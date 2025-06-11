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В Татарстане увеличили бюджет на 2025 год — дефицит вырос на 17,5 млрд рублей

12:54, 11.06.2025

Доходная часть выросла на 32,9 млрд рублей, расходная — на 50,4 млрд

В Татарстане увеличили бюджет на 2025 год — дефицит вырос на 17,5 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

В бюджет Татарстана на 2025 и плановый период 2026—2027 годов внесли изменения. В частности, доходную часть решили увеличить на 32,9 млрд рублей. Проект соответствующего закона в первом чтении и в целом одобрил сегодня Госсовет республики.

Расходную часть бюджета увеличили на 50,4 млрд рублей. С учетом изменений дефицит вырос более чем на 17,5 млрд рублей.

— По указанным положениям общий объем доходов бюджета Татарстана на 2025 год прогнозируется в сумму 505 млрд рублей, общий объем расходов — 536 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 31 млрд рублей, — сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов.

По его словам, дефицит полностью покроют за счет остатков на начало года.

Напомним, безвозмездные поступления предлагается увеличить за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений. Они планируются по 11 направлениям.

Галия Гарифуллина

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