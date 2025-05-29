У Березовой рощи в Казани планируют поселить 25 тысяч человек

Планы ГЖФ на лакомый участок обрели очертания проекта

Фото: Скриншот Яндекс Карт

Спустя пять с лишним лет после анонса Госжилфондом строительства многоквартирных домов для соципотечников у Березовой рощи в Казани появился проект планировки будущего жилого района. Рассчитан он более чем на 25 тысяч человек и включает в себя строительство 762,3 тыс. квадратных метров жилья, трех школ, семи детсадов и поликлиник. Подробнее о масштабных планах ГЖФ на севере Казани — в материале «Реального времени».

762,3 тыс. «квадратов» жилья, три школы, семь детсадов — что власти приготовили для соципотечников

Согласно проекту планировки и межевания территории «Березовая роща», участок с северо-западной стороны граничит с микрорайоном «Ферма-2», с северо-восточной стороны — с соципотечным микрорайоном «М-14» и ЖК «Лесной городок», с юго-западной стороны — с ж/д путями, а с юго-восточной упирается в границу Казани. Общая территория составляет больше 114 гектаров, из них 48,9 гектара — площадь планируемого размещения объектов капитального строительства общественно-жилого назначения. Предполагается, что там будут жить 25 413 человек.



Согласно проекту, рядом с Березовой рощей появится новая среднеэтажная и высотная застройка. Площадь квартир составит 762,3 тыс. квадратных метров, встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных и отдельно стоящих коммерческих помещений — 238,2 тыс. кв. м.

Скриншот Яндекс Карт

Не обойдется без образовательных учреждений. В планах построить три школы (две на 1 224 места и одну на 2 100 мест) и семь детсадов (шесть по 340 мест и один на 50, встроенный в жилой дом). «Исходя из норм, требуемая обеспеченность в местах в дошкольных образовательных организациях составляет 2 059 мест, по проекту заложено 2 090 мест. Требуемая обеспеченность в местах в общеобразовательных школах составляет 4 347 мест, по проекту заложено 4 548 мест», — следует из документа.

Что еще хотят построить для обитателей нового жилого района:

взрослую и детскую поликлинику на 850 мест;

бизнес-центры, спортивный комплекс, культурно-досуговый центр с библиотекой;

многоуровневые паркинги;

магазины, аптеки, химчистки;

пожарную часть;

котельную, электроподстанцию и т. д

Для развития системы транспортного обслуживания, судя по проекту, собираются продлить улицу Братьев Батталовых. Еще запланировано строительство трех улиц и двух проездов. Их общая протяженность составит 6,49 км.

Реализация проекта может растянуться на долгие годы

Возводить новый жилой район будут в три этапа. Очередность выглядит так:

Этап Объекты жилого назначения Объекты инженерной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры Первый (площадь застройки — 19,4 га) 343,7 тыс. кв. м (ОЖ-1) Трансформаторные подстанции Ул. Братьев Батталовых Три детсада (каждый по 340 мест) Электроподстанция Ул. Белые Росы Школа на 2100 мест Котельная Улица №3, проезд №1 и №2 Поликлиника детская и взрослая Многоуровневый паркинг на 1506 мест Объекты административно-делового, общественного и торгово-бытового назначения Второй (11,5 га) 195,4 тыс. кв. м (ОЖ-2) Трансформаторные подстанции Ул. Братьев Батталовых Два детсада (каждый по 340 мест) Многоуровневый паркинг на 1000 мест Школа на 1224 места Третий (18 га) 23,3 тыс. кв. м (ОЖ-3) Трансформаторные подстанции Ул. Братьев Батталовых Отдельный детсад на 340 мест и встроенный на 50 мест Улица №1 и №2, проезд №2 Школа на 1224 места

Проектирование и строительство объектов первого этапа должно пройти в срок до шести лет с момента утверждения проекта, второго этапа — после реализации намерений первого в срок до трех лет, третьего — после реализации второго в срок до четырех лет.

Под глобальную стройку частично изымут или зарезервируют 111 участков. Полный список можно посмотреть тут.

Планы по застройке появились больше пяти лет назад

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, заказчиком проекта планировки территории выступает Государственный жилищный фонд при раисе Татарстана. Жилье предназначено для соципотечников. Планы застроить территорию у Березовой рощи в ГЖФ озвучивали еще больше пяти лет назад, в декабре 2019 года.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тогда его глава Марат Зарипов говорил, что в первую очередь фонд намерен освоить участок в «Салават купере», где еще оставались резервы под строительство жилья. А другие земельные участки, находящиеся в портфеле ГЖФ, будут использоваться по мере необходимости. «Надо отталкиваться от спроса, но есть участки в Приволжском районе Казани, квартал «М-14», недалеко от РКБ. Большой массив находится в Березовой роще», — перечислил глава ГЖФ. Правда, на тот момент там не было ни жилья, ни инфраструктуры.