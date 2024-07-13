Жители Чистополя трое суток сидят без воды из-за аварии на сетях

Фото: Мария Зверева

На совещании у раиса Татарстана Рустама Минниханова главной темой стало обеспечение населения водой. За месяц от жителей республики поступило почти 2 тысячи жалоб на проблемы с водоснабжением. Об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Особенно сложная ситуация сложилась в Чистополе, где 10 июля произошло аварийное отключение воды и до сих пор не могут устранить неполадки. Как оказалось, коммунальщики не смогли открыть задвижку на сетях на одной из улиц, пятиминутная работа затянулась на часы. Сейчас на местном рынке организовали подвоз технической воды.

Рустам Минниханов поручил строго вести работу по внедрению приборов учета и пресечению несанкционированного потребления воды.

Первый вице-премьер Рустам Нигматуллин на заседании предложил организовать подвоз именно питьевой воды в населенные пункты, где возникают перебои с водоснабжением.

Раис Татарстана дал поручение главе Минстроя Марату Айзатуллину взять вопросы о состоянии сетей, своевременный подвоз воды и информирование граждан под личный жесткий контроль.