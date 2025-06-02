«Я не представляю жизнь станции без профсоюзного комитета»

Профком Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) подвел итоги 5 лет работы

Фото: Альберт Муклоков

Профсоюзный комитет Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) завершил пятилетний отчетный период, представив результаты своей работы и достижения. За это время комитет активно развивал социальные программы, защищая права работников и улучшая условия труда. Подробности о проделанной работе — в материале «Реального времени».

99% сотрудников — члены профсоюза

Профсоюзные комитеты играют ключевую роль в жизни работников, обеспечивая защиту их прав и интересов, добиваясь улучшения условий труда, справедливой оплаты и социальных гарантий. Кроме того, именно профсоюзный актив отвечает за организацию культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований.

На Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) профсоюзный комитет избирается на 5 лет. По истечении срока прежний состав отчитывается о проделанной работе и избирается новый комитет. Такая отчетно-выборная профсоюзная конференция состоялась на днях.

Всего в профсоюзной организации предприятия состоят 1359 членов. Это сотрудники и ветераны станции. Процент охвата работающих — 99,32%.

Председатель первичной профсоюзной организации — Николай Запивахин. Он и докладывал о деятельности комитета за отчетный период.

По его словам, на предприятии для трудового коллектива созданы благоприятные условия, выполняются законодательные требования и обеспечивается социальная защищенность работников. Одно из доказательств этого — коллективный договор станции признан лучшим среди энергокомпаний Электропрофсоюза РТ в 2022 году.

Профсоюзный комитет Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) завершил пятилетний отчетный период, представив результаты своей работы и достижения. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

В коллективном договоре энергетиков несколько десятков социальных гарантий для работников. Каждый работник в той или иной степени может воспользоваться преимуществами документа.

Сотрудники получают материальную помощь по значимым событиям: первый брак, рождение ребенка, профессиональные праздники. Также материальная помощь выделялась ветеранам предприятия, сотрудникам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К тому же предоставлялась возможность оплатить часть стоимости санаторно-курортного лечения.

Спорт в приоритете

В компании реализуется масштабная программа по поддержке спорта и здорового образа жизни. Энергетики активно участвуют не только в станционных спартакиадах, но и соревнованиях городского и республиканского уровней.

На станции каждый год проходит спартакиада между цехами и отделами. Она включает в себя 19 видов спорта и пользуется популярностью у сотрудников.

— В текущий отчетный период мы закупили лазерную технику для стрельбы из пневматической винтовки. И теперь соревнования по стрельбе являются одними из самых массовых, — отметил Запивахин.

Победители спортивных соревнований получают денежные премии.

На территории ТЭЦ есть спортивно-оздоровительный комплекс с залами для командных видов спорта. Там же можно и поиграть в бильярд.

Профком способствуют и творческому развитию сотрудников. Талантливые энергетики ежегодно принимают участие в фестивале художественной самодеятельности, проводимом Электропрофсоюзом РТ, где неоднократно становились призерами конкурса в различных номинациях.

После завершения отчета председателя первичной профсоюзной организации выступил директор Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Сергей Олюнин. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Синергия поколений

С заботой и вниманием на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) относятся к ветеранам, на станции активно действует ветеранская организация. Традиционно компания организует для бывших сотрудников мероприятия по случаю праздников. Так, накануне Дня Победы работники станций навещают энергетиков-ветеранов. Действующие сотрудники дарят героям великого праздника цветы и подарки от имени предприятия, выражают благодарность. По случаю Дня пожилых людей на станции проходят праздничные концерты с чаепитиями.

В тандеме с профсоюзом работает и молодежная организация. Николай Запивахин отметил, что участниками всех указанных мероприятий в большинстве случаев выступают именно молодые кадры.

Профком заботится и о детях сотрудников. Для них в течение года организуются различные конкурсы, экскурсии, а летом есть возможность получить путевку в детский оздоровительный лагерь.

На конференции избрали новый профсоюзный коллектив, в состав которого в большинстве вошли прежние сотрудники. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

«Ваша работа достойна слов благодарности»

После завершения отчета председателя первичной профсоюзной организации выступил директор Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Сергей Олюнин. Он высоко оценил работу профкома.

— Я считаю, что профсоюзный комитет отработал очень хорошо, на совесть. Они в курсе всех потребностей сотрудников и не боятся поднимать острые вопросы и отстаивать свою позицию. Мне очень приятно с ними работать. Я не представляю жизнь станции без профсоюзного комитета, — отметил он.

Доволен работой профсоюзного актива ТЭЦ и председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза Халим Ахунзянов.

— Ваша работа достойна слов благодарности. В профсоюзный актив собраны самые неравнодушные к проблемам других работники. Спасибо вам, — подчеркнул он.

На ближайшие пять лет Николай Запивахин будет продолжать председательствовать в профсоюзной организации Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Реклама АО «ТГК-16». Альберт Муклаков

Новый профсоюзный актив

На конференции избрали новый профсоюзный коллектив, в состав которого в большинстве вошли прежние сотрудники. Не изменился и председатель. На ближайшие пять лет Николай Запивахин будет продолжать председательствовать в профсоюзной организации Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

В качестве приоритетов на новый срок он назвал развитие молодежной организации, работу по охране труда и безопасности, а также увеличение размеров социальных выплат.