на весенний лед. Сейчас за выход на лед толщиной менее 7 см для граждан предусмотрен штраф в размере 1,5—2 тыс. рублей. Эту норму весной применить сложно: толщина может достигать 30—40 см, но выход на лед все равно опасен. «Он тает, структура хрупкая. А привлечь к ответственности [выходящих на него людей] сложно», — пояснила Гаязова в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Из года в год основной причиной гибели людей на водных объектах становится купание в необорудованных местах, указала Регина Гаязова (справа). взято с сайта Госсовета РТ

Еще двое татарстанцев в этом году погибли в результате происшествий с маломерными судами. Одна из аварий произошла в Мамадышском районе — жертвой стал житель Кировской области. На воде перевернулась лодка, в которой находились трое мужчин: двое были в спасательных жилетах и доплыли до берега, а третий — без снаряжения — не смог. Другое происшествие произошло в Тукаевском районе — погибший также не надел жилет.

В прошлом году было зафиксировано в республике два столкновения с пирсом, три наезда на отдыхающих, в том числе на подводного охотника и человека, плавающего на сапборде. Всего за последние пять лет жертвами подобных аварий стали 25 человек.



«Открываем пляжи, устанавливаем дополнительные посты, а гибель людей происходит»

Из года в год основной причиной гибели людей на водных объектах становится купание в необорудованных местах, указала Регина Гаязова. Еще с 2018 года Татарстан взял курс на увеличение числа благоустроенных пляжей. За семь лет их стало вдвое больше.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году в Татарстане открыли 60 новых мест для купаний. В этом году были поданы 54 соответствующие декларации. При этом в 13 районах до сих пор нет ни одного муниципального пляжа, посетовала спикер.



По данным ведомства, благодаря принятым мерам число погибших в купальном сезоне снизилось на 38% — с 71 человека в 2018-м до 44 в 2024-м. Однако не все так радужно, считает член Комитета Госсовета Ильдар Шамилов. Он указал: согласно информации в справке МЧС, число погибших в ряде районов увеличилось — например, в Зеленодольском районе с четырех до девяти.

— А что случилось такое в этих районах? Я их частично знаю, меры принимаются. А почему люди не только продолжают гибнуть, но еще и увеличивается их количество? Открываем пляжи, устанавливаем дополнительные посты, тратим федеральные, республиканские, муниципальные средства, а гибель происходит, причем с ростом. Зеленодольск — рост, Лаишево — рост, Спас — рост, Муслюмово — рост, Мамадыш — рост, в Бугульме тот же уровень сохранился. Значит, еще какие-то меры нужны? — сокрушался он.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Основная мера — это профилактика, подчеркнула Регина Гаязова. Ведомство постоянно призывает граждан выбирать для купания оснащенные места, где есть спасательные пункты. «И в общем уменьшение-то идет, люди прислушиваются. Есть те, у кого культура безопасности на воде увеличивается», — заметила она.

— С учетом такого большого количества муниципальных образований, которые просто не реагируют на запросы о том, что было сделано, профилактики недостаточно на местах. Ведется недостаточная работа в местных муниципальных образованиях по профилактике ЧП, все на МЧС возложили по федеральному закону. С моей точки зрения, печальная картина при положительной динамике, — ответил Ильдар Шамилов.

