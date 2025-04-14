Казанский ФК «Сокол» за 2024 год удвоил выручку, но получил убыток

Фото: Динар Фатыхов

Футбольный клуб «Сокол» из Казани отчитался за прошлый финансовый год. За 2024-й отчетный период организация удвоила выручку, но получила убыток.

В прошлом году «Сокол» выручил 6,6 миллиона рублей, что в два раза выше предыдущего показателя (3,1 млн рублей). При этом клуб остался в убытке на 713 тыс. рублей, хотя за 2023 год показал прибыль в 992 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность «Сокола» на 31 декабря 2024 года составила 6,6 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом году компания «ЭдЭкс» (юрлицо татарстанского онлайн-университета Urban University) купила на «Авито» казанский футбольный клуб «Сокол», который позиционирует себя как первую частную команду в Татарстане.

Зульфат Шафигуллин