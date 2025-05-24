Дворец изящных искусств ASG продолжит историю российского меценатства

В Доме приемов ASG презентовали альбом «300 открытий старых мастеров», обсудили проблемы музейного дела и частных коллекций

. Фото: Динар Фатыхов

В Доме приемов ASG прошла презентация нового альбомного издания, подготовленного Международным институтом культурного наследия. На этой встрече собрались представители музейного сообщества Казани, искусствоведы, ученые, представители власти и бизнеса. Они обсудили состояние музейного дела в России, перспективы его развития и возможности сохранения исторического наследия. О том, чем ИИ поможет музею, допустимо ли «одевать» средневековых монахов в худи, где учить реставраторов и как возрождается институт меценатства в современной России, — в репортаже «Реального времени».

300 шедевров, 700 страниц

В Доме приемов ASG состоялся круглый стол, на котором анонсировали выход нового издания, подготовленного Международным институтом культурного наследия. Полноцветная 700-страничная книга «От ренессанса до ампира: 300 открытий старых мастеров Большого собрания изящных искусств ASG» выйдет в свет нынешним летом. В ней рассказывается о шедеврах казанской коллекции старых мастеров, которая сегодня является одной из крупнейших не только среди частных, но и государственных собраний западноевропейского искусства в России.

Главный редактор издательского центра МИКН Светлана Бородина напомнила о том, что издательская деятельность института продолжает политику максимальной информационной открытости коллекции. Подход собственника, в собрании которого находится более 7,5 тысяч шедевров западноевропейского искусства, заключается в том, что эти экспонаты должны служить благой цели просвещения.

— Предметы Большого собрания изящных искусств ASG отражаются на нашем информационном портале. Мы издаем журнал и серию каталогов, всё это выгружается в интернет с возможностью беспрепятственного доступа и копирования. Благодаря этому, собрание достаточно известно в России. Это доказывается оценками и обращениями искусствоведов, использующих наши материалы в монографиях — как российских, так и зарубежных, — с гордостью рассказывает Светлана Бородина. — Мы рады, когда наши произведения гостят в других музеях и позволяют говорить не только о нашем институте, но и о Казани как о городе, где собрана очень достойная коллекция работ Старых мастеров.

700-страничная книга «От ренессанса до ампира: 300 открытий старых мастеров Большого собрания изящных искусств ASG» выйдет в свет нынешним летом. В ней рассказывается о шедеврах казанской коллекции старых мастеров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В новом альбоме представлено 300 открытий — это масштабная работа, проведенная коллегами в сотрудничестве с главным экспертом МИКН доктором искусствоведения Вадимом Садковым (Москва). Открытия заключаются, к примеру, в установлении авторства и соавторства произведения, в описании и интерпретации сюжетов, времени создания, историко-культурного контекста, в котором они создавались. Многие произведения приходят в коллекцию только с определением школы, а в процессе определения авторства случаются редкие имена — Томас Халлеман, Игнасио Ириарте и др.

В альбом включены не только сведения по каждой картине, но и информация о ее авторе, о работах, которые находятся в других коллекциях. Рассказывается и о специфике реставрации, и об интересных деталях провенанса — истории бытования шедевров, их перемещений во времени и пространстве.

Генеральный директор ГК ASG invest Роберт Хайруллин пояснил:

— Немаловажным этапом в любой деятельности, и в сохранении культурного наследия тоже, является популяризация самой идеи. Мы всегда подходим к решению задачи системно, это наш принцип. Обсуждение проблемы в формате диалога помогает лучше понять ее суть, наметить способы решения. Издательская деятельность — тоже элемент популяризации нашей работы. Пусть сегодня ведущим трендом является переход «на цифру», мы убеждены в эффективности традиционных печатных изданий. С помощью этого проекта мы хотим показать наполнение залов Дворца изящных искусств ASG.

В Доме приемов, где проходила встреча, в выставочных залах представлены порядка 500 экспонатов, а всего в коллекции свыше 7,5 тысяч предметов!. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Меценаты заслуживают активного продвижения»

Издание нового альбома — обязательный этап реализации беспрецедентного проекта компании: Дворца изящных искусств ASG. В 2027 году он планируется к открытию в комплексе зданий Большой Адмиралтейской конторы (Карла Маркса, 17), реставрацию этого объекта культурного наследия федерального значения сейчас ведет ASG invest.

В этом пространстве будет представлено богатое собрание предметов прикладного и изобразительного искусства: картины, мебель, часы, статуэтки, шпалеры, фарфор.... Концепция дворца предполагает создание пяти императорских залов, каждый из которых будет представлять один из больших художественных стилей, начиная с петровского барокко и завершая александровским ампиром.

Дворец изящных искусств планируется к открытию в комплексе зданий Большой Адмиралтейской конторы, реставрацию этого объекта культурного наследия федерального значения сейчас ведет ASG invest. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Помимо этого, во Дворце будут созданы залы российских меценатов, чьи масштабные собрания шедевров западноевропейского искусства составили основу государственных музеев, государственных и региональных. Во Дворце будут залы Шереметевых, Строгановых, Голицыных, Юсуповых и др.

— Это наш долг — напомнить обществу, как много они сделали для пополнения национальной сокровищницы искусства. И о том, что именно благодаря их коллекциям наши российские музеи, в том числе и региональные, обладают замечательными произведениями, — напоминала Светлана Бородина. — Меценаты, которым будут посвящены залы Дворца, в основном выходцы из татарского этноса. Мы провели исследование в исторических источниках, в том числе геральдических — у дворянских родов, происхождение которых связано с татарами, как правило, на гербе имелся полумесяц. Занимаясь темой меценатства, наиболее интересными и значительными персоналиями, историей их коллекций, хочется сказать о них словами Льва Толстого, немного их перефразировав: «Все удачливые коллекционеры похожи друг на друга…». Когда мы читаем о князе Николае Борисовиче Юсупове, я узнаю в нем нашего учредителя. Потому что Юсупов прекрасно разбирался в художественном процессе. Ему не нужна была помощь дилеров, его знания и вкус позволяли ему делать правильный выбор.

В создание нового казанского музея закладывается серьезный туристический потенциал и масштаб, потому что Дворец обещает быть серьезной точкой притяжения. Помощник раиса РТ Олеся Балтусова задается вопросом, как будет организован подъезд групп туристов: улица узкая, движение на ней обычно плотное.

Помощник раиса РТ Олеся Балтусова, присутствовавшая на встрече, задалась вопросом, как будет организован подъезд групп туристов ко Дворцу изящных искусств. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Роберт Хайруллин заметил, что далеко не все музеи имеют возможность доставки туристов транспортом прямо к парадному входу. Присутствующие высказали мнение, что это должен быть связный пеший маршрут — от Кремля через собор Казанской божией матери к Адмиралтейской конторе. Ведь на Карла Маркса на 500 метрах стоят целых три объекта культурного наследия федерального значения. Поэтому и сам путь к объекту будет частью экскурсионного маршрута — своеобразная «Казанская верста».

«Следственный отдел имени Шерлока Холмса»: ASG ищет шедевры, проданные большевиками

Хватит ли экспонатов на огромный музей? Генеральный директор ASG invest Роберт Хайруллин уверяет: хватит с лихвой. В Доме приемов, где проходила встреча, в выставочных залах представлены порядка 500 экспонатов, а всего в коллекции свыше 7,5 тысяч предметов!

— Причем коллекция постоянно пополняется, несмотря на сложности со ввозом шедевров в Россию. Придет время, когда всё приедет сюда. Наша цель — возвращение в Россию наследия, которое было вывезено из страны в 20-30-ые годы прошлого века. — рассказывал Роберт Хайруллин.

«Наша цель — возвращение в Россию наследия, которое было вывезено из страны в 20-30-ые годы прошлого века», — рассказывал Роберт Хайруллин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эта работа уже идет, но она очень непростая. Например, в коллекции есть полотно Абрахама ван Бейерена «Морской улов». Когда-то одноименная картина была продана из Эрмитажа за рубеж. Правда, МИКН пока не может сейчас установить, что в Казани именно то самое, эрмитажное полотно. Ведь ван Бейерен часто повторял эту работу, а в актах на продажу нет данных о размерах картины, проданной в 1930-е годы…

Ученый из КФУ, искусствовед Михаил Яо рассуждает, что КПД этого процесса всегда будет низким, и многое утрачено уже безвозвратно, но каждая, даже редкая удача будет настоящим праздником.

— Даже если для 0,1% утраченных произведений сейчас находятся каналы возврата, это надо активно делать. Ведь если с момента продажи прошло уже четыре — пять поколений, владельцы воспринимают полотно как атрибут той страны, в которой работа находится. Думаю, что для таких поисков нужен следственный отдел имени Шерлока Холмса. Если даже одна работа будет найдена в течение года, его существование будет оправдано, — говорит он.

«Реставраторы — это штучные специалисты, уходящая натура»

Обсуждая вопросы популяризации музейных коллекций и организации музейного дела, эксперты высказали озабоченность проблемами реставрации. Директор ГМИИ РТ Розалия Нургалиева сетовала на то, что число квалифицированных специалистов, способных спасти старинные шедевры, в России крайне невелико. Поэтому предлагала музеям объединять своих экспертов в профессиональные сообщества, взаимодействовать не только в части экспонирования, но и в части реставрации. К примеру, ассоциация реставраторов могла бы помогать музеям, в которых есть уникальные экспонаты, но нет своих специалистов, которые сохраняли бы ее в должном состоянии.

Директор ГМИИ РТ Розалия Нургалиева сетовала на то, что число квалифицированных специалистов, способных спасти старинные шедевры, в России крайне невелико. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А Международному институту культурного наследия Розалия Нургалиева предложила создать реставрационный образовательный центр на базе своих мастерских:

— У нас здесь никто не обучает реставраторов. И если в вашем центре будет образовательный центр, где будут создаваться группы реставраторов, которые будут работать на музеи республики, это будет здорово. Ведь реставраторы — это штучные специалисты, уходящая натура. Кто сейчас их готовит, кроме Петербурга и Москвы? И приезжать в Казань они особо-то и не хотят. Очень жаль, что у нас закрыли Суриковский институт. Мы считаем, что нужно восстанавливать его — возможно, в рамках Казанского института культуры.

Эксперт из КФУ Юлиана Еманова тоже выразила надежду на то, что МИКН может стать лабораторной базой обучения реставраторов и вступать в коллаборацию с вузами республики.

Продолжая диалог о кадрах для музеев, Светлана Бородина отметила, что сегодня востребованы специалисты универсального профиля, со знанием языков, информационных технологий и, скорее всего, в рамках магистерских программ или профессиональной переподготовки. По мнению Розалии Нургалиевой, в подготовке музейных профессионалов важны все направления: экспертиза, атрибуция, реставрация и даже знание языков (потому что, к примеру, изучать итальянское искусство без знания языка очень сложно).

Монах в худи, фламандец с селфи-палкой и ИИ как искусствовед

Поговорили и о применении искусственного интеллекта в музейной деятельности, и о привлечении молодых людей в музеи с помощью информационных технологий.

Светлана Бородина напомнила, что еще с 2012 года Алексей Сёмин предлагал создать виртуальный музей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Светлана Бородина напомнила, что с идеей виртуального музея частных коллекций РТ Алексей Сёмин выступал еще в 2012 году. Создание обобщенного искусствоведческого ресурса даст музеям возможность обмениваться информацией, привлекать внимание к коллекциям и транслировать информацию о них на неограниченные пространства.

Ей вторила Ирина Статкевич, специалист по цифровому искусству из Университета Иннополис. Она напомнила о музее Кремера — коллекции голландских собирателей, трансформированной полностью в виртуальный музей с богатой коллекцией фламандской живописи XVII-XVIII веков.

Многие музеи мира заигрывают с метавселенными и VR-проектами. Статкевич рассказала о проекте Галереи Онтарио в Торонто, где разработали приложение с дополненной реальностью. Здесь фламандский художник с автопортрета наводит на себя селфи-камеру, а средневековый монах в скриптории одет в худи с логотипом и сидит не за манускриптом, а за “яблочным” ноутбуком. По словам эксперта, молодежи всё это нравится. А сама она ужасается, поскольку ее мировоззрение сформировано в более классической среде. Словом, налицо конфликт поколений, и как с этим работать — предстоит решать современным музейным менеджерам.

Ирина Статкевич, специалист по цифровому искусству из Университета Иннополис, напомнила о музее Кремера —коллекции голландских собирателей, трансформированной полностью в виртуальный музей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кстати, Розалия Нургалиева обратила внимание на то, что молодежь привлекают подлинники, но ребята нуждаются в комментариях к изобразительному или предметному ряду. Им нужна информация о том, что именно перед ними.

— Не просто портрет, а чей именно. Почему он был написан. Человеческий взгляд привлекает наших детей, и поэтому мы всегда готовим много интерактивных программ. И должны готовить для этого специалистов, которые будут “зашивать” все это, например, в QR-коды, — объясняла директор ГМИИ РТ.

А искусственный интеллект можно использовать в атрибуции произведений, и этой идеей живо заинтересовался советник ректора Университета Иннополис Зураб Отарашвили. За рубежом уже есть опыт цифровой атрибуции, когда нейросеть определяет кисть художника по штрихам, по изображению уголка глаза, по мельчайшим деталям техники. Отарашвили смотрит на вопрос оптимистично и считает, что машину не обманешь. У искусствоведов пробивается скепсис, однако от такой программы они, по их словам, не отказались бы.

— Чтобы музейное дело не топталось на месте, развивалось, чтобы быть в нем лидером, надо рисковать, делать что-то с заведомо неизвестным результатом. Ведь завтрашние посетители — это молодежь, которая взрослеет каждый день. Каждому музею надо думать: а что их привлечет? И придут ли они завтра? — размышлял Зураб Отарашвили.

Зураб Отарашвили рассуждал: завтрашние посетители — это молодежь, которая взрослеет каждый день. Каждому музею надо думать: а что их привлечет? И придут ли они завтра?. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ваша деятельность носит подвижнический характер»

Присутствующие порассуждали и об институте меценатства. Ведь, как отметила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалиева со времен великих коллекционеров, которые разбирались в искусствознании, прошло много лет, и сейчас собиратели практически не привозят в Россию коллекции с Запада.

— И именно в этот момент господин Семин привез и создал эту совершенно потрясающую коллекцию, да еще и отреставрировал комплекс исторических зданий, где предполагает создать еще один крупный центр искусствознания. Это очень важно! Такие люди, которые увлечены собирательством, узнаванием, атрибуцией и созданием пространств — конечно, очень нужны сегодня, — говорила директор ГМИИ РТ. — Надо вносить культуру извне, надо обязательно показывать уже собранные коллекции! Я знаю, многие коллекционеры дома у себя создают целые собрания шедевров и счастливы, что у них потрясающие коллекции. Но они не готовы передавать их в частные или государственные выставочные галереи. Поэтому начинание господина Сёмина — это очень большое дело. Проект потрясающий, я рада, что он создан на очень профессиональном уровне.

Кроме того, Розалия Нургалиева говорила о скудном финансировании государственных музеев, недостаточном для покупки новых ценных экспонатов. О том, что приходится держать ценные экспонаты в запасниках, потому что не хватает витрин с климатическим оборудованием для экспонирования в залах. И о том, как важны финансовые вливания в музейную деятельность — как государственные, так и со стороны частных лиц. Она предложила МИКН взаимодействовать в части музейных экспозиций в будущем— ведь шедевры старых мастеров представлены и в ГМИИ.

Искусствовед из КФУ Михаил Яо восхищался коллекцией ASG. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ученый из КФУ, искусствовед Михаил Яо, который вместе с экспертами МИКН начинал работу над атрибуцией и разбором шедевров из Собрания изящных искусств, восхищался коллекцией:

— Меня поразила эта коллекция. Когда меня впервые пригласили в этот музей и сказали, что здесь есть мебель XVI — XVII века, я подумал, что зря собираюсь. Когда вошел и увидел одну работу — засомневался и подумал, что передо мной копия. Но подойдя поближе, воскликнул: «Черт возьми, это же Гвидо Рени!» Увидел мебель — поразился: здесь ведь представлены эпохи французских Людовиков под любым порядковым номером. Я понял: произошло что-то невероятное, и в нашем городе появилась коллекция, сопоставимая с лучшими собраниями не только России, но и многих других государств. Вы ступенька за ступенькой последовательно осуществляете движение к созиданию. При этом сопротивление, которое иногда оказывалось вам, не всякий выдержит. Мне кажется, что ваша деятельность носит подвижнический характер. Просто меценат — это богатый человек, который отдает то, от чего сам не пострадает. А здесь, я бы сказал, есть сознание общественной необходимости.

Светлана Бородина ответила:

— Алексей Владимирович [Семин] меценатство понимает именно так: это проецирование определенных моделей поведения, забота о будущем страны, о ее духовном развитии, главной движущей силой которого является искусство.



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