В Татарстане юрлицам вдвое увеличат штраф за неоплату парковки

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане планируют ужесточить наказание для юрлиц за неоплату муниципальной парковки. Соответствующие поправки в КоАП, предусматривающие увеличение штрафа с 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, появились на сайте Госсовета РТ.

Предлагаемые поправки в статью 3.16 КоАП РТ, в частности, меняют ее редакцию, предусматривая штраф в размере 5 тыс. рублей для юрлиц, тогда как для граждан он остается прежним — 2,5 тыс. рублей.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что ужесточение наказания направлено на «профилактику подобных правонарушений и обеспечение неотвратимости наказания», так как нынешний размер штрафа в 2,5 тыс. рублей «не соответствует принципу экономической целесообразности».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Согласно статистике, 80% юридических лиц, привлеченных к административной ответственности в Казани по статье 3.16 КоАП РТ, относятся к субъектам МСП. Они оплачивают штраф со скидкой в размере 1,2 тыс. рублей, что, по мнению авторов законопроекта, «даже меньше, чем граждане».

При этом, как отмечается в пояснительной записке, юрлица «занимают парковочные пространства на самых востребованных местах в центре города в течение всего дня, лишая возможности припарковаться тем, кому это действительно необходимо».

В Татарстане планируют временно ограничить движение транспорта в населенных пунктах и туристических зонах, чтобы снизить загрязнение воздуха.

Рената Валеева