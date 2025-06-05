ФАС — регулятору Татарстана: «В своем регионе можете более гибко настраивать тарифное меню»

Госкомитет Татарстана по тарифам разработал три сценария введения дифференцированных тарифов в республике

Фото: Динар Фатыхов

Три возможных сценария введения дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения сегодня были обнародованы на коллегии Госкомитета РТ по тарифам. Согласно базовому варианту, «социальная норма» останется в пределах до 3 900 кВт·ч в месяц, а потребители смогут оплачивать по «льготному» тарифу в 5,73 рубля за 1 кВт·ч. Но не исключено, что федеральные власти примут решение о сокращении минимального диапазона до 1 200 кВт·ч, а значит, почти за 20% расходуемого в республике электричества придется платить по «гамбургскому счету». Впрочем, усеченная норма не ударит по кошельку большинства татарстанских семей, которые расходуют не более 200—350 кВт·ч в месяц. Подробнее — в материале «Реального времени».

Три сценария — направо, налево и по центру

Татарстан одним из последних в стране регионов перейдет с 1 января 2026 года на дифференцированные тарифы на электроэнергию. Первый зампред Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов сегодня представил три возможных варианта введения дифференцированной шкалы в республике.

Скажем сразу, среди них нет ни одной собственной модели, основанной на особенностях энергопотребления Татарстана. Регулятор включил федеральную базовую шкалу, которая действует в большинстве регионов страны, а также «примерил» адаптированную в ряде регионов новую шкалу дифтарифов и предусмотрел «черновой вариант», который в настоящее время обсуждается в правительстве РФ как наиболее вероятный. Во всех трех случаях потребители делятся на три группы, и, в зависимости от объема расходования, им устанавливают льготный, коммерческий или рыночный тариф. Разница — в норме социального потребления.

Сценарий №1 предполагает установление нормы потребления в первом диапазоне (т. е. социальной нормы, — прим. ред.) в пределах до 3 900 кВт·ч в месяц. Если потребитель укладывается в эти границы, то оплачивать сможет по льготному тарифу в 5,37 рубля за 1 кВт·ч. Второй диапазон установлен в пределах от 3 900 до 6 000 кВт·ч, а «экономически обоснованный» тариф в этой категории составит 6,52 рубля за кВт·ч. Третий диапазон начинается от 6 000 кВт·ч, а тариф в этой зоне составит 10,51 рубля за кВт·ч. Эта шкала действует в большинстве регионов страны, отметил Сергей Павлов.

Первый зампред Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов сегодня представил три возможных варианта введения дифференцированной шкалы в республике. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сценарий №2 сокращает социальную норму до 2 500 кВт·ч в месяц, а следом смещаются границы второго диапазона — от 2 500 до 3 900 кВт·ч, и третьего — свыше 3 900 кВт·ч. По словам Сергея Павлова, этот вариант затронет 0,5% потребителей, которые обеспечивают 10% потребления вырабатываемой энергии. К ним относятся небольшие предприятия, торговые центры, логистические хабы. Иначе говоря, им придется платить по новой ставке. В настоящее время по ней работают отдельные регионы с высоким уровнем перекрестного субсидирования.

Сократить социальную норму вдвое

Сценарий №3, который как раз сейчас обсуждается в правительстве РФ, сокращает социальную норму до 1 200 кВт·ч в месяц. По оценке Павлова, ужесточение затронет 1,5% потребителей, которые расходуют 20% республиканского объема энергии. Пока ни один из вариантов не принят. Окончательное решение будет принято ближе к концу году, когда на федеральном уровне определятся с величиной «социальной нормы» — оставлять 3 900 кВт·ч или «резать» до 1 200 кВт·ч.

— Недавно у нас была серьезная стратегическая сессия в правительстве России. Обсуждали, что делать с перекрестным субсидированием, оно продолжает расти, — рассказал начальник Управления регулирования электроэнергетики ФАС России Дмитрий Васильев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Была поставлена задача заморозить перекрестное субсидирование в 2026 году и в дальнейшем снижать. Это потребует серьезных подходов, а регионы с высоким перекрестным субсидированием ожидает более высокая индексация, и это повлияет на расчеты диапазонов, которые будут в регионе, — предупредил он.

В настоящее время ФАС готовит методику, как определять значения диапазонов не наугад. «В своем регионе можете более гибко настраивать тарифное меню», — обратился он к главе ГК по тарифам Александру Груничеву.

Вне зависимости от выбора, население республики не почувствует изменения в оплате электричества. «98% потребителей Республики Татарстан попадут в первый диапазон потребления, а оплата будут идти в соответствии с предельным индексом изменения размера платы за коммунальные услуги», — сообщил он. Средний объем потребления электроэнергии в квартире варьируется от 250 до 350 кВт·ч в месяц (от 3 000 до 4 200 кВт·ч в год), а в частном доме — от 400 до 600 кВт·ч в месяц (от 4 800 до 7 200 кВт·ч в год). Все равно до нормы есть большой запас, заметил Павлов.

Льготы для тех, у кого нет газа, и проверки серых дельцов

Но есть нюансы. Немало казанцев проживает в многоэтажных высотных домах, где нет газа. Им приходится готовить на электрической плите, а в некоторых домах и отопление за счет электричества. По словам Павлова, для них будут предусмотрены меры социальной поддержки. Так, установят понижающий коэффициент (от 0,7 до 1) для различных диапазонов потребления на время отопительного сезона для негазифицированных домов с электроотоплением. В СНТ предусмотрено утверждение сезонного коэффициента (1,8). Власти считают, что льготными тарифами часто пользуются недобросовестные предприниматели.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В последнее время потребление электроэнергии населением выросло в 1,5 раза, а по льготным тарифам — в 2 раза. Почти половина населения — льготники, но как вычленить из них серых дельцов? «Предлагаем в ближайшее время провести проверки на предмет ведения предпринимательства с использованием дешевой энергии, рассмотреть возможность автоматического перевода в категорию «прочих», чтобы оплачивали электроэнергию по коммерческим ставкам», — предложил Павлов.