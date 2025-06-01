Мария Зыкова: «Любовь всей моей жизни — неонатальная хирургия»

Завотделением хирургии новорожденных ДРКБ — о том, как делают операции самым маленьким и от каких пороков развития их спасают

Фото: Евгения Осипова

Отделение хирургии детей раннего возраста ДРКБ МЗ РТ — особенное. Здесь делают сложнейшие операции по исправлению пороков развития самым маленьким детям и по излечению возникших после рождения патологий. Многие пациенты отправляются на хирургический стол в первые часы и сутки после рождения. Мария Александровна Зыкова руководит этим отделением и каждый день идет в операционную, чтобы дать ребенку возможность жить. О пороках и аномалиях развития, об их исправлении, о работе с мамами и о руководстве отделением, о преданности профессии — в традиционной рубрике «Портрет» в «Реальном времени».

«Я знала, что буду хирургом»

Мария Александровна Зыкова — детский хирург. Она заведует отделением хирургии детей раннего возраста в ДРКБ. Мария Александровна и ее врачи оперируют самых маленьких пациентов клиники — тех, кто только еще начал жить, но столкнулся с серьезными патологиями. Здесь и патологии развития, требующие, чтобы хирурги быстро исправили то, в чем ошиблась природа. И неотложные состояния, развивающиеся у недоношенных детей сразу после появления на свет. И недуги, с которыми малыши встречаются, уже выписавшись домой. Новорожденные дети в возрасте до 28 дней составляют большинство ее пациентов. Впрочем, здесь же оперируют и малышей постарше — примерно до полугода. Такое случается, например, если требуется операция в несколько этапов.

У нашей героини удивительная профессия — сложная, максимально ответственная, требующая твердой руки, острого ума и недюжинной храбрости. «Большая» хирургия (пусть и на таких крошечных пациентах) традиционно считается не женской профессией — многие женщины-врачи мечтают о ней с юности, но не хотят конкурировать за авторитет с мужчинами и поэтому выбирают другие области медицины или малую хирургию. Мария Александровна не испугалась.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

— Стать доктором я решила еще в детстве. Мне было на кого равняться: оперирующим отоларингологом была моя бабушка, нейрохирургом работает мой дядя. Я бывала у них на работе, а у дяди — даже в операционной. Мне это в душу сразу запало, я точно знала, что моя будущая жизнь будет связана с медициной. Мне хотелось лечить своими руками, производить непосредственно что-то, от чего человек выздоравливает. То есть я знала, что буду хирургом. Причем мне посчастливилось попасть в неонатальную хирургию — это работа с новорожденными детьми с различными аномалиями развития. Было большой удачей встретить в начале пути учителей. Я благодарна за знания, которые они мне дали, за опыт работы с ними.

«Мне посчастливилось найти свое»

Своими учителями Мария Александровна называет Андрея Подшивалина (бывшего заведующего этим отделением) и детского хирурга с огромным опытом Анатолия Фадеева. С ними она до сих пор остается на связи, советуется в случае сомнений, просит профессиональной поддержки.

В свое время под их руководством доктор заинтересовалась работой с новорожденными детьми. В то время как обычному человеку малыша и здорового-то в руки взять страшно, Мария Александровна в эту область медицины просто влюбилась. Ей было интересно абсолютно все. По итогам работы в студенческом научном кружке, на последних курсах университета наша героиня начала работать с Андреем Подшивалиным, а во время интернатуры часто приходила на его операции — наблюдать, вбирать опыт, ассистировать.

— И в это время я поняла: мне посчастливилось найти именно свое. Для меня это очень ценно. Это любовь всей моей жизни — вот эта «маленькая», неонатальная хирургия! — улыбается доктор.

В 2011 году наша героиня окончила интернатуру по детской хирургии на базе ДРКБ — но места штатного врача на ту пору не было, и поэтому она устроилась дежурантом в хирургическое отделение №1. Там выполняются абдоминальные операции детям старше года. В «первой хирургии» доктор проработала несколько месяцев. В 2012-м появилось место в вожделенном для нее отделении хирургии детей раннего возраста. Здесь она остается до сих пор, а с августа прошлого года сама и заведует.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

«Основной пул наших пациентов — дети первых 28 дней жизни»

В отделении хирургии детей раннего возраста занимаются коррекцией врожденных пороков развития внутренних органов: грудной клетки, брюшной полости, забрюшинного пространства. Здесь оперируют новорожденных с объемными образованиями различных локализаций. В поле зрения этих врачей — аномалии развития легких (кисты и секвестрации), кисты средостения, различные формы атрезии пищевода. Аномалии развития органов в брюшной полости — это в первую очередь врожденная кишечная непроходимость: атрезии тонкого и толстого кишечника; различные формы внутриутробного перитонита; объемные образования брюшной полости. Встречаются у новорожденных и патологии органов забрюшинного пространства: пороки развития мочевыделительной системы — почек, мочеточников, врожденные гидронефрозы, уретерогидронефрозы... Словом, отделение многоплановое. Врачи здесь работают с ювелирной тонкостью и точностью.

Тридцать лет тому назад значительная часть пациентов этого отделения не пережили бы и первых нескольких дней своей жизни. Сегодня ребенок, направленный на операцию в отделение к Марии Александровне, имеет большие шансы не только на дальнейшую жизнь, но и на полноценное развитие в пределах нормы. Правда, чтобы это получилось, нужна большая мультидисциплинарная работа медиков.

— Сейчас очень серьезно развиты и анестезиология, и реаниматология новорожденных, и пренатальная диагностика, — объясняет наша героиня. — Беременные женщины обследуются на скринингах, и если на них на определенных сроках выявляются пороки развития плода, такой случай разбирается на пренатальном консилиуме. Они проходят каждую неделю, я на них обязательно присутствую. А еще в нем участвуют все специалисты, которые ведут эту беременность, участвую в родоразрешении и в дальнейшем ведении этого ребенка. На консилиуме принимается решение о том, как действовать дальше.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Консилиумом определяется, курабельным ли будет маленький пациент, операбелен ли порок. И главное — сможет ли ребенок в итоге быть жизнеспособным. Все подробно объясняется родителям, с ними беседует в том числе и медицинский психолог — и если принято решение пролонгировать беременность, то такого ребенка уже ждут несколько бригад врачей, готовые к его появлению на свет.

В отделение реанимации новорожденных или хирургии детей раннего возраста такого пациента переведут уже в первые сутки или даже часы жизни. Мария Александровна объясняет: многие патологии нужно скорректировать сразу же после рождения — за сутки, максимум за двое. Есть тут и дети, которых оперируют по неотложной хирургии по жизненным показаниям: к примеру, малыши с перфорациями желудка или кишечника. Такое у маленьких детей бывает на фоне некротических энтероколитов или в результате стрессовой язвы желудка или кишечника новорожденных. Бывает, что изначально минимальная аномалия быстро развивается в ургентное состояние, требующее оперативного вмешательства.

Кроме того, не о каждом малыше с врожденным пороком известно заранее. Если будущая мама недообследована, рождение ребенка с тяжелым заболеванием становится неожиданностью для всех. И тогда хирурги из отделения нашей героини вынуждены «кроить расписание» буквально на ходу.

— Вот такими детьми мы занимаемся, — объясняет Мария Александровна. — У нас мультидисциплинарная команда — неонатолог, хирург, анестезиолог, реаниматолог. Целая служба, которая год от года развивается и совершенствуется. Если пациент рождается в районе — его там стабилизируют и транспортируют сюда. Вес ребенка может быть совсем крошечным — меньше килограмма. Основной пул наших пациентов — дети первых 28 дней жизни. Они могут быть прооперированы на первом месяце жизни, а потом мы их лечим и выхаживаем.

Своих пациентов здесь не бросают. Этапная коррекция, когда нужно провести серию операций с небольшой разницей во времени, — нередкая ситуация для этого отделения.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

«Я за новое, за малоинвазивные технологии»

У неонатальной хирургии есть особенности по сравнению с операциями у более старших пациентов. Это и небольшие размеры органов и структур, и тонкость тканей, и их хрупкость. Нужно принимать во внимание и общие характеристики пациентов — в период новорожденности малыш нестабилен, даже если родился здоровым, ему нужно адаптироваться к самостоятельному существованию вне маминой утробы.

Поэтому в хирургии детей раннего возраста стремятся по максимуму применять малоинвазивные технологии операций.

— Сейчас моя задача — развитие хирургии новорожденных. И в этом развитии я за новое, за малоинвазивные технологии. Мы стараемся применять щадящие методики операций. У нас проводятся и лапароскопические операции, и мини-лапаротомии. Мы применяем мини-доступы через пупок. Мини-разрезы, проколы. Это сейчас в любой хирургии развивается, но у нас — в особенности, — рассказывает Мария Александровна.

Правда, в некоторых ситуациях малоинвазивной операции не получится. К примеру, приходится делать полостную операцию при внутриутробном перитоните. У плода в брюшной полости происходит перфорация, когда он еще находится в утробе матери. В этом случае патогенез болезни не такой же, как при обычном перитоните. Внутриутробный перитонит — асептический (ведь ребенку неоткуда брать чужеродные болезнетворные бактерии), зато при нем развиваются спайки в брюшной полости, формируются атрезии кишечника, могут образоваться псевдокисты — и разбираться с этим предстоит хирургам в отделении Марии Александровны.

Сама она делает весь спектр вмешательств, которые проводят у нее в отделении: абдоминальный, торакальный профили, операции на передней брюшной стенке. Отдельная группа хирургов в ее отделении работает с урологическими проблемами — эндоскопические операции на почках новорожденных детей делаются, например, при врожденных гидронефрозах.

Отдельная история — если выявляются множественные пороки развития плода: в таких случаях, если ребенок появится на свет, требуется многостадийное вмешательство врачей. Каждый такой случай, повторимся, проходит через консилиум, на котором нужно будет решить, что делать дальше.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

За 13 лет, что работает в этой хирургии Мария Александровна, структура заболеваемости остается примерно стабильной. Единственное — улучшается диагностика, а поэтому патологии внутриутробного развития выявляются чаще. А еще улучшается ситуация с приобретенными заболеваниями: к примеру, тот же некротический энтероколит сейчас лечится лучше и развивается реже. Этому способствует выхаживание, лечение, специализированное вскармливание детей.

— Таких энтероколитов меньше становится, и вот за это мы боремся! — говорит доктор.

«Для женщины это большой удар»

Отдельная часть работы Марии Александровны — общение с мамами (реже — с папами) своих пациентов. Доктор констатирует:

— Для женщины это большой удар, как бы мы ни объясняли, что происходит с ее ребенком. Она получает колоссальную психоэмоциональную нагрузку, которая, в свою очередь, может и на персонале отразиться.

Сложно винить в несдержанности маму, ребенок которой еще жить-то не начал, а уже попадает на операционный стол. Она должна понять суть его болезни, осознать, в чем именно будет заключаться само вмешательство, подписать все необходимые согласия… Мария Александровна спокойно, обстоятельно, доходчиво объясняет. Берет лист бумаги, делит его на две части и рисует: слева — как орган должен быть сформирован в норме, справа — как он сформирован у ребенка на самом деле. К примеру, объясняет, что такое атрезия пищевода — когда трубка пищевода не сформировалась, а вместо нее есть два не связанных между собой ее зачатка, то есть орган у ребенка отсутствует — малыш не может кормиться. Или что такое гастрошизис — когда через дефект в брюшной стенке внутренние органы выходят наружу.

— Конечно, если речь идет о пороке развития органов (к примеру, брюшной полости), например о непроходимости, которая требует оперативного вмешательства не позднее вторых суток жизни, мама, как правило, уже об этом знает. И знает, что без коррекции ребенок нежизнеспособен. Но иногда приходится сложно. Особенно если мама еще пока остается в роддоме, а мы вынуждены общаться с ней по телефону.

И еще на одно обстоятельство обращает внимание наша героиня: очень важно в общении с родительскими парами доносить до них, что патология развития их ребенка — это не вина кого-то конкретного из них. Такое происходит, случайные аномалии сопровождали человечество всегда.

— Никто не виноват в этом. И это совершенно не означает, что будущие дети в этой паре будут иметь те же проблемы. Просто так сложились события. Вот это мы обсуждаем и доносим до них. Я стараюсь в своих беседах перенастраивать их, вводить на нашу сторону и уверяю: «Мы сделаем все, что необходимо, чтобы помочь вашему ребенку». Мы вместе с ними должны найти какое-то терапевтическое сотрудничество, — объясняет Мария Александровна.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Доктора приводят родителям успешные примеры детей, которые родились с тем же пороком, что и их малыш, а теперь уже выросли, ведут активный образ жизни, занимаются спортом. Благо некоторые родители приводят своих подросших спасенных детей к врачам и показывают: посмотрите, мол, это вы нас спасли. Доктор признается: это приносит ей радость и позитив.

«Маму мы госпитализируем и учим ухаживать»

Успешно проведенная операция — это еще не все. Когда заканчивается период реанимации, ребенок переводится в отделение хирургии детей раннего возраста. Здесь тоже есть палата интенсивной терапии, где дети находятся в условиях, приближенных к реанимации. И на этом этапе мама понемногу начинает участвовать в уходе за малышом. Когда она готова выйти из роддома, ее кладут в это же отделение.

— Маму мы сюда госпитализируем и учим за ним ухаживать. Показываем особенности лечения и ухода. Объясняем, почему еще нельзя кормить его грудью, например. Или показываем, как правильно за ребенком ухаживать, на что обращать особенное внимание. Как правильно организовать кормление. А когда показатели ребенка приходят в норму, мы его выписываем либо переводим на дальнейшее выхаживание в педиатрическое отделение. При выписке обязательно направляем информацию в участковую поликлинику, — объясняет Мария Александровна.

А мама по выписке получает полный, подробный список необходимых рекомендаций. И если их соблюдать — больше шансов, что малыш уверенно пойдет на поправку. Главное — соблюдать. Потому что усвоить информацию с первого раза готова далеко не каждая мама — и медики внимательно, методично, раз за разом объясняют.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

«Я никогда не сюсюкаю»

Многие пациенты, которых оперируют в отделении Марии Александровны, вырастая, абсолютно ничем не отличаются от своих сверстников. Если порок у них один, изолированный, нет глубокой недоношенности и не страдает головной мозг — с большой вероятностью все удается скорректировать. Из отделения выйдет сохранный ребенок, который будет спокойно развиваться по возрасту и в будущем даже не вспомнит о том, что его оперировали.

— А чтобы он об этом не знал — надо операцию сделать так, чтобы никаких последствий не осталось, — объясняет Мария Александровна.

Наша героиня признается: подходя к столу, она старается быть максимально собранной. Абстрагируется от эмоций, сосредоточивается на том, какой порок ей предстоит исправить, как лучше сделать операцию. Думает о том, что сейчас будет происходить и что она должна сделать, чтобы для данного конкретного пациента все окончилось максимально хорошо.

— Но я никогда не сюсюкаю. Я серьезно работаю, — строго смотрит на нас Мария Александровна. — Моя задача — помочь. Я делаю операцию. Послеоперационный период — каждый день несколько раз провожу осмотр. Постоянный контроль, постоянная работа. Консультации с реаниматологами. Потом дальнейшее лечение и выхаживание этого ребенка — начинаем кормление, подбираем смеси. То есть в процессе лечения я переживаю за то, как проходит выздоровление. Когда пациент выписывается — я радуюсь за него, что он уходит домой здоровым. Но не сюсюкаю никогда!

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Важная деталь: даже став заведующей отделением, наша героиня продолжает оперировать в том же ритме, что и раньше. Плюс ведет и административную работу, и отвечает за работу всего своего отделения, а не только за свою.

«Это дело моей жизни»

Те, кто знают нашу героиню, отмечают ее стройный ум, спокойствие, четкую структурированность во всех рабочих вопросах, смелость и уверенность. Это констатируют и мамы пациентов, и коллеги. Мария Александровна являет собой хирурга новой формации — ищущего, думающего, знающего. Она занимается наукой, удивительно рано для естественнонаучного профиля защитила кандидатскую диссертацию. С удовольствием учит студентов-медиков КФУ — стремится делиться случаями из опыта, учит на практике, стремится передать свои знания. Доктор считает себя строгим руководителем — но она и к себе строга, так что тут все честно.

Как человек порядка она признается:

— А вот чего я в работе не люблю, так это неорганизованности. Мне надо, чтобы все было четко, по полочкам. Так и стараюсь организовать работу отделения: чтобы было все понятно, предсказуемо, точно. Мне важно, чтобы все процессы были строго организованы и в них не было бы сюрпризов. Стараюсь, чтобы в отделении все работало как часы.

Наша героиня довольно рано встала на руководство. Мария Александровна стремится сформировать на этом посту настоящую команду и сделать так, чтобы в ее отделении царили честность и доверительность.

Самые сложные операции в отделении сейчас ложатся на нее — в этом она взяла пример со своего экс-шефа Андрея Подшивалина. Наша героиня делает 20—30 операций в месяц. То есть, по сути, каждый рабочий день. Дети приезжают в ДРКБ со всей республики, все очень насыщенно. Плюс как завотделением Мария Александровна принимает звонки 24/7 — абстрагироваться от работы удается и редко, и ненадолго. Ведь ей в любой момент могут позвонить из любого роддома республики для решения срочных вопросов.

Евгения Осипова / realnoevremya.ru

Когда мы спрашиваем об отдаленных планах, наша героиня отвечает, что в профессиональном ключе ее планы связаны с продолжением работы в хирургии новорожденных. С выведением этой хирургии в разряд ведущих. С совершенствованием маршрутизации пациентов — тем более что и вышестоящее руководство ставит задачу по борьбе с младенческой смертностью.

— За это я сейчас болею, над этим работаю. Каждая наша операция — она по спасению жизни. Я это знаю. И ради этого работаю, — улыбается доктор. — И главное для меня — когда человек занимается любимым делом. А я не представляю себя нигде, кроме как вот здесь. Это я очень люблю. Это дело моей жизни.

