В Татарстане увеличили бюджет на 2025 год — дефицит вырос на 17,5 млрд рублей

Доходная часть выросла на 32,9 млрд рублей, расходная — на 50,4 млрд

Фото: Динар Фатыхов

В бюджет Татарстана на 2025 и плановый период 2026—2027 годов внесли изменения. В частности, доходную часть решили увеличить на 32,9 млрд рублей. Проект соответствующего закона в первом чтении и в целом одобрил сегодня Госсовет республики.

Расходную часть бюджета увеличили на 50,4 млрд рублей. С учетом изменений дефицит вырос более чем на 17,5 млрд рублей.

— По указанным положениям общий объем доходов бюджета Татарстана на 2025 год прогнозируется в сумму 505 млрд рублей, общий объем расходов — 536 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 31 млрд рублей, — сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов.

По его словам, дефицит полностью покроют за счет остатков на начало года.



Напомним, безвозмездные поступления предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений. Они планируются по 11 направлениям.



Галия Гарифуллина