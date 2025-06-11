Госсовет Татарстана утвердил новый порядок избрания мэра Казани

Главу города будут избирать из числа кандидатов, представленных раисом Татарстана

Фото: Мария Зверева

Мэра Казани будут избирать только из числа кандидатов, представленных раисом Татарстана. Соответствующие изменения в закон о местном самоуправлении (МСУ) утвердил сегодня Госсовет республики. Законопроект представил председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

По его словам, поправки определяют перечень субъектов, которые обладают правом предлагать раису Татарстана кандидатуры на должность мэра. В частности, к ним относятся политические партии, Ассоциация «Совет муниципальных образований РТ», Общественная палата РТ, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Кроме того, в законопроекте уточнены документы, которые кандидат должен будет предоставить татарстанскому лидеру.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Для предварительного рассмотрения претендентов предусматривается создание раисом Татарстана специальной комиссии.

— По каждому из кандидатов порядком предполагается проведение указанной комиссией рейтингового голосования, по итогам которого на рассмотрение раиса Татарстана представляются не менее двух и не более пяти кандидатов для принятия окончательного решения, — сообщил Альберт Хабибуллин.

Затем не менее двух человек, утвержденных татарстанским лидером, будут представлены им на рассмотрение представительного органа для избрания мэра.

Галия Гарифуллина