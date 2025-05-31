Дабл-дабл Бако и мстящий Рейнольдс не помогли УНИКСу обыграть «Локомотив-Кубань»

Борьба за бронзовые медали продолжится при счете в серии 2-1

Фото: Динар Фатыхов

Матчи серии за 3-е место Единой лиги ВТБ стоит смотреть ради концовок: первые две встречи в Казани «Локо» догонял УНИКС, но тот чудом повел в счете 2-0. В этот раз в такой позиции оказались уже казанцы: первую половину игроки просто не могли встать «на нужные рельсы», в отличие от «Локомотива», и не знали, где найти точные «трехи». Почему бело-зеленые могли забрать третий матч, но «не дожали» при счете 86:77 (23:15, 19:15, 24:30, 20:17) — в материале.

Краснодарцы правда измотаны?

Для «Локомотива-Кубани» весь плей-офф — это физическое испытание. В полуфинальной борьбе с «Зенитом» им предстояло семь раз выйти на площадку, но все равно они неудачно закончили серию в Санкт-Петербурге. Сразу после они выехали в Казань, чтобы побороться за бронзовые медали с УНИКСом. На пресс-конференции игрок казанцев Михаил Беленицкий подтвердил, что краснодарцы измотаны физически и психологически.

Но домашняя площадка стала их спасением. Пока в первой четверти у УНИКСа стабильно не летели трехочковые броски (3 из 13 за весь матч), «Локомотив» дважды забивал с дальней линии и совершил 13 точных попаданий в краске, у казанцев залетели только девять мячей.



«Локо» стабильно фолил: за первую половину у них накопилось шесть нарушений, у УНИКСа — четыре. В первую четверть пять очков казанцам достались именно со штрафной линии, а у краснодарцев Таджер Маккол не реализовал ничего при единственной командной попытке.

Джален Рейнольдс и Таджер Маккол. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович сменял одного игрока за другим, но преимущество все равно осталось за хозяевами паркета — 23:15.

Тащит или топит своих же?

Во второй четверти со стороны УНИКСа борьбу «Локо» навязал Джален Рейнольдс — нелюбимый игрок болельщиков из Краснодара. Те освистали его в самом начале встречи при представлении команды и громче всех радовались его неудачам под кольцом соперника. Тем не менее неприятный блок-шот от Антониуса Кливленда «завел» Джалена, и тот сразу же выдал неспортивный фол в сторону соперника. Посидев на скамейке, он точно знал, зачем выйдет снова, — мстить. И тут же ему удалось собрать на себе два пробивных фола — от Андрея Мартюка и Всеволода Ищенко.

Но нестабильность Рейнольдса снова сыграла свою роль — под конец второй четверти при счете 37:28 тот не смог забрать легкие два очка в быстром прорыве. Это разозлило Перасовича и вынудило его взять тайм-аут.

Реальное время / realnoevremya.ru

Но Рейнольдс за 27 минут на паркете еще заберет свои 15 очков при шести удачных попытках из 11.

Первая удачная «трешка» казанцев за 27 минут матча

УНИКС известен тем, что не может «закрывать» напряженные концовки. Но маленькими шагами в третьей четверти казанцы шли к этому. Перед началом второй половины отрыв в пользу соперников был 12 очков, и гостям надо было научиться опекать Патрика Миллера и разорвать эффективный центр Мартюк — Елатонцев. Первый, кстати, за три минуты до конца реализовал семь точных попаданий!

И здесь все внимание снова переходит на бывшего игрока «Локомотива» — Акун-Перселла. Его постер-данк пошатнул настрой краснодарцев. Именно он стал первым у УНИКСа, кто смог реализовать «треху» за 27 минут! Потом ДеВон закрепил свой успех и вдохновил Маркоса Найта — отрыв достиг минимальных шести очков, а Исмаэль Бако оформил дабл-дабл.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Обе команды играют в похожем ключе, но у кого удаются трехочковые броски, тот и выигрывает, — заявил рулевой казанцев.

В последней четверти УНИКС впервые вышел вперед, но что-то пошло не так

Четвертая десятиминутка подарила мысль: а может, отыграются? Девять минут из десяти она становилась все ближе к реальности — казанцы впервые смогли выйти вперед в счете, УНИКС совершил больше удачных попаданий, но все опять решила психология. «Локо» подтвердил, что сможет отыграться при любом отставании.

— Ключевым эпизодом стала 4-я четверть, когда мы получили четыре фола уже в начале, а у соперника нарушений не было. В концовке все очки хозяева набирали в основном благодаря штрафным броскам. Нам нужно адаптироваться к предлагаемому уровню агрессии. Если мы хотим выиграть, нужно повысить планку, — подтвердил на пресс-конференции Перасович.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом нельзя сказать, что УНИКС стал меньше бросать, наоборот, казанцам удалось реализовать восемь успешных попыток против пяти у соперника.

За восемь минут до конца Бако и Акун-Перселл довели отставание в счете до одного очка. Затем попадание Найта вывело казанцев вперед — 69:70. Далее при счете 79:77 Кирилл Темиров занес два броска со штрафной линии после контакта с Рейнольдсом, и больше УНИКС уже не смог набрать ни одного очка за оставшиеся 1:40.

Следующая игра серии состоится в Краснодаре 2 июня в 19.30 по московскому времени.



Статистика встречи:

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 86:77 (23:15, 19:15, 24:30, 20:17) — 1:2

Лидеры краснодарцев: Миллер (29 + 6 передач), Уэйли (15 + 5 подборов), Темиров (13), МакКолл (10).

Лидеры казанцев: Акун-Перселл (21), Рейнольдс (15 + 6 подборов), Бако (13 + 15 подборов), Найт (12 + 5 передач).