Александр Гусев: «Школы становятся центрами футбольной жизни в районе»

В футбол играют настоящие девчата. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, 27 мая, в Казани в спортивном центре «Динамо» поселка Мирный завершаются финалы Школьной футбольной лиги. Сильнейшие команды зональных финалов определят 12 лучших школьных команд республики в своих возрастных группах. Подробнее о турнире — в материале «Реального времени».

У Школьной футбольной лиги великолепная динамика

Руководитель комитета детско-юношеского футбола в Республиканской федерации футбола Андрей Сергеев параллельно занят многими делами. Организовывает и проводит соревнования, самостоятельно анонсирует их и подводит итоги. Помогают замглавы главы федерации футбола Радик Ахмадуллин и руководитель департамента судейства Наиль Сейфетдинов, отвечающий также за развитие женского футбола.

По мнению Сергеева, финал соревнований в моменте выглядит грандиозно, особенно с точки зрения динамики. В финале участвуют 24 сильнейшие команды зональных финалов, которые определят 12 лучших школьных команд республики в своих возрастных группах. Для попадания в республиканский финал команды прошли муниципальный и зональные отборы в 35 районах республики. В них приняли участие 458 среднеобразовательных учреждений, 931 команда (692 команды юношей и 239 команд девушек), всего 9 155 участников. Соревнования проводились в двух возрастных группах: 2011—2012 г. р. (4—5-й классы), 2013—2014 г. р. (6—7-й классы), среди команд юношей и девушек.

— А теперь проследим за динамикой. В стартовом для этого проекта 2022 году в нем принимали участие шесть районов республики, плюс Казань. Через год участников стало в два раза больше — уже 13, плюс Казань, то есть прибавилось семь районов. В прошлом году — 21 район, количество выросло на восемь районов, сейчас уже на 14. Пока не вовлеченными в наше движение остаются 10 районов республики, но, благодаря вводу в строй в районах республики футбольных манежей, при поддержке Министерства спорта РТ, мы планируем достигнуть стопроцентного охвата, — подчеркнул Сергеев.

Андрей Сергеев (слева) и Дмитрий Кондратьев (справа). Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Рожков достаточно быстро стал лидером не только на поле, но и в раздевалке»

Самым востребованным среди участников Школьной футбольной лиги был игрок казанского «Рубина» Илья Рожков, воспитанник футбольных школ Зеленодольска и Казани. Его первый тренер, Дмитрий Кондратьев, приехал в составе делегации Зеленодольска. Этот город славен своим ветеранским движением, куда входили вышеназванные футболисты — покойный Юрий Люкшин, Александр Васильченко, Дмитрий Тимофеев, которых можно назвать системообразующими игроками футбольной и мини-футбольной команд.

— Илью привели ко мне родители где-то в возрасте шести с половиной лет. Поначалу он занимался у меня с детьми постарше, 2004-го года рождения, затем я перешел на работу только с 2005-м годом рождения, его ровесниками. Рожков достаточно быстро стал лидером не только на поле, но и в раздевалке среди партнеров по команде. Если говорить об игровых характеристиках, то было заметно, что он скоростной, неуступчивый в единоборствах, что стало видно и окружающим. Достаточно часто Илью начали признавать лучшим игроком турнира, в котором участвовала наша команда. Более того, на одном из турниров в Кирове у нас травмировался вратарь. В послематчевой серии пенальти Илье пришлось встать в ворота, за счет резкости и чутья он потащил два пенальти, выведя нас в финал, — рассказал Дмитрий Кондратьев.

В 10 лет Рожков перешел в Академию «Рубина», в том числе потому, что перерос своих партнеров по команде, а ему необходимо было прогрессировать, пояснил тренер. Но здесь юному футболисту пришлось столкнуться с проблемами нового рода. Зеленодольск — это отдельный город, а в «рубиновский» интернат брали с 12 лет. «И вот родителям пришлось в полной мере посвятить себя будущей карьере сына, порядка двух лет возить на тренировки и обратно. Там и мы помогали по возможности в поездках, поскольку у родителей накатывали мысли, что пора заканчивать с этой кочевой жизнью. Но, будучи исключительно вовлеченным в футбол, Илья их переубедил. Маленький пример: в 9 лет на Новый год он попросил у мамы не гаджеты, а футбольные принадлежности, чтобы индивидуально работать», отметил наставник.

Автограф-сессия Ильи Рожкова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«У школьников появилась возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры»

До того момента, когда Илью Рожкова отдали на растерзание участникам финала, которые стремились взять автограф и сфотографироваться с живым воплощением футбольной мечты, ради которой приходится многим жертвовать, президент федерации футбола Татарстана Александр Гусев провел торжественное открытие турнира.

— Турнир Школьной футбольной лиги в Татарстане направлен на привлечение детей и подростков в самый популярный спорт в мире. У школьников появилась возможность приобщиться к футболу на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях. Школы становятся центрами футбольной жизни в своем районе или регионе, а тренеры и специалисты получают больше возможностей заметить талантливых детей, — заявил он.

Подняться на вершину, подобно Рожкову, смогут единицы из участников подобных турниров. Но даже подножию футбольной пирамиды требуются люди, влюбленные в этот вид спорта, которые, подобно тренеру Дмитрию Кондратьеву, будут выращивать новых Рожковых. Роль тренера, педагога от футбола, была и остается очень важной. На этом мероприятии с Сергеевым познакомился гендиректор «Рубина» Александр Айбатов. Оказалось, оба начинали в футбольной школе «Волны», тренировались у одного наставника, Александра Клобукова. И у Айбатова, воспитанника Александра Лавровича 1959 года рождения, и у Сергеева, воспитанника 1974 года рождения, нашлись новые темы, связанные с первым учителем. Вовлечение в футбол, в проекты как Школьная футбольная лига подготовят людей, способных в будущем организовывать такие же турниры, подобно Ахмадуллину, Сейфетдинову, Сергееву и всему дружному коллективу федерации футбола.

На одной «Волне»: Александр Айбатов (слева) и Андрей Сергеев . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Такая же дружная команда зеленодольских ветеранов футбола делегировала в соседнюю Марий Эл Александра Васильченко, ранее работавшего не только с обычными футболистами, но и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как будто в рамках эстафеты уже в конце текущей недели Российский футбольный союз проведет в Казани финальный этап соревнований по футзалу среди ребят с ОВЗ. Соревнования пройдут с 29 мая по 2 июня. В них примут участие 38 команд из коррекционных школ 21 региона России и команда детей из Узбекистана. В качестве одного из почетных гостей на турнир приедет бывший футболист «Рубина» Дмитрий Сенников, который был одним из амбассадоров российского этапа Всероссийского фестиваля «Футбол в школе», проходившего в Казани в декабре прошлого года. Футбол активно входит в школу, и Казань в числе фаворитов этого движения.

