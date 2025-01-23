Владелец ресторанов P.Love, Love.ashe и Y.Love опроверг слухи о продаже заведений

Нурислам Шарифулин заявил, что проводится оценка объектов

Фото: Анна Сейтумерова

Владелец ресторанов P.Love, Y.Love, Love.ashe и Cream Coffee Нурислам Шарифулин опроверг сообщения о продаже своих заведений в Казани. По его словам, несмотря на интерес потенциальных покупателей, рестораны не выставлены на продажу.

— Мы ничего не продаем. Да, действительно, происходит оценка, да, есть интересанты, — заявил он. — Ни на каких площадках мы ничего не выставляли, сами никому ничего предлагали. Так что мы спокойно работаем, развиваемся.



Сегодня появилась информация о том, что пять ресторанов восточной кухни P.Love, два ресторана Love.ashe, рыбный ресторан Y.Love, который открылся в сентябре 2023 года, и кофейня Cream Coffee были выставлены на продажу за 250 млн рублей. Однако Шарифулин заявил, что заведения продолжают свою работу и не планируют переходить к новым владельцам.

Анастасия Фартыгина