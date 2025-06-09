Как мечеть в Маскаре стала символом возрождения

Как прошли Курбан-байрам и День русского языка, кто укрепляет боевой дух солдат — события недели от программы «7 дней»

Фото: Динар Фатыхов

В минувшую пятницу мусульмане во всех уголках мира отметили один из главных праздников ислама — Курбан-байрам. Корреспонденты программы «Семь дней» побывали в мечети деревни Маскара Кукморского района, где богослужение прошло после масштабной трехлетней реставрации. Подробнее об этом, а также о том, как прошел День русского языка, и кто сегодня на передовой совершает таинства и богослужения — в обзоре свежего выпуска программы «7 дней» на ТНВ.

«Есть ли у нас право потерять язык?»

«Есть такие праздники, которые не просто радуют, восхищают, умиляют, наставляют, но и заставляют задуматься. Курбан-байрам — как раз из таких. Праздник, в который сердца становятся мягче, а намерения — чище. Это не просто религиозная традиция, а еще и напоминание: об искренности, об испытаниях, об абсолютном доверии к Богу», — начал программу ее ведущий Тимур Бикмурзин.

Журналисты «Семи дней» сняли репортаж из мечети в деревне Маскара. Храм с более чем 200-летней историей долгое время не функционировал. В 20-е годы XX века здание использовалось как склад. Лишь спустя 100 лет было принято решение о его реставрации. Теперь мечеть вновь открывает свои двери, став символом возрождения и истории.

По завершении работ особое место в храме занял музей. История мечети связана с известными купцами и просветителями Утямышевыми, на чьи деньги ее построили. Многие из потомков этого рода сейчас живут за пределами Татарстана, продолжают дело предков. Вице-президент Российской академии естественных наук Ильдар Утямышев отметил, что татарский народ является государствообразующим столпом России и проводником культуры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Символично, что главное богослужение в этом году прошло, можно сказать, в возрожденной сельской мечети.



«Муфтий говорил о необходимости сохранения татар как нации. Мы также часто поднимаем эту тему в выпусках нашей программы, и я считаю, что сохраниться нам, татарам, удастся, если мы сбережем прежде всего: родной татарский язык, родную деревню и нашу религию. Ислам для нас, татар, — одна из главных опор, как справедливо заметил Камиль Хазрат. Ислам выступает за самобытность каждого народа. Признавая его национальную одежду, кухню, культуру, он делает их еще краше, вкуснее и богаче. И при этом ислам развил татар как нацию. Муфтий задает главный, на мой взгляд, риторический вопрос: «Если Аллах сохраняет народы, есть ли у нас право потерять национальные облик и язык?», — задался вопросом ведущий программы.



Солнце русской поэзии

Курбан-байрам в этом году совпал с Днем русского языка. Его отмечают в день рождения великого поэта Александра Пушкина. По всей стране прошли сотни тематических акций: литературные чтения, творческие вечера, постановки, викторины.

В Казани главным литературным событием праздника стал поэтический фестиваль на Черном озере. Как отмечают организаторы мероприятия, в России труды Пушкина знакомы каждому. Прошло более 200 лет, а его творчество по-прежнему звучит на театральных сценах и остается узнаваемым.

Пушкин стал не просто литературной фигурой, он вошел в генетический код нации, стал основоположником современного русского языка. Его произведения продолжают исполнять на театральной сцене, их воспевают как наследие русской словесности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Язык, которым мы продолжаем говорить, эволюционирует, трансформируется и обрабатывается новыми тенденциями. Однако, несмотря на изменения, он не утратил своей лингвистической изысканности. Именно это — и есть то, что теперь во всем мире называют «думать по-русски», — подчеркивают корреспонденты «Семи дней».

Отметили в программе и недавнюю встречу представителей Русского национально-культурного объединения Татарстана с раисом РТ. Она состоялась в музее Льва Толстого. В 2028 году республика отметит 200-летие со дня рождения великого писателя, и Рустам Минниханов вошел в федеральный оргкомитет подготовки к празднованию. В музейные помещения вложены значительные средства для ремонта, и есть возможность улучшить их существующее состояние.

Укрепляя боевой дух

Известная фраза гласит, что «в окопах атеистов нет». Сегодня в зоне спецоперации много священников, которые помогают бойцам, укрепляют их дух, совершают таинства и богослужения. Для этого священнослужители должны обладать необыкновенными качествами. Яркий пример — иерей Анатолий Григорьев, известный как «железный батюшка». Он погиб в 2022 году, посмертно награжден орденом Мужества. Еще один пример — иерей Ростислав Икрамов, который получил тяжелое ранение, подорвавшись на мине. Сейчас он заново учится ходить.

Сегодня на СВО из Татарстана регулярно ездят иерей Ярослав Филиппов из Лаишевского района и отец Владимир, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в селе Ключищи.

предоставлено Зуфаром Давлетшиным

В интервью отец Владимир делится своими размышлениями о противоречиях науки и веры, а также о важности патриотического воспитания. Впервые в зону спецоперации он поехал в 2023 году, чтобы довезти гуманитарную помощь от прихожан. С тех пор настоятель храма выезжал в Донецкую и Луганскую области пять раз.

О трудностях в поездках отец Владимир рассказывает неохотно, как и о том, что был награжден медалью «За доблестный труд». Награду вручал раис республики Рустам Минниханов — за достижения в общественной и благотворительной деятельности.

Сейчас с помощницей Татьяной, сотрудником гуманитарного центра «Утешение» в Нижнем Услоне, они обсуждают новую возможную отправку. В одно из подразделений требуется транспорт для доставки грузов на линию боевого соприкосновения.

О своих поездках в зону спецоперации не любит рассказывать и отец Амвросий. Вместе с отцом Ярославом, настоятелем храма в Русском Никольском, он посещал госпиталь на Авдеевском направлении. Доставлял медикаменты и продукты девятой бригаде первого армейского корпуса, а также подарки и посылки в добровольческий корпус разведывательной штурмовой бригады Восток-V.

Отец Амвросий отмечает, что в глазах мобилизованных людей он увидел искренность и чистоту, которые отсутствуют в повседневной жизни. Это произвело на него сильное впечатление. Он подчеркивает, что на передовой отсутствуют «маски», которые люди носят в мирной жизни. Чем ближе они к фронту, тем меньше у них возникает суетливых мыслей и необходимости скрываться «за фасадом». Это помогает раскрыть ответственность и увидеть истинное «я». Отец Амвросий хочет быть среди таких людей и ощущать эту настоящую связь.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Подробнее об этом и о том, как артисты Государственного камерного хора Татарстана в четвертый раз провели концерты в зоне СВО, а также о том, как идет развитие индустриальных парков и электронной коммерции в республике — в свежем выпуске программы «7 дней», которая выйдет в эфир на ТНВ в понедельник, 9 июня, в 13:00, или на сайте телеканала.