Алексей Пономарев: «Теневой флот стал устойчивым ответом на санкционную войну»

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В последние десятилетия международные санкции стали мощным инструментом давления на страны, которые проводят независимую национальную и международную политику. Особенно если их курс отличается от того вектора, каким его видят страны условного Запада. Страны, попавшие под санкции, были вынуждены выстроить параллельную систему морской логистики, получившую название «теневой флот». Это неформальная, но хорошо функционирующая международная сеть, работающая вне традиционного контроля фактически стран Запада, которая обеспечивает экспорт нефти и других стратегических грузов в обход международных ограничений, а также возможность продаж грузов по рыночным ценам. Подробнее о том, кто запустил первые танкеры-призраки, и как компаниям пришлось решать вопросы логистики в обход санкций — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает международный эксперт в области финансирования и построения судовладельческого бизнеса Алексей Пономарев.

Флот, который ожил

Пионером теневого судоходства является Иран. Именно это государство стало первопроходцем в использовании теневого флота после введения американских санкций за ядерную программу в начале 2010-х годов. Изначально это были одиночные танкеры, отключающие систему AIS, перегружающие нефть в открытом море и меняющие флаги. С течением времени Иран сформировал собственную логистическую систему, используя суда, зарегистрированные через офшорные компании. Многие из них ходили под флагами Танзании, Палау и Комор.

Торговля товарами велась напрямую или через третьи страны прежде всего КНР. Сложные схемы включали фиктивные сделки, переименования судов и даже перекраску бортов. В пике, до 70% иранской нефти шло через маршруты с использованием «теневого флота».

Еще одним примером страны, которая была вынуждена создать международную систему теневого флота является Венесуэла. С введением санкций США в 2019 году, эта страна оперативно переняла иранскую модель. Государственная нефтяная компания PDVSA начала использовать танкеры и систему международных компаний, чтобы экспортировать нефть в Азию — прежде всего в Китай и Индию, через Малайзию и Сингапур.

Пионером теневого судоходства является Иран. Именно это государство стало первопроходцем в использовании теневого флота после введения американских санкций. предоставлено пресс-службой раиса РТ

Как получить флот через бартер

Суда, вовлеченные в операции подобных логистических систем, часто перегружают грузы в открытом море, отключая системы слежения. Некоторые из них позже всплывали в аналитических отчетах, как ghost ships — «призрачные суда» без явной истории. Часть флота Венесуэла получила через бартер: нефть в обмен на обслуживание, топливо или продукты питания.

Ключевым моментом в реализации плана стал выкуп танкеров на вторичном рынке. По данным западных аналитиков, за 2022—2023 гг. через подставные структуры было приобретено несколько сотен судов, большинство из которых работают вне западной системы страхования и флагового контроля. Компании-судовладельцы зарегистрированы по всему миру в юрисдикциях, которые не поддерживают иные санкции, кроме введенных Советом безопасности ООН.

Часть флота Венесуэла получила через бартер: нефть в обмен на обслуживание, топливо или продукты питания. создано с помощью нейросети Kandinsky

Теневой флот создал параллельную торговую систему

На 2025 год общий объем теневого флота в мире оценивается многими сотнями судов, большая часть которых вовлечена в перевозку нефти. Cуда используют ship-to-ship transfer в международных водах, часто у берегов Греции, Малайзии и Марокко. Для обеспечения конфиденциальности проводимых операций используются сложные цепочки компаний, вовлеченных в работу, регистрационные схемы и другие транзакции, позволяющие обеспечить проведение платежей.

Ввиду попыток давления стран условного Запада и квази-западных структур, включая ЕС и G7, логистическим структурам приходится изменяться и адаптироваться для ответа на поступающие вызовы, чтобы продолжить свою деятельность.

Компании-судовладельцы зарегистрированы по всему миру в юрисдикциях, которые не поддерживают иные санкции, кроме введённых Советом безопасности ООН. Рената Валеева / realnoevremya.ru

Следует отметить, что с точки зрения законности, подобная работа не противоречит основам международного права, в то время как санкции сами по себе нарушают даже законодательство стран, которые их вводят: изменяется базовый принцип — никто не может быть признан виновным иначе, чем по решению суда, который, предполагается, должен быть независимым и беспристрастным.

Как итог, теневой флот стал устойчивым ответом на санкционную войну. Он не только обходит международный контроль, действующий в пользу стран Запада, но и меняет само устройство глобальной торговли, создавая параллельную торговую систему.