«Этим мы должны козырять перед населением»: Татарстан — четвертый по объемам собственных доходов

В 2024 году они достигли отметки в 593 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

«Мы должны благодарить судьбу, что живем в таком Татарстане — почти 600 млрд рублей дохода!» — хвастался на заседании Комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам зампредседателя парламента Марат Ахметов. А хвастаться есть чем — по результатам прошлого года регион стал четвертым в России по объему налоговых и неналоговых доходов, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Сумма составила 593,4 млрд рублей. Подробнее об исполнении бюджета Татарстана в прошлом году и первом квартале этого года — в материале «Реального времени».

20-процентный рост доходов

В прошлом году в консолидированный бюджет Татарстана поступило 697,1 млрд рублей (налоговые и неналоговые доходы — 593,4 млрд) — рост по сравнению с прошлым годом составил 23%. В бюджет региона из них направили 594,3 млрд рублей.

По объему налоговых и неналоговых доходов Татарстан занял четвертое место в России, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, рассказал министр финансов республики Марат Файзрахманов.

— Мы должны благодарить судьбу, что живем в таком Татарстане — почти 600 млрд рублей дохода! Это работа не одного дня, это десятилетия. Нам не надо сравнивать район с районом. Нам надо сравнивать Татарстан с соседними регионами — вот чем мы должны козырять перед населением, — прокомментировал цифры зампредседателя Госсовета республики Марат Ахметов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Большую часть доходов консолидированного бюджета составили:

налог на доходы физлиц — 191,5 млрд рублей;

налог на прибыль — 170 млрд рублей;

налог на имущество — 48,6 млрд рублей.

Из федерального бюджета в качестве субсидий выделили 76,1 млрд рублей. Самыми крупными по сумме стали:

приведение в нормативное состояние дорог — 15,6 млрд рублей;

модернизация объектов инфраструктуры — 14,9 млрд рублей;

обеспечение дорожной деятельности по проектам ГЧП — 10,6 млрд рублей;

стимулирование программ развития жилищного строительства — 5,5 млрд рублей;

реконструкция объектов в аэропортах — 3,7 млрд рублей.

Доходы превышают расходы на 16 млрд рублей

В продолжение доклада Файзрахманов перешел к расходам — таковые в консолидированном бюджете Татарстана составили 675 млрд рублей. Профицит достиг 16 млрд рублей.

Министр перечислил основные статьи расходов:

социальная сфера — 333,6 млрд рублей;

национальная экономика — 236,8 млрд рублей;

дорожное хозяйство — 112,8 млрд рублей;

сельское хозяйство — 15,7 млрд рублей.

В прошлом году в республике реализовывалось 14 национальных проектов. На эти цели из республиканского бюджета направили 17,5 млрд рублей, из федерального — 29,5 млрд рублей.

В продолжение доклада Файзрахманов перешел к расходам. взято с сайта tatarstan.ru

По словам спикера, самым крупным проектом стали «Безопасные дороги» — объем финансирования составил 21 млрд рублей. Еще 7,5 млрд направили на «Модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры». По 4 млрд рублей ушло на реализацию программ «Экология» и «Образование», 3,6 млрд — на здравоохранение.

Файзрахманов отметил, что в этом году в Татарстане реализуется 11 нацпроектов. На них направят 44,6 млрд рублей.

140 млрд рублей доходов за три месяца

Затем Файзрахманов перешел к результатам I квартала этого года. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Татарстана за этот период составили 140,1 млрд рублей, в бюджет республики из них поступил 121 млрд рублей.

В доходы консолидированного бюджета вошли:

налог на прибыль — 55,9 млрд рублей;

налог на доходы физлиц — 38,1 млрд рублей;

налог на имущество — 14,2 млрд рублей;

акцизы — 10,2 млрд рублей;

совокупный доход — 5,6 млрд рублей;

неналоговые доходы — 15,3 млрд рублей.

Кроме того, в консолидированный бюджет из федеральных средств поступили безвозмездные доходы — 20 млрд рублей.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Татарстана за этот период составили 140,1 млрд рублей. Реальное время / realnoevremya.ru

Расходы консолидированного бюджета за три месяца составили 107 млрд рублей, из них бюджета республики — 82,6 млрд. Профицит — 33,1 млрд рублей.

По результатам первых четырех месяцев 2025 года доходы Татарстана составили 165,1 млрд рублей, консолидированного бюджета — 192,8 млрд рублей.

Продление облегченного налогообложения

Также на заседании анонсировали продление до 2027 года льготной налоговой ставки в 5% для татарстанских налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Документ представил глава комитета и один из его авторов Леонид Якунин.

Согласно поправкам, льготы по «упрощенке» станут доступны предпринимателям, занятым в промышленности и энергетике, а также бизнесменам IT-сферы, проживающим в малых городах.

Также на заседании анонсировали продление до 2027 года льготной налоговой ставки в 5%. взято с сайта Госсовета РТ

Льготы в 5% продлят для тех, кто занят в обрабатывающей промышленности, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. В текущем году уже действуют налоговые преференции для соответствующей категории. Кроме этой категории, в Госсовете собираются продлить льготы для налогоплательщиков, которые проживают в городах с населением до 7 тыс. человек, а 70% их дохода поступает от разработки компьютерного ПО и от деятельности в области информационных технологий. Тем, кто платит налоги по схеме «Доходы — расходы», льготы составят 5%, а по системе «Доходы» — 1%. Для остальных налогоплательщиков ставка предусмотрена в 15%.

Участники заседания единогласно приняли поправки.