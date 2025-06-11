Госсовет Татарстана утвердил новый порядок избрания мэра Казани
Главу города будут избирать из числа кандидатов, представленных раисом Татарстана
Мэра Казани будут избирать только из числа кандидатов, представленных раисом Татарстана. Соответствующие изменения в закон о местном самоуправлении (МСУ) утвердил сегодня Госсовет республики. Законопроект представил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
По его словам, поправки определяют перечень субъектов, которые обладают правом предлагать раису Татарстана кандидатуры на должность мэра. В частности, к ним относятся политические партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ», Общественная палата РТ, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Кроме того, в законопроекте уточнены документы, которые кандидат должен будет предоставить татарстанскому лидеру.
Для предварительного рассмотрения претендентов предусматривается создание раисом Татарстана специальной комиссии.
— По каждому из кандидатов порядком предполагается проведение указанной комиссией рейтингового голосования, по итогам которого на рассмотрение раиса Татарстана представляются не менее двух и не более пяти кандидатов для принятия окончательного решения, — сообщил Альберт Хабибуллин.
Затем не менее двух человек, утвержденных татарстанским лидером, будут представлены им на рассмотрение представительного органа для избрания мэра.
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