У Березовой рощи в Казани планируют поселить 25 тысяч человек
Планы ГЖФ на лакомый участок обрели очертания проекта
Спустя пять с лишним лет после анонса Госжилфондом строительства многоквартирных домов для соципотечников у Березовой рощи в Казани появился проект планировки будущего жилого района. Рассчитан он более чем на 25 тысяч человек и включает в себя строительство 762,3 тыс. квадратных метров жилья, трех школ, семи детсадов и поликлиник. Подробнее о масштабных планах ГЖФ на севере Казани — в материале «Реального времени».
762,3 тыс. «квадратов» жилья, три школы, семь детсадов — что власти приготовили для соципотечников
Согласно проекту планировки и межевания территории «Березовая роща», участок с северо-западной стороны граничит с микрорайоном «Ферма-2», с северо-восточной стороны — с соципотечным микрорайоном «М-14» и ЖК «Лесной городок», с юго-западной стороны — с ж/д путями, а с юго-восточной упирается в границу Казани. Общая территория составляет больше 114 гектаров, из них 48,9 гектара — площадь планируемого размещения объектов капитального строительства общественно-жилого назначения. Предполагается, что там будут жить 25 413 человек.
Согласно проекту, рядом с Березовой рощей появится новая среднеэтажная и высотная застройка. Площадь квартир составит 762,3 тыс. квадратных метров, встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных и отдельно стоящих коммерческих помещений — 238,2 тыс. кв. м.
Не обойдется без образовательных учреждений. В планах построить три школы (две на 1 224 места и одну на 2 100 мест) и семь детсадов (шесть по 340 мест и один на 50, встроенный в жилой дом). «Исходя из норм, требуемая обеспеченность в местах в дошкольных образовательных организациях составляет 2 059 мест, по проекту заложено 2 090 мест. Требуемая обеспеченность в местах в общеобразовательных школах составляет 4 347 мест, по проекту заложено 4 548 мест», — следует из документа.
Что еще хотят построить для обитателей нового жилого района:
- взрослую и детскую поликлинику на 850 мест;
- бизнес-центры, спортивный комплекс, культурно-досуговый центр с библиотекой;
- многоуровневые паркинги;
- магазины, аптеки, химчистки;
- пожарную часть;
- котельную, электроподстанцию и т. д
Для развития системы транспортного обслуживания, судя по проекту, собираются продлить улицу Братьев Батталовых. Еще запланировано строительство трех улиц и двух проездов. Их общая протяженность составит 6,49 км.
Реализация проекта может растянуться на долгие годы
Возводить новый жилой район будут в три этапа. Очередность выглядит так:
|
Этап
|
Объекты жилого назначения
|
Объекты инженерной инфраструктуры
|
Объекты транспортной инфраструктуры
|
Объекты социальной инфраструктуры
|
Первый (площадь застройки — 19,4 га)
|
343,7 тыс. кв. м (ОЖ-1)
|
Трансформаторные подстанции
|
Ул. Братьев Батталовых
|
Три детсада (каждый по 340 мест)
|
Электроподстанция
|
Ул. Белые Росы
|
Школа на 2100 мест
|
Котельная
|
Улица №3, проезд №1 и №2
|
Поликлиника детская и взрослая
|
Многоуровневый паркинг на 1506 мест
|
Объекты административно-делового, общественного и торгово-бытового назначения
|
Второй (11,5 га)
|
195,4 тыс. кв. м (ОЖ-2)
|
Трансформаторные подстанции
|
Ул. Братьев Батталовых
|
Два детсада (каждый по 340 мест)
|
Многоуровневый паркинг на 1000 мест
|
Школа на 1224 места
|
Третий (18 га)
|
23,3 тыс. кв. м (ОЖ-3)
|
Трансформаторные подстанции
|
Ул. Братьев Батталовых
|
Отдельный детсад на 340 мест и встроенный на 50 мест
|
Улица №1 и №2, проезд №2
|
Школа на 1224 места
Проектирование и строительство объектов первого этапа должно пройти в срок до шести лет с момента утверждения проекта, второго этапа — после реализации намерений первого в срок до трех лет, третьего — после реализации второго в срок до четырех лет.
Под глобальную стройку частично изымут или зарезервируют 111 участков. Полный список можно посмотреть тут.
Планы по застройке появились больше пяти лет назад
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани, заказчиком проекта планировки территории выступает Государственный жилищный фонд при раисе Татарстана. Жилье предназначено для соципотечников. Планы застроить территорию у Березовой рощи в ГЖФ озвучивали еще больше пяти лет назад, в декабре 2019 года.
Тогда его глава Марат Зарипов говорил, что в первую очередь фонд намерен освоить участок в «Салават купере», где еще оставались резервы под строительство жилья. А другие земельные участки, находящиеся в портфеле ГЖФ, будут использоваться по мере необходимости. «Надо отталкиваться от спроса, но есть участки в Приволжском районе Казани, квартал «М-14», недалеко от РКБ. Большой массив находится в Березовой роще», — перечислил глава ГЖФ. Правда, на тот момент там не было ни жилья, ни инфраструктуры.
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