«Татнефть» запустила пилот по производству кормового белка из природного газа

Проект способствует развитию циркулярной экономики

Фото: ПАО «Татнефть»

«Татнефть» выпустила пробную партию высокобелковой кормовой добавки для сельского хозяйства на основе природного газа. Это первая российская нефтяная компания, которая реализовала циркулярный процесс по производству белка из метана, получаемого на своих газоперерабатывающих заводах. Подробнее о новой технологии и перспективах продукта — в материале «Реального времени».

Возрождение советской технологии

На прошедшей неделе в Альметьевском районе состоялось комплексное опробование опытно-промышленной установки ПАО «Татнефть» по производству кормового белка из природного газа. Высокобелковая кормовая добавка (гаприн) будет производиться по отечественной технологии. Объем продукта после старта крупнотоннажного производства позволит снизить зависимость российской кормовой отрасли от импортных компонентов.

— «Татнефть», совместно с партнерами — биотехнологической компанией «Гипробиосинтез», возрождает то, что имело огромный потенциал еще в Советском Союзе. Сегодня это та продукция, которая востребована на российском рынке, — рассказал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Технологию производства протеина на метанотрофных бактериях разработали еще в начале 60-х годов прошлого века. Вопросом на государственном уровне занимался Всесоюзный научно-исследовательский институт биосинтеза белковых веществ, а в 1983 году опытно-промышленную установку по производству биомассы из метана запустили в Волгоградской области. Были планы по расширению производства, однако с распадом СССР проект закрылся.

Теперь технологию возрождают в Татарстане. «Татнефть» — первая российская нефтяная компания, которая запустила производство белка из метана.

На церемонии открытия присутствовал раис РТ Рустам Миннианов. ПАО «Татнефть»

«Это и есть экономика замкнутого цикла»

Предприятие по производству белка построено на базе Миннибаевского газоперерабатывающего завода Управления «Татнефтегазопереработка» ПАО «Татнефть». Свой газ, свое производство, ноль отходов.

— Татнефть первой использует метан со своих газоперерабатывающих мощностей для производства белкового продукта. Обычно природный газ просто транспортируется или сжигается. Теперь он отправляется на создание белка, это и есть экономика замкнутого цикла, — пояснил директор производственного предприятия ТН «Биопротеин» ПАО «Татнефть» Ригель Хакимов.

Таким образом, производство гаприна станет сопутствующим процессом основного цикла «Татнефти». Попутный природный газ с удаленных месторождений Татарстана общим объемом 124 млн кубометров в год будет отправляться на производство белка, когда завод выйдет на полную мощность.

Кормовая добавка поступит на рынок под брендом DREAMFEED. Готовый белковый продукт представляет собой концентрат, полученный путем переработки метана метанотрофными бактериями штамма ГБС-15 семейства Methylococcus capsulatus.

Объем реактора-ферментера на производстве «Татнефти» — 32 тыс. литров. ПАО «Татнефть»

— Гаприн по составу превосходит растительные и даже животные кормовые добавки. В сое концентрация протеина варьируется от 33% до 40%, в гаприне — более 70%, — рассказал генеральный директор предприятия ООО «Гипробиосинтез» Павел Нюньков.

Продажи начнутся осенью

Отработка режимов опытной установки «Татнефти» будет длиться до конца второго квартала 2025 года. На данный момент ее мощность — 1000 тонн гаприна в год. В планах — увеличить объемы в 30 раз.

— Разрабатывая проект, мы доказали возможность масштабирования этого производства в России — создания кормового микробного белка путем переработки метана. Еще в лаборатории мы увеличили рабочий объем ферментеров — «сердца» производства — с 3 до 3000 литров, то есть показали рост в тысячу раз. Сейчас объем ферментера здесь, на Миннибаевском ГПЗ, составляет 32 тыс. литров, то есть масштабировались еще в десять раз. Этот путь занял 7 лет, — вспоминает Павел Нюньков.

Гаприн по составу превосходит растительные и животные кормовые добавки. ПАО «Татнефть»

— Задача опытно-промышленной установки на данном этапе — замер параметров и исходных данных для следующего этапа — проектирования крупнотоннажного производства. — говорит Ригель Хакимов. — Опытный режим продлится до конца лета. Нам нужно не только выйти на проектную мощность, но и пройти сертификацию производства. Уже к осени гаприн выйдет на рынки.

Работу над проектом опытно-промышленной установки в «Татнефти» начали в 2022 году, строительные работы стартовали в апреле 2023 года. Уже на данном этапе проекта создано 70 новых рабочих мест. В перспективе компания рассчитывает открыть еще более ста вакансий.

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