В Татарстане грузовое судно въехало в причал, Рашид Рахимов претендует на звание лучшего тренера РПЛ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 3 июня.
- В Казани вечером 2 июня грузовое судно «Горизонт-1» столкнулось с причалом «Коламбия», получив повреждения. Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения правил безопасности судовождения. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.
- Прокуратура Альметьевска проверяет обстоятельства гибели 14-летнего подростка, получившего смертельные травмы на нефтяном станке-качалке 2 июня. Городской прокурор лично выезжал на место происшествия недалеко от села Тайсуганово.
- После обрушения моста на пассажирский поезд Климов — Москва в Брянской области для сотрудников РЖД провели инструктаж. Проводники теперь советуют пассажирам во время движения ложиться головой к дверям, а не к окну.
- Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил указывать на этикетках крепкого алкоголя статистику смертности от алкоголя по данным Росстата. Он считает, что эта информация, основанная на открытых данных, усилит профилактический эффект и станет частью стратегии по снижению потребления таких напитков, особенно актуальной в свете высокой смертности от него в России, составляющей около 200 тыс. человек ежегодно, по данным ВОЗ.
- Хамитов также предложил создать федеральный реестр спортивных волонтеров для учета их работы и стимулирования подобной деятельности. В реестре будет храниться информация о волонтерском опыте, что позволит использовать ее для получения бонусов: дополнительных баллов при поступлении в вуз, стипендий, грантов и льгот при трудоустройстве. Хамитов считает, что это поможет оценить вклад волонтеров в спортивные мероприятия и повысить престиж волонтерства.
- Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов претендует на звание лучшего тренера РПЛ, а на номинацию лучшего игрока — нападающий казанцев Мирлинд Даку. Церемония награждения состоится 27 июня. Напомним, «Рубин» в минувшем сезоне занял седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
- Землетрясение магнитудой 6.0 произошло на юге Турции: пострадали 69 человек, один погиб. Министр внутренних дел Турции сообщил о смерти 14-летней девочки от панической атаки во время землетрясения. Большинство пострадавших получили травмы, прыгая с высоты от страха. Разрушений нет, сильные толчки ощущались в нескольких провинциях.
- За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили восемь БПЛА над регионами России, из них три — над Крымом, два — над Курской и Белгородской областями и один над Азовским морем.
Рената Валеева
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