Экономику ожидает потепление: эксперты анонсируют начало цикла снижения ставки

Фото: Реальное время

Сегодня на очередном заседании совета директоров Центробанка будет вновь решаться судьба ключевой ставки. Мнения аналитиков, опрошенных «Реальным временем», вновь разделились — одни считают, что Банк России сохранит ставку на прежнем уровне и слегка смягчит сигнал. Другие прогнозируют, что ставку понизят — возможно, даже сразу на два процентных пункта. Пришло ли время для снижения ставки и пойдет ли регулятор на это в преддверии Петербургского международного экономического форума — в материале аналитической службы.

«Регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%»

Заседание совета директоров ЦБ пройдет в условиях повышенной неопределенности, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая.

— Трудность состоит в выборе: с одной стороны, сохранение ключевой ставки на рекордном уровне с октября прошлого года при снижающейся инфляции и все более очевидном замедлении экономики создает риск «переохлаждения» экономической активности. С другой — начало снижения ключевой ставки до достижения устойчивости и достаточной скорости снижения инфляции создает риск, что она снова начнет расти, — говорит она.

Вариант снижения ключевой ставки на пятничном заседании не исключен. «Но мы полагаем, что регулятор, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21%, при этом может вновь смягчить сигнал и риторику, намекнув на возможность начала ее снижения на ближайших заседаниях в случае наличия для этого благоприятных условий. На следующих заседаниях ЦБ будет предметно рассматривать вопрос снижения ставки», — прогнозирует Беленькая.



Арсений Губаев / realnoevremya.ru

«Ставку снизят сразу на два процентных пункта в июле»

По-видимому, первое снижение ставки не будет символическим. Например, в 2015 и 2022 годах первое снижение было в размере двух и трех процентных пунктов. Базовый прогноз «Финама» предполагал начало снижения ключевой ставки с июня-июля с выходом к 16% к концу 2025 года. «Этот прогноз все еще актуален, при этом ожидания начала снижения ставки больше смещаются на июль с учетом возросших санкционных рисков, сильной неоднородности замедления инфляции, а также возобновившегося в апреле-мае повышения инфляционных ожиданий населения», — комментирует Ольга Беленькая.

«Если ЦБ сегодня снизит ключевую ставку и даст сигнал возможного продолжения ее снижения на будущих заседаниях, это может стать позитивным сюрпризом для рынка: доходности ОФЗ могут снизиться, а курс рубля несколько ослабеть. Банки могут ускорить снижение ставок по депозитам и кредитам, — перечисляет она. — Если же сигнал при снижении ставки останется нейтральным, реакция может быть менее выраженной. Если ЦБ вновь примет решение о сохранении ключевой ставки, но даст сигнал готовности к смягчению денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях, это может быть воспринято рынком как основной сценарий без сюрпризов».

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

«Наша базовая позиция — ставку снижать не будут, но изменят сигнал. Ставку снизят, причем более существенно, сразу на два процентных пункта, уже в июле, — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — Естественно, возможен и другой вариант, если ЦБ, имея больше информации, чем участники рынка, поймет, что посадка экономики не очень мягкая».

— Тут есть две мотивации для решений по ставке. Одна связана с ожидаемой ситуацией в экономике, где вовсю идет «охлаждение». И есть риск попасть в холодильник и заработать экономические болячки, связанные с переохлаждением, — объясняет Табах. — А есть другая мотивация — Центробанку должны верить, и его слово должно быть железным. ЦБ смягчил свой сигнал до нейтрального только на прошлом заседании, то есть по-хорошему должен быть еще один промежуточный шаг, когда сначала смягчается сигнал, и вот только после этого снижается ставка.

«К концу года ожидаем ключевую ставку в 17,5—18%»

«Понятно, что бывают особые обстоятельства: например, в 2022 и 2023 годах бывали внеплановые заседания как по снижению ставки, так и по повышению. Сейчас ситуация более спокойная», — отметил экономист и добавил, что поэтому в ведомстве Эльвиры Набиуллиной, скорее всего, предпочтут «выдержать еще шесть недель паузы».



«Также надо понимать, что ЦБ будет снижать ставку медленно и аккуратно, поэтому к концу года мы ожидаем ключевую ставку в 17,5—18%, — говорит он. — Скорее всего, мы увидим большое снижение в первый раз, а потом шагом снижения станет не один процентный пункт, как было при повышении, а скорее 0,5%».



«В пользу сохранения ставки на уровне 21% говорит то, что на днях Банк России обнародовал данные по увеличению роста инфляционных ожиданий населения с 13,1% в апреле до 13,4% в мае. Как правило, регуляторы показывают тревожную тенденцию по инфляционным ожиданиям, чтобы обосновать сохранение высокой ставки, — отмечает финансовый эксперт, член комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности Ян Арт. — С другой стороны, есть замедление инфляции, и недавно министр экономического развития Максим Решетников отметил, что последние недели она в годовом перечислении находится в районе таргета — около 4%».

— И как это может быть и несмешно, есть момент идеологический — Петербургский экономический форум. Жалобы на то, что ставка тормозит развитие экономики, увеличились. Вслед за общим недовольством бизнеса недавно высказался кемеровский губернатор, который говорит за угольную промышленность, высказался от имени «Роснефти» Игорь Сечин, поэтому чисто для настроения 6 июня Банк России может все-таки пойти на снижение ставки до 19%, потому что на таком уровне снижать ставку на один процентный пункт вообще бессмысленно. И это будет по-прежнему высокая ставка, но она придаст какого-то настроения.

«Для Банка России характерна низкая скорость реагирования на изменения в экономике. В 2023 году, когда курс рубля по отношению к доллару упал с 70,3 в январе до 101 рубля и необходимо было срочно действовать еще в марте-апреле, Банк России только в августе поднял ключевую ставку до 12%, а в 2024 году повысил до 21%. В результате за счет инерционного эффекта инфляционное давление резко усилилось», — напоминает экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

«Избыточно высокая ключевая ставка, превышающая в два раза размер инфляции, и ужесточение денежно-кредитной политики негативно влияют на бизнес, что отражается на темпах роста ВВП. В первом квартале он снизился в 3 раза и, по данным Росстата, составил 1,4%», — говорит собеседник издания.

— «Жесткая посадка» экономики в сочетании с высокими расходами на выплату кредитных субсидий (2 трлн рублей) формирует потребность в снижении ключевой ставки. Снижение ключевой ставки на 2%, снизит размер бюджетных субсидий до 250—300 млрд рублей в годовом исчислении. При существующих проблемах федерального бюджета это существенная сумма, — отмечает Шайахметов.

Однако с учетом сложившихся методов монетарной политики Банка России больше следует ожидать, что сегодня ставка останется на прежнем уровне — 21%, а ЦБ скорее обозначит некие обещания смягчения своей позиции, прогнозирует он. «Кроме того, существующее снижение экспортной выручки несет риски падения рубля, что увеличивает инфляционные риски. Хотя возрастающее давление со стороны правительства и бизнеса может изменить позицию Банка России. Но при этом следует учитывать, что масштабное повышение тарифов ЖКХ значительно повысит инфляционное давление, и поэтому, скорее всего, ставка останется 21%», — подытожил эксперт.