Казанский ФК «Сокол» за 2024 год удвоил выручку, но получил убыток
Футбольный клуб «Сокол» из Казани отчитался за прошлый финансовый год. За 2024-й отчетный период организация удвоила выручку, но получила убыток.
В прошлом году «Сокол» выручил 6,6 миллиона рублей, что в два раза выше предыдущего показателя (3,1 млн рублей). При этом клуб остался в убытке на 713 тыс. рублей, хотя за 2023 год показал прибыль в 992 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность «Сокола» на 31 декабря 2024 года составила 6,6 млн рублей.
В прошлом году компания «ЭдЭкс» (юрлицо татарстанского онлайн-университета Urban University) купила на «Авито» казанский футбольный клуб «Сокол», который позиционирует себя как первую частную команду в Татарстане.
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