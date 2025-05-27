С начала года на водных объектах в Татарстане погибли 19 человек
С начала текущего года на водных объектах в Татарстане погибли 19 человек. Это на 42,1% больше, чем за аналогичных период прошлого года, сообщила на заседании в Госсовете республики начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.
Семеро граждан погибло в период таяния льда. Причина смерти еще 10 уточняется. Двое погибли в результате происшествий с маломерными судами.
— В основном гибель происходит на внутренних водоемах, где не оборудовано, безлюдно. У нас много озер в сельской местности, и жители, бывает, что в состоянии алкогольного опьянения [гибнут]. Просто случайное падение около берега, — рассказала Регина Гаязова.
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